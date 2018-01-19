Парлор советует "Челси" купить Жиру

Оливье Жиру Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор посоветовал "Челси" обратить внимание на нападающего "канониров" Оливье Жиру.

До конца января чемпионы Премьер-Лиги собираются купить мощного нападающего. "Челси" перебирает кандидатуры Энди Кэрролла, Питера Крауча и Фернандо Льоренте, но Парлор советует "синим" обратить внимание на Жиру.

В данный момент Оливье травмирован, но к началу февраля обязательно вернется в строй. По мнению Парлора, "Челси" нужен именно такой нападающий, как Жиру.

"Он будет для них идеальным вариантом, но все зависит от того, захочет ли "Арсенал" терять еще одного игрока и отдавать его прямым конкурентам".

"В любом случае я уверен, что "Челси" подготовит достойное предложение, чтобы заманить Оливье к себе, ведь так ему не придется уезжать из Лондона и подыскивать новое жилье. Он уже привык к этому месту и, думаю, хочет остаться здесь", - цитирует Парлора Sky Sports.



Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3388

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 19.01.2018 20:39 # mancunia-planet
    Вот Порлор хни не посоветует

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  2. sayanara 19.01.2018 19:25 # sayanara
    Зачем это дно нужно? Пускай пуховик его дальше ласкает

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  3. chelsea-ferrari 19.01.2018 16:37 # chelsea-ferrari
    салат нормальный вариант. нахуй нам эти палки стеклянные?!

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  4. manutd-20champ 19.01.2018 16:29 # manutd-20champ
    самый лучший варик для синих немощей

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  5. arsenalekc 19.01.2018 16:18 # arsenalekc
    Наш лавочник усадит борату на лавку)

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  6. french 19.01.2018 15:37 # french
    Улугбэка им лучше, в Жиру поинтереснее все-таки играет, чем черный парень.

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  7. rollik707 19.01.2018 15:32 # rollik707
    Мария перекличку устроила что ли?

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  8. ruschelsea 19.01.2018 14:59 # ruschelsea
    Парлор мой комментарий прочитал чтоль...
    Короче обязательно под шумок надо уводить Жиру из гейклуба, и заявлять на ЛЧ. С ним пройдём бчк.

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  9. gerrard08 19.01.2018 14:51 # gerrard08
    Кстати впролне адекватный вариант из всего того мусора что щас в шорт листе у пенсов.
    Другое дело что гг заломит цену, а сам салат тип заебался на подмене быть.

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  10. selfish 19.01.2018 14:49 # selfish
    В Барселону этого топаря!

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  11. vyrentz 19.01.2018 14:46 # vyrentz
    Слишком круто для бизнес-кара

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  12. breadpeat 19.01.2018 14:45 # breadpeat
    Скажу больше. Я бы советовал Жиру не ходить в челси... не надо... только не туда...

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  13. role-playin 19.01.2018 14:39 # role-playin
    Ну если сеня обезьянга подпишет, а жиру будет настаивать на трансфере, то мог бы и состояться. Уж точно получше краучей с кероллами.

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  14. sj606 19.01.2018 14:37 # sj606
    сначала Крауча потом жиру

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  15. sexan 19.01.2018 14:32 # sexan
    Хороший вариант, но маловероятный.

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  16. danny949494 19.01.2018 14:32 # danny949494
    Арсенал не прямой конкурент Челси. Не смешите.

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  17. tursa 19.01.2018 14:31 # tursa
    жиру реально топарь, но венгре отпустит разве

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  18. chelsealondon 19.01.2018 14:21 # chelsealondon
    Жиру топарь лютейший...брать надо...

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  19. j-silver 19.01.2018 14:15 # j-silver
    кстати почему и нет, уж точно не хуже бораты

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  20. mu-fc 19.01.2018 14:08 # mu-fc
    Кэролл, Крауч, Жиру остановите эту трансферную машину

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