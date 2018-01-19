Над "Челси" нависла угроза трансферного запрета на два окна

ФИФА может запретить "Челси" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон за нарушения, связанные с переходами иностранных игроков, которые не достигли 18 лет.

Как стало известно The Guardian, в данный момент дисциплинарный комитет ФИФА подозревает "синих" в нарушении правил при подписании 25 юных игроков из-за рубежа. Расследование продолжается, так что это количество еще может возрасти.



Правила ФИФА запрещают клубам подписывать несовершеннолетних игроков из других стран, и исключение возможно только в трех случаях: если семья юного игрока эмигрирует по не связанным с футболом причинам; если игрок и клуб базируются на расстоянии до 50 километров от государственной границы; если игроку от 16 до 18 лет, и он обладает европейским паспортом.



Например, Бертран Траоре, перебравшийся из "Лиона" в "Челси" в июне прошлого года, не удовлетворяет ни одному из этих критериев. Именно переход игрока сборной Буркина Фасо и заставил ФИФА пристальнее изучить деятельность "синих" в отношении юных игроков.



По завершении расследования ФИФА примет решение о возможных санкциях в отношении "Челси". В недавнем прошлом за похожие нарушения испанские клубы "Атлетико", "Барселона" и "Реал" наказывались трансферным запретом на два окна — правда, последним удалось добиться смягчения в результате апелляции.



Добавим, что "Челси" отрицает свою вину. В случае наказания лондонский клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы отстоять свою точку зрения.