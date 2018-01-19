Мино Райола уверен, что станет новым агентом Алли

Агент Мино Райола уверен, что в скором времени полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пополнит список его звездных клиентов.

Еще в начале сезона стало известно, что Алли не будет продлевать контракт со своим нынешним представителем Робом Сигалом. Желание сотрудничать с одним из ярчайших молодых игоков Англии и всей Европы выразили известнейшие футбольные агенты.



Однако в данный момент фаворитом в борьбе за Деле является Райола. Как стало известно The Independent от близкого к Мино источника, 50-летний голландец уверен в заключении сделки с Алли.



Добавим, что Райола сотрудничает с более чем 50 игроками, приложив руку к некоторым из самых громких трансферов последних лет, включая переход полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". В данный момент Мино работает над обменом Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса.