Над "Челси" нависла угроза трансферного запрета на два окна
ФИФА может запретить "Челси" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон за нарушения, связанные с переходами иностранных игроков, которые не достигли 18 лет.
Как стало известно The Guardian, в данный момент дисциплинарный комитет ФИФА подозревает "синих" в нарушении правил при подписании 25 юных игроков из-за рубежа. Расследование продолжается, так что это количество еще может возрасти.
Правила ФИФА запрещают клубам подписывать несовершеннолетних игроков из других стран, и исключение возможно только в трех случаях: если семья юного игрока эмигрирует по не связанным с футболом причинам; если игрок и клуб базируются на расстоянии до 50 километров от государственной границы; если игроку от 16 до 18 лет, и он обладает европейским паспортом.
Например, Бертран Траоре, перебравшийся из "Лиона" в "Челси" в июне прошлого года, не удовлетворяет ни одному из этих критериев. Именно переход игрока сборной Буркина Фасо и заставил ФИФА пристальнее изучить деятельность "синих" в отношении юных игроков.
По завершении расследования ФИФА примет решение о возможных санкциях в отношении "Челси". В недавнем прошлом за похожие нарушения испанские клубы "Атлетико", "Барселона" и "Реал" наказывались трансферным запретом на два окна — правда, последним удалось добиться смягчения в результате апелляции.
Добавим, что "Челси" отрицает свою вину. В случае наказания лондонский клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы отстоять свою точку зрения.
19.01.2018 00:05
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Последние комментарии:
пи3да щолси, леол
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Кто то доорался
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Просто купить всех на То: Крауч, Кэрролл, Обама и залечь на дно на два года.
Потом возврат Зума, Абрахама, Лофтус Роада...
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Местные иксперды усомнились в возможностях великого Челси и его хозяина.
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Смехотворная паника, состав у Челси итак чемпионский. Лучше чем в прошлом году. Канте-Дринкуотер + Баркли = Чемпик, очевидно
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Отличная новость )) жду когда пенсы в шип отправятся и там будут оооорать вместе с гриткой и грановской ))
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если закроют окно, то на пятилетку синие выпадут из гонки за АПЛ...
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Вы думаете Эменало не при делах? (да)
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мда членче просто разваливается на глазах
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Озара и куртуа успеют продать чтобы топчика Крауча оформить?
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ну хоть точно не продадим Канте, Азара и Морату
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осталось продать Азара, Конте и сьебывать в лигу 1
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6ля какой то дичайший пи3дец происходит с Челси, как до такого докатились?
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Какой дикий сюр. Ну откровенный же троллинг в это ТО со всех сторон
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Рома всё уладит.
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Крауч, Кэролл и ТО можно закрывать на 2 года.
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мда. очень жестко ссут со всех сторон на пенсiв в последнее время, конечно.
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Погодите, дайте Крауча подписать.
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Как так, мешку рот заклеить и нос зажать... Задохнуться ведь...)))
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Лишь бы Крауча подписать успели.
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