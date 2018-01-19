Парлор советует "Челси" купить Жиру

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор посоветовал "Челси" обратить внимание на нападающего "канониров" Оливье Жиру.

До конца января чемпионы Премьер-Лиги собираются купить мощного нападающего. "Челси" перебирает кандидатуры Энди Кэрролла, Питера Крауча и Фернандо Льоренте, но Парлор советует "синим" обратить внимание на Жиру.



В данный момент Оливье травмирован, но к началу февраля обязательно вернется в строй. По мнению Парлора, "Челси" нужен именно такой нападающий, как Жиру.



"Он будет для них идеальным вариантом, но все зависит от того, захочет ли "Арсенал" терять еще одного игрока и отдавать его прямым конкурентам".



"В любом случае я уверен, что "Челси" подготовит достойное предложение, чтобы заманить Оливье к себе, ведь так ему не придется уезжать из Лондона и подыскивать новое жилье. Он уже привык к этому месту и, думаю, хочет остаться здесь", - цитирует Парлора Sky Sports.