Парлор советует "Челси" купить Жиру
Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор посоветовал "Челси" обратить внимание на нападающего "канониров" Оливье Жиру.
До конца января чемпионы Премьер-Лиги собираются купить мощного нападающего. "Челси" перебирает кандидатуры Энди Кэрролла, Питера Крауча и Фернандо Льоренте, но Парлор советует "синим" обратить внимание на Жиру.
В данный момент Оливье травмирован, но к началу февраля обязательно вернется в строй. По мнению Парлора, "Челси" нужен именно такой нападающий, как Жиру.
"Он будет для них идеальным вариантом, но все зависит от того, захочет ли "Арсенал" терять еще одного игрока и отдавать его прямым конкурентам".
"В любом случае я уверен, что "Челси" подготовит достойное предложение, чтобы заманить Оливье к себе, ведь так ему не придется уезжать из Лондона и подыскивать новое жилье. Он уже привык к этому месту и, думаю, хочет остаться здесь", - цитирует Парлора Sky Sports.
19.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
Вот Порлор хни не посоветует
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Зачем это дно нужно? Пускай пуховик его дальше ласкает
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салат нормальный вариант. нахуй нам эти палки стеклянные?!
(ответить)
самый лучший варик для синих немощей
(ответить)
Наш лавочник усадит борату на лавку)
(ответить)
Улугбэка им лучше, в Жиру поинтереснее все-таки играет, чем черный парень.
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Мария перекличку устроила что ли?
(ответить)
Парлор мой комментарий прочитал чтоль...
Короче обязательно под шумок надо уводить Жиру из гейклуба, и заявлять на ЛЧ. С ним пройдём бчк.
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Кстати впролне адекватный вариант из всего того мусора что щас в шорт листе у пенсов.
Другое дело что гг заломит цену, а сам салат тип заебался на подмене быть.
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В Барселону этого топаря!
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Слишком круто для бизнес-кара
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Скажу больше. Я бы советовал Жиру не ходить в челси... не надо... только не туда...
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Ну если сеня обезьянга подпишет, а жиру будет настаивать на трансфере, то мог бы и состояться. Уж точно получше краучей с кероллами.
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сначала Крауча потом жиру
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Хороший вариант, но маловероятный.
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Арсенал не прямой конкурент Челси. Не смешите.
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жиру реально топарь, но венгре отпустит разве
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Жиру топарь лютейший...брать надо...
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кстати почему и нет, уж точно не хуже бораты
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Кэролл, Крауч, Жиру остановите эту трансферную машину
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