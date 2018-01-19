Тосун надеется стать "новым Лукаку" для "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Дженк Тосун заявил, что хочет стать "новым Ромелу Лукаку" для мерсисайдского клуба.

Отпустив Лукаку прошлым летом в "Манчестер Юнайтед", "ириски" не смогли обзавестись проверенным бомбардиром. Это было очень болезненной проблемой на старте сезона — а также в последних матчах, когда иссякло воодушевление от прихода Сэма Эллардайса на тренерский мостик.



Однако совсем недавно "Эвертон" потратил 27 миллионов фунтов на Тосуна, и Дженк надеется, что сможет быть столь же результативным, как и предыдущий наконечник атак команды.



"Меня бы не было здесь, если бы я не верил, что смогу это. Конечно, я думаю, что мне это по силам. Лукаку очень хорошо выступал здесь, но я тоже надеюсь забить как можно больше голов и быть успешным. Если честно, мне особо не нравится сравнивать себя с другими игроками. Я лишь говорю, что Лукаку был очень хорош здесь".



"Мы с "Бешикташем" преодолели групповой этап Лиги Чемпионов, показывая хорошую игру. А затем мы попали на "Баварию". Я бы мог остаться до конца сезона и принять участие в такого рода матчах, но тренер (Эллардайс) так сильно хотел заполучить меня, что это сыграло важную роль. Хорошо, что я перешел сейчас".



"В этом году "Эвертон" выступал в Лиге Европы. Многие команды из Англии стремятся попасть в Лигу Чемпионов, и нашей целью должно быть участие в еврокубках каждый год. Думаю, эта команда обладает соответствующим потенциалом, и было бы здорово однажды сыграть с "Эвертоном" в Европе", — цитирует Тосуна Daily Mail.