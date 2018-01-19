"Сити" подписал новый контракт с Фернандиньо

"Манчестер Сити" наградил новым контрактом полузащитника Фернандиньо, продлив сотрудничество с бразильцем до 2020 года.

Только в минувшую среду клуб с "Этихад" заключил новый контракт с защитником Николасом Отаменди. Спустя пару дней подпись под новым соглашением поставил уже Фернандиньо.



32-летний бразилец, выступающий за "Сити" с 2013 года, вышел на новый уровень под руководством Пепа Гвардиолы, заменив в составе Яя Туре. Клуб по достоинству оценил влияние Фернандиньо на команду, продлив с ним сотрудничество до конца сезона 2019/20.



"У этот клуба великолепное будущее, и я хотел бы оставаться его частью настолько долго, насколько это возможно. Я чувствую, что с Пепом Гвардиолой мы можем выиграть все возможные трофеи, показывая привлекательный, атакующий футбол. Для меня большая честь быть частью этого клуба", - сообщил Фернандиньо официальному сайту "Сити".



"Мы рады, что Ферна подписал новый контракт и еще на два года продлил свое пребывание у нас. Он остается важной частью команды, а его профессионализм заслуживает глубочайшего уважения", - добавил спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн.