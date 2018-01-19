"Сити" подписал новый контракт с Фернандиньо
"Манчестер Сити" наградил новым контрактом полузащитника Фернандиньо, продлив сотрудничество с бразильцем до 2020 года.
Только в минувшую среду клуб с "Этихад" заключил новый контракт с защитником Николасом Отаменди. Спустя пару дней подпись под новым соглашением поставил уже Фернандиньо.
32-летний бразилец, выступающий за "Сити" с 2013 года, вышел на новый уровень под руководством Пепа Гвардиолы, заменив в составе Яя Туре. Клуб по достоинству оценил влияние Фернандиньо на команду, продлив с ним сотрудничество до конца сезона 2019/20.
"У этот клуба великолепное будущее, и я хотел бы оставаться его частью настолько долго, насколько это возможно. Я чувствую, что с Пепом Гвардиолой мы можем выиграть все возможные трофеи, показывая привлекательный, атакующий футбол. Для меня большая честь быть частью этого клуба", - сообщил Фернандиньо официальному сайту "Сити".
"Мы рады, что Ферна подписал новый контракт и еще на два года продлил свое пребывание у нас. Он остается важной частью команды, а его профессионализм заслуживает глубочайшего уважения", - добавил спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн.
19.01.2018 13:10
Просмотров: 1249
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Легенда Челси!
(ответить)
Top xuli
(ответить)
Топер
(ответить)
Второй после Кейта в эйпиэл.
(ответить)
элела > ферн
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий