Мино Райола уверен, что станет новым агентом Алли

Марио Балотелли и Мино Райола Агент Мино Райола уверен, что в скором времени полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пополнит список его звездных клиентов.

Еще в начале сезона стало известно, что Алли не будет продлевать контракт со своим нынешним представителем Робом Сигалом. Желание сотрудничать с одним из ярчайших молодых игоков Англии и всей Европы выразили известнейшие футбольные агенты.

Однако в данный момент фаворитом в борьбе за Деле является Райола. Как стало известно The Independent от близкого к Мино источника, 50-летний голландец уверен в заключении сделки с Алли.

Добавим, что Райола сотрудничает с более чем 50 игроками, приложив руку к некоторым из самых громких трансферов последних лет, включая переход полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". В данный момент Мино работает над обменом Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса.



Метки Алли, Райола, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2018 09:30

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  1. toledo 19.01.2018 09:40 # toledo
    Да накуй нужен агент, который забирает себе никуевые бабки, которые могут капнуть самому футболисту. Ему повезло развести одних известных лохов насколько раз, ну а кто их не разводит-то.

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