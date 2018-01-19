Джеко не покинет "Рому" ради "Челси"

Эдин Джеко В ответ на слухи об интересе "Челси" к нападающему "Ромы" Эдину Джеко агент боснийца сообщил, что его клиент хочет остаться в Риме.

Сегодня утром выяснилось, что помимо левого защитника римлян Эмерсона Палмери "синие" заинтересовались и его одноклубником Джеко. Главный тренер "Челси" Антонио Конте активно ищет мощного нападающего, который мог бы составить конкуренцию Альваро Морате.

Естественно, что слухи немедленно дошли до агента боснийца Ирфана Реджепагича. Тот знает, что Конте нравится игра 29-летнего Джеко, однако экс-нападающий "Манчестер Сити" не стремится вновь в Премьер-Лигу.

"Правда в том, что Джеко хочет остаться в "Роме". Я не могу сказать, разговаривал ли я с "Челси" и лично Антонио Конте. Я знаю лишь, что ему нравится игра Джеко. Но кому Эдин вообще может не нравиться?" - сообщил Реджепагич Sky Italy.




Метки Джеко, Рома, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 19.01.2018 20:40 # j-silver
    джека пенсам с лету шикарного положил

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  2. charlton 19.01.2018 16:52 # charlton
    Хватит ссать на челси

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  3. chelsea-ferrari 19.01.2018 16:40 # chelsea-ferrari
    Грановская - спэшал ван.

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  4. manutd-20champ 19.01.2018 16:38 # manutd-20champ
    диего диего диего

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  5. psycho1 19.01.2018 15:34 # psycho1
    Если даже Кэролл специально травму получил, лишь бы не работать с полоумным париком, то что говорить о Джеко? Не серьезный это разговор. Берите крауча и не выеживайтесь.

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  6. infamous 19.01.2018 15:33 # infamous
    Пока прочитал фамилию его агента у меня кошелек пропал

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  7. goya 19.01.2018 15:29 # goya
    Мората-это реально лавочник, он иначе не умеет

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  8. goya 19.01.2018 15:28 # goya
    Составить конкуренцию Морате может любой кроме Батшуаи

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  9. rollik707 19.01.2018 15:28 # rollik707
    Он в курсе что это всего лишь слухи

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  10. mu-fc 19.01.2018 15:17 # mu-fc
    )))))))))))))))

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  11. hammersmith 19.01.2018 15:02 # hammersmith
    джеко000000

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  12. chelseafanmd 19.01.2018 15:01 # chelseafanmd
    Не хочет быть в тени Мораты

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