Киоун назвал Санчеса "крупнейшим наемником в футболе"
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун обрушился с критикой на нападающего Алексиса Санчеса, назвав того "крупнейшим наемником в футболе".
Несмотря на давний интерес со стороны "Манчестер Сити", куда Санчес отчаянно рвался прошлым летом, в январе Алексис неожиданно переменил свое мнение и теперь направляется в "Манчестер Юнайтед". Киоун считает, что причиной всему желание 29-летнего чилийца заработать.
"Должно быть, Санчес — крупнейший наемник в футболе. "Манчестер Сити" хотел купить Санчеса с лета, и если бы сделка не состоялась в январе, они бы захотели подписать его в конце сезона".
"Сити" был бы естественным направлением для Санчеса в плане развития своей игры. Прежде он уже работал с Пепом Гвардиолой. Однако очевидно, что Санчес не думает о том, чтобы отправиться в лучшую команду, снова работать с Гвардиолой и выходить на новый уровень".
"Вероятно, он подумал, что не получит более выгодного предложения, если решит подождать до лета. Наверное, он согласился на максимально выгодное предложение, которое у него было прямо сейчас. Все дело в деньгах", — пишет Киоун в своей колонке в Daily Mail.
19.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
Переигрывает,тянет одеяло на себя-Арсенал ничего не потеряет
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Для Санчеса важно свалить из помойки хоть куда, главное, чтобы была настоящая борьба за трофеи. И в МЮ сейчас, это значит бороться за АПЛ и ЛЧ на год больше, чем с МС начиная с лета.
Чуваку 29, значит играть на топ уровне лет 5 еще, и тут реально эти полгода довольно важны.
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Не каждому футболисту предложат такой контракт в Европе. Значит заслужил. Такой контракт сейчас или никогда. Сити хотел платить не намного меньше. Свыше 300 тыс. в неделю. В Сити конечно красиво играют, но и Арсенал играл как бы красиво, но серьезных трофеев не было. А команду Моура всегда с трофеями.
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Панин 2.0
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МЮ это и есть клуб наемников
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не в чем упрекнуть Санчеса. Наелся он у канониров с полна. Всякий стремится к лучшей жизни.
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Адебайор и Ибрагимович ссут Киоуну в морду лица.
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