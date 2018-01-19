Тео Уолкотт. Бремя надежд и ожиданий

После 12 лет пребывания в "Арсенале" Тео Уолкотт сменил обстановку и покинул зону комфорта, чтобы принять новый вызов в "Эвертоне". Придя в "Арсенал" 16-летним мальчиком и став самым дорогом тинейджером английского футбола того времени, Тео так и не вырос в звезду первой величины. Но так ли уж плох он был в "Арсенале"?

Когда Тео Уолкотт подписал контракт с "Арсеналом" в 2006 году была надежда, что он сможет стать символом "канониров" на долгие годы. Он им и стал, но немного не так, как все надеялись.



Уолкотт, присоединившийся к "Арсеналу" всего за несколько месяцев до отъезда "канониров" с "Хайбери", стал воплощением относительно скудных лет клуба на "Эмирейтс" — вежливый, одаренный, но хрупкий и чрезмерно правильный. После Патрика Виейра, который запросто мог плюнуть в лицо, Тео Уолкотт казался парнем, который не сможет плюнуть даже на поле, когда никого рядом нет.



Возможно, его карьера в "Арсенале" была обречена изначально, так как приходил он под сенью огромных ожиданий и сравнений с великим Тьерри Анри, чей 14-й номер Тео получил уже очень скоро. Он был самым дорогим 16-летним игроком в истории британского футбола, когда подписал контракт с "Арсеналом", покинув испытывающий финансовые проблемы "Саутгемптон" после двух десятков с небольшим игр в профессиональном футболе.



Добавил пару мешков ожиданий и Свен-Еран Эрикссон, поддавшийся на уговоры Арсена Венгера и включивший Уолкотта в заявку на ЧМ-2006, когда Тео еще ни разу не сыграл за основную команду "Арсенала", не говоря уже о том, чтобы дебютировать в сборной Англии. По итогу на ЧМ-2006 он так и не сыграл, но уже тогда стал объектом насмешек и критических стрел, хотя сам не желал ни того, ни другого. Помнится, Стивен Джеррард сказал, что молодой игрок не имел права быть на ЧМ-2006, но уже очень скоро Тео все же заставил критиков замолчать хет-триком во втором матче за сборную.



В принципе, нельзя сказать, что морально Уолкотту было тяжело от взвалившихся на него надежд — он всегда был достаточно вежливым, вдумчивым и спокойным, чтобы принимать близко к сердцу все то, что о нем говорили. Иначе бы он не провел эти 12 таких разных лет в "Арсенале", где с одной стороны он забил столько же голов, как Фрэнк Стэплтон, и вошел в число лучших бомбардиров в истории Премьер-Лиги, а с другой — стал символом нестабильности клуба в эпоху позднего Венгера.



Главная проблема правильно восприятия Тео теми, кто ждал от него слишком многого, была в них самих. Уолкотт был достоин места в основе "Арсенала" все эти годы? По большей мере, да — хоть в его карьере на "Эмирейтс" и хватало кризисных периодов, но забивал он достаточно стабильно, а в сезоне 2012/13 и вовсе стал лучшим бомбардиром клуба — 21 гол во всех соревнованиях. Можно ли его назвать легендой "Арсенала"? Вероятно, что нет — но среди его товарищей по команде за эти 12 лет лишь единицы заслуживали данного звания, так как, чтобы стать легендой в топ-клубе, нужно выигрывать трофеи, а за невеликий улов "Арсенала" в плане наград в последние годы несет ответственность не один только Тео.



Называть годы, проведенные Тео в "Арсенале", провалом несправедливо. У него было немало очень хороших и даже выдающихся матчей, а некоторых его талантов клуб будет очень не хватать, когда он все же вернется в Лигу Чемпионов. Все помнят магический забег Уолкотта в стиле Марадоны на "Энфилде" и его голы в плей-офф Лиги Чемпионов, которые дарили надежду.



Уолкотт практически всегда был предельно полезен в больших играх в Европе, а его спектакли против "Барселоны" привели к тому, что Пеп Гвардиола восхвалял его "качество" и "темп". Он также забивал в обоих кубковых финалах, где появлялся в основе — в 2007 года в Кубке Лиги и в 2015 в Кубке Англии. К примеру, для сравнения, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри не смогли отличиться ни в одном из своих 10 финалов кубка, в которых они коллективно представляли "Арсенал".



По итогам сезона 2012/13, когда Тео стал лучшим бомбардиром "Арсенала", фанаты буквально умоляли его подписать новое соглашение, что Уолкотт с удовольствием и сделал, так как ему всегда было комфортно на "Эмирейтс". Но с тех пор карьера Тео пошла на спад, и только в прошлом сезоне он снова вернулся к привычным показателям результативности и провел вполне себе неплохой футбольный год. Впрочем, в то время Уолкотт уже воспринимался как игрок, не оправдавший надежд — его вечно мальчишеские черты уже не могли скрыть того, что находится в "Арсенале" Тео больше 10 лет, но так и не приблизился к форме Тьерри Анри или Яна Райта.



Его акции начали падать, но, как и сама команда, время от времени он был способен выдать сенсационное выступление и на некоторое время потушить критику. Например, по ходу сезона 2014/15 его карьера в "Арсенале" казалась законченной, но затем он оформил хет-трик в ворота "Вест Бромвича", забил в финале Кубка Англии и подписал новый контракт. Он был воплощением команды Венгера последних лет: когда недовольство болельщиков грозило закипеть, он часто выдавал вместе с командой отличную игру, чтобы затем снова все пришло к тому, с чего начиналось.







Уолкотт всегда выглядел последним человеком, который хочет покинуть "Арсенал". Здесь у него была хорошая жизнь в столице Англии — для него и его семьи, такой же приличной и вежливой на вид, как он сам. Однако всего четыре слова в концовке прошлого сезона привели к тому, что Тео потерял доверие Венгера — иначе сложно объяснить как же игрок, забивший в прошлом сезоне 19 мячей, внезапно превратился в футболиста для Лиги Европы и Кубка Лиги. Слова эти "Они хотели этого больше" Тео произнес после поражения от "Кристал Пэлас" со счетом 0:3 в микст-зоне сразу же после игры, и Венгер очень резко отреагировал на честность Тео, назвав его слова "неприемлемыми".



Всего 63 минуты футбола в Премьер-Лиге и поездки в Борисов, Кельн и Белград вместе с Нельсоном, Акпомом и Уиллоком дали понять Тео, что его время в "Арсенале" истекло, а Венгер по описанным вышел причинам не стал противиться его уходу уже зимой. В минувшие выходные, когда "Арсенал" остался без Алексиса Санчеса, Месута Озила и Оливье Жиру, Венгер выбрал для поддержки Лакасетта Ивоби и Уэлбека, но не Уолкотта. В прошлом сезоне Ивоби и Уэлбек забили по четыре мяча, а Тео — 19. Сидеть на скамейке Тео было некомфортно, и он, наконец-то, созрел для нового вызова.



То, что склонило Уолкотта к переходу в "Эвертон" — обещание Сэма Эллардайса дать ему возможность играть на острие. В "Арсенале" у Уолкотта был период, когда он играл центрального нападающего, и именно тогда, как считают многие, он показывал свой лучший футбол. Но Венгеру не хватило последовательности, чтобы развить это начинание, а сейчас он посчитал Тео отработанным материалом.



"Эвертон" получил Уолкотта всего за 20 миллионов фунтов, и он кажется древним стариком, но на самом деле Тео через пару месяцев исполнится 29 лет, и он на три месяца моложе Алексиса Санчеса и на три месяца старше Пьер-Эмерика Обамеянга. Уолкотт находится в возрасте, когда игрок должен быть на пике формы, является полностью сформировавшимся футболистом, с огромным опытом, забивавшим "Барселоне", "Баварии", выигрывавшим трофеи. Для "Эвертона" и Эллардайса, как никто другой умевшего как минимум "Болтоне", давать вторую жизнь опытным футболистам — это очень хороший трансфер. Смущает то, что главный козырь Тео — скорость, а с годами он не становится быстрее, но его состояние здоровья далеко не то, что было в этом же возрасте у Майкла Оуэна, и кажется, Тео даже в этом сезоне может оказаться богатырем, который засиделся на печи — скамейке запасных "Арсенала".



Новый клуб, новые горизонты и задачи, новый уровень ожиданий — все это необходимо Тео и хочется верить, что он не безнадежно опоздал с моментом, когда нужно покинуть зону комфорта и, наконец, стать Тео Уолкоттом — не потенциальной звездой "Арсенала", заменой Тьерри Анри, а игроком, которого готовы принимать таким, какой он есть — вежливым, спокойным, чрезмерно правильным, но в то же время — быстрым, техничным и совсем не чрезмерно работоспособным.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru