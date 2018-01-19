Над "Челси" нависла угроза трансферного запрета на два окна

Стэмфорд Бридж ФИФА может запретить "Челси" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон за нарушения, связанные с переходами иностранных игроков, которые не достигли 18 лет.

Как стало известно The Guardian, в данный момент дисциплинарный комитет ФИФА подозревает "синих" в нарушении правил при подписании 25 юных игроков из-за рубежа. Расследование продолжается, так что это количество еще может возрасти.

Правила ФИФА запрещают клубам подписывать несовершеннолетних игроков из других стран, и исключение возможно только в трех случаях: если семья юного игрока эмигрирует по не связанным с футболом причинам; если игрок и клуб базируются на расстоянии до 50 километров от государственной границы; если игроку от 16 до 18 лет, и он обладает европейским паспортом.

Например, Бертран Траоре, перебравшийся из "Лиона" в "Челси" в июне прошлого года, не удовлетворяет ни одному из этих критериев. Именно переход игрока сборной Буркина Фасо и заставил ФИФА пристальнее изучить деятельность "синих" в отношении юных игроков.

По завершении расследования ФИФА примет решение о возможных санкциях в отношении "Челси". В недавнем прошлом за похожие нарушения испанские клубы "Атлетико", "Барселона" и "Реал" наказывались трансферным запретом на два окна — правда, последним удалось добиться смягчения в результате апелляции.

Добавим, что "Челси" отрицает свою вину. В случае наказания лондонский клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы отстоять свою точку зрения.



Метки ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 19.01.2018 08:48 # al-faarabi
    пи3да щолси, леол

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  2. arsland 19.01.2018 08:37 # arsland
    Кто то доорался

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  3. shearer1 19.01.2018 08:33 # shearer1
    Просто купить всех на То: Крауч, Кэрролл, Обама и залечь на дно на два года.
    Потом возврат Зума, Абрахама, Лофтус Роада...

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  4. rollik707 19.01.2018 07:50 # rollik707
    Местные иксперды усомнились в возможностях великого Челси и его хозяина.

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  5. gidro-met 19.01.2018 02:12 # gidro-met
    Смехотворная паника, состав у Челси итак чемпионский. Лучше чем в прошлом году. Канте-Дринкуотер + Баркли = Чемпик, очевидно

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  6. kanoniru-poker 19.01.2018 01:43 # kanoniru-poker
    Отличная новость )) жду когда пенсы в шип отправятся и там будут оооорать вместе с гриткой и грановской ))

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  7. kojan 19.01.2018 01:23 # kojan
    если закроют окно, то на пятилетку синие выпадут из гонки за АПЛ...

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  8. rj1992 19.01.2018 01:09 # rj1992
    Вы думаете Эменало не при делах? (да)

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  9. imfake 19.01.2018 01:04 # imfake
    мда членче просто разваливается на глазах

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  10. rj1992 19.01.2018 01:03 # rj1992
    Озара и куртуа успеют продать чтобы топчика Крауча оформить?

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  11. bezviz 19.01.2018 01:01 # bezviz
    ну хоть точно не продадим Канте, Азара и Морату

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  12. denk 19.01.2018 00:57 # denk
    осталось продать Азара, Конте и сьебывать в лигу 1

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  13. bezviz 19.01.2018 00:38 # bezviz
    6ля какой то дичайший пи3дец происходит с Челси, как до такого докатились?

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  14. ry-l 19.01.2018 00:30 # ry-l
    Какой дикий сюр. Ну откровенный же троллинг в это ТО со всех сторон

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  15. makeewadim 19.01.2018 00:26 # makeewadim
    Рома всё уладит.

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  16. look 19.01.2018 00:23 # look
    Крауч, Кэролл и ТО можно закрывать на 2 года.

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  17. hammersmith 19.01.2018 00:22 # hammersmith
    мда. очень жестко ссут со всех сторон на пенсiв в последнее время, конечно.

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  18. ccchelsea 19.01.2018 00:17 # ccchelsea
    Погодите, дайте Крауча подписать.

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  19. kedr 19.01.2018 00:12 # kedr
    Как так, мешку рот заклеить и нос зажать... Задохнуться ведь...)))

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  20. psycho1 19.01.2018 00:09 # psycho1
    Лишь бы Крауча подписать успели.

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