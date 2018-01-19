Киоун назвал Санчеса "крупнейшим наемником в футболе"

Алексис Санчес Легенда "Арсенала" Мартин Киоун обрушился с критикой на нападающего Алексиса Санчеса, назвав того "крупнейшим наемником в футболе".

Несмотря на давний интерес со стороны "Манчестер Сити", куда Санчес отчаянно рвался прошлым летом, в январе Алексис неожиданно переменил свое мнение и теперь направляется в "Манчестер Юнайтед". Киоун считает, что причиной всему желание 29-летнего чилийца заработать.

"Должно быть, Санчес — крупнейший наемник в футболе. "Манчестер Сити" хотел купить Санчеса с лета, и если бы сделка не состоялась в январе, они бы захотели подписать его в конце сезона".

"Сити" был бы естественным направлением для Санчеса в плане развития своей игры. Прежде он уже работал с Пепом Гвардиолой. Однако очевидно, что Санчес не думает о том, чтобы отправиться в лучшую команду, снова работать с Гвардиолой и выходить на новый уровень".

"Вероятно, он подумал, что не получит более выгодного предложения, если решит подождать до лета. Наверное, он согласился на максимально выгодное предложение, которое у него было прямо сейчас. Все дело в деньгах", — пишет Киоун в своей колонке в Daily Mail.



Метки Арсенал, Киоун, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 4081

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vasiliy70 19.01.2018 09:25 # vasiliy70
    Переигрывает,тянет одеяло на себя-Арсенал ничего не потеряет

    (ответить)

  2. blue-lion 19.01.2018 09:08 # blue-lion
    Для Санчеса важно свалить из помойки хоть куда, главное, чтобы была настоящая борьба за трофеи. И в МЮ сейчас, это значит бороться за АПЛ и ЛЧ на год больше, чем с МС начиная с лета.
    Чуваку 29, значит играть на топ уровне лет 5 еще, и тут реально эти полгода довольно важны.

    (ответить)

  3. redevills 19.01.2018 08:10 # redevills
    Не каждому футболисту предложат такой контракт в Европе. Значит заслужил. Такой контракт сейчас или никогда. Сити хотел платить не намного меньше. Свыше 300 тыс. в неделю. В Сити конечно красиво играют, но и Арсенал играл как бы красиво, но серьезных трофеев не было. А команду Моура всегда с трофеями.

    (ответить)

  4. calvin-harris 19.01.2018 07:51 # calvin-harris
    Панин 2.0

    (ответить)

  5. kara-balapan 19.01.2018 07:44 # kara-balapan
    МЮ это и есть клуб наемников

    (ответить)

  6. beatles-red 19.01.2018 07:35 # beatles-red
    не в чем упрекнуть Санчеса. Наелся он у канониров с полна. Всякий стремится к лучшей жизни.

    (ответить)

  7. lahmatyj 19.01.2018 07:01 # lahmatyj
    Адебайор и Ибрагимович ссут Киоуну в морду лица.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: