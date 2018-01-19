"Челси" ведет переговоры с "Ромой" насчет Палмери и Джеко

"Челси" ведет переговоры о покупке крайнего защитника "Ромы" Эмерсона Палмери, а также интересуется его одноклубником Эдином Джеко.

Главный тренер "синих" Антонио Конте уже достаточно давно находится в поисках левого вингбека и в данный момент не имеет альтернативы Маркосу Алонсо на этой позиции.



Ранее в январе "Челси" возобновил интерес к Алексу Сандро, однако "Ювентус", как и прошлым летом, назвал чересчур высокую цену за бразильца. Не пожелав платить 60 миллионов фунтов, "синие" обратились к более доступному варианту в лице 23-летнего Палмери.



"Абсолютно, его переход в "Челси" определенно возможен. В данный момент два клуба общаются друг с другом, поэтому давайте посмотрим, увенчаются ли переговоры успехом".



"Конечно, Эмерсон был бы счастлив выступать в Премьер-Лиге. Он мечтает поработать с Конте, которого он считает одним из лучших тренеров мира", — цитирует агента Фернандо Гарсию Evening Standard.



Как сообщает Sky Italy, "Челси" претендует и на другого игрока "Ромы". В сферу интересов чемпионов Премьер-Лиги попал бывший нападающий "Манчестер Сити" Эдин Джеко.



Утверждается, что "Челси" готов заплатить 44 млн. фунтов за Палмери и Джеко. Также возможен вариант при котором "Рома", помимо денежной компенсации, получит право взять в аренду до конца сезона нападающего "синих" Мичи Батшуайи.



Добавим, что в этом сезоне 31-летний босниец забил 12 голов за "Рому", включая дубль на "Стэмфорд Бридж" против "Челси" в матче группового этапа Лиги Чемпионов (3:3).