"Сити" подписал новый контракт с Фернандиньо

Фернандиньо и Чики Бегиристайн "Манчестер Сити" наградил новым контрактом полузащитника Фернандиньо, продлив сотрудничество с бразильцем до 2020 года.

Только в минувшую среду клуб с "Этихад" заключил новый контракт с защитником Николасом Отаменди. Спустя пару дней подпись под новым соглашением поставил уже Фернандиньо.

32-летний бразилец, выступающий за "Сити" с 2013 года, вышел на новый уровень под руководством Пепа Гвардиолы, заменив в составе Яя Туре. Клуб по достоинству оценил влияние Фернандиньо на команду, продлив с ним сотрудничество до конца сезона 2019/20.

"У этот клуба великолепное будущее, и я хотел бы оставаться его частью настолько долго, насколько это возможно. Я чувствую, что с Пепом Гвардиолой мы можем выиграть все возможные трофеи, показывая привлекательный, атакующий футбол. Для меня большая честь быть частью этого клуба", - сообщил Фернандиньо официальному сайту "Сити".

"Мы рады, что Ферна подписал новый контракт и еще на два года продлил свое пребывание у нас. Он остается важной частью команды, а его профессионализм заслуживает глубочайшего уважения", - добавил спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн.




Метки контракты, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2018 13:10

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  1. selfish 19.01.2018 14:10 # selfish
    Легенда Челси!

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  2. baxti 19.01.2018 13:51 # baxti
    Top xuli

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  3. mancityman 19.01.2018 13:39 # mancityman
    Топер

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  4. electric 19.01.2018 13:17 # electric
    Второй после Кейта в эйпиэл.

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  5. narcot 19.01.2018 13:13 # narcot
    элела > ферн

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