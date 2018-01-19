Киоун назвал Санчеса "крупнейшим наемником в футболе"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун обрушился с критикой на нападающего Алексиса Санчеса, назвав того "крупнейшим наемником в футболе".

Несмотря на давний интерес со стороны "Манчестер Сити", куда Санчес отчаянно рвался прошлым летом, в январе Алексис неожиданно переменил свое мнение и теперь направляется в "Манчестер Юнайтед". Киоун считает, что причиной всему желание 29-летнего чилийца заработать.



"Должно быть, Санчес — крупнейший наемник в футболе. "Манчестер Сити" хотел купить Санчеса с лета, и если бы сделка не состоялась в январе, они бы захотели подписать его в конце сезона".



"Сити" был бы естественным направлением для Санчеса в плане развития своей игры. Прежде он уже работал с Пепом Гвардиолой. Однако очевидно, что Санчес не думает о том, чтобы отправиться в лучшую команду, снова работать с Гвардиолой и выходить на новый уровень".



"Вероятно, он подумал, что не получит более выгодного предложения, если решит подождать до лета. Наверное, он согласился на максимально выгодное предложение, которое у него было прямо сейчас. Все дело в деньгах", — пишет Киоун в своей колонке в Daily Mail.