Джеко не покинет "Рому" ради "Челси"
В ответ на слухи об интересе "Челси" к нападающему "Ромы" Эдину Джеко агент боснийца сообщил, что его клиент хочет остаться в Риме.
Сегодня утром выяснилось, что помимо левого защитника римлян Эмерсона Палмери "синие" заинтересовались и его одноклубником Джеко. Главный тренер "Челси" Антонио Конте активно ищет мощного нападающего, который мог бы составить конкуренцию Альваро Морате.
Естественно, что слухи немедленно дошли до агента боснийца Ирфана Реджепагича. Тот знает, что Конте нравится игра 29-летнего Джеко, однако экс-нападающий "Манчестер Сити" не стремится вновь в Премьер-Лигу.
"Правда в том, что Джеко хочет остаться в "Роме". Я не могу сказать, разговаривал ли я с "Челси" и лично Антонио Конте. Я знаю лишь, что ему нравится игра Джеко. Но кому Эдин вообще может не нравиться?" - сообщил Реджепагич Sky Italy.
19.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
джека пенсам с лету шикарного положил
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Хватит ссать на челси
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Грановская - спэшал ван.
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диего диего диего
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Если даже Кэролл специально травму получил, лишь бы не работать с полоумным париком, то что говорить о Джеко? Не серьезный это разговор. Берите крауча и не выеживайтесь.
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Пока прочитал фамилию его агента у меня кошелек пропал
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Мората-это реально лавочник, он иначе не умеет
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Составить конкуренцию Морате может любой кроме Батшуаи
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Он в курсе что это всего лишь слухи
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)))))))))))))))
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джеко000000
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Не хочет быть в тени Мораты
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