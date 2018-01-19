Полузащитник "Кристал Пэлас" Рубен Лофтус-Чик может пропустить несколько месяцев из-за травмы лодыжки, которая оказалась серьезнее, нежели предполагалось изначально.

Арендованный у "Челси" полузащитник находится вне игры с 28 декабря. На "Селхерст Парк" ожидали, что через считанные недели Лофтус-Чик вернется на футбольное поле.



Однако все оказалось гораздо хуже, и теперь над 21-летним англичанином нависла угроза операции. Главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон опасается, что травма может стоить Рубену поездки на Чемпионат Мира в России.



"Травма оказалась серьезнее, нежели мы изначально предполагали. Я был бы очень расстроен, если он уже не сыграет в остатке сезона, независимо от того, потребуется ему операция или нет. Мы определенно хотим, чтобы он вернулся до окончания сезона, и "Челси" хочет того же".



"Я не знаю, сможет ли он поехать на Чемпионат Мира. Я бы не хотел рассуждать об этом в данный момент, потому что мы не знаем, сколько времени ему потребовалось бы на восстановление после операции", — цитирует Ходжсона Sky Sports.



Добавим, что в этом сезоне Лофтус-Чик успел сыграть 17 матчей за "Пэлас", забив один гол.