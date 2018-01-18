"Челси" заинтересовался Питером Краучем
Продолжая поиски нападающего, "Челси" сделал ряд запросов относительно ветерана "Стоука" Питера Крауча.
Как известно, основной бомбардир "синих" Альваро Мората в данный момент переживает затяжной спад — испанец не только не забивает, но и в среду вечером против "Норвича" схлопотал удаление.
В данный момент "синие" активно подыскивают игрока на роль дублера Мораты — роль, с которой Мичи Батшуайи не справляется. Бельгиец может быть отпущен со "Стэмфорд Бридж", если тренер Антонио Конте все же обзаведется другим нападающим в это трансферное окно.
Ранее в январе чемпионы Премьер-Лиги интересовались Энди Кэрроллом из "Вест Хэма", однако экс-игрок "Ливерпуля" и "Ньюкасла" получил травму лодыжки, и теперь может задержаться в лазарете на срок до четырех месяцев.
В "Челси" также сватают Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма" и Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас", а The Telegraph утверждает, что еще одной целью лондонского клуба стал Крауч, который в этом месяце отмечает свое 37-летие.
Несмотря на возраст, в этом сезоне Премьер-Лиги Питер забил три гола при восьми выходах в старте — и каждый из трех приносил команде очки — а в ноябре на год продлил свой контракт со "Стоуком".
По информации издания, в идеале "Челси" хотел бы арендовать Крауча, но даже в таком случае "гончарам" сперва потребуется найти замену Питеру.
18.01.2018 23:35
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Последние комментарии:
а ведь наведет шороху
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как жалко стало пенсионеров, самый жалкий клуб на ТО
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Ска, реально орнул))))
Ещё Данунига надо брать, и будет отличная пара беги-навешивай-бей)))
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Самые веселые новости это про Челси, лол! Вот вам и избавились от Эменало. Ещё есть Н'Гог, топарь жуткий!
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absolutely everyone pisses on cholse
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Только если бесплатная аренда и з/п пополам ! На замену в кубке может и нужен , но имидж подпортит сильно. Отсюда вывод : новость фейк, которым миллион летает в период ТО, так что листаем дальше
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чет бешеный оруэл ща с пенсов
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Гвардиола хочет видеть в Сити Асенсио
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола интересуется полузащитником мадридского Реала Марко Асенсио.
Как информирует Goal со ссылкой на испанскую прессу, наставник горожан уже давно следит за прогрессом 21-летнего игрока сливочных.
Теперь же, когда перспективный футболист начал проявлять недовольство своим положением в стане королевского клуба, а также ввиду провала в переговорах Сити по подписанию форварда лондонского Арсенала Алексиса Санчеса, Гвардиола может предпринять активные попытки заполучить Асенсио в число своих подопечных.
В нынешнем сезоне испанец выходил на поле в 28-ми матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 50 миллионов евро. При этом отступные за Асенсио, прописанные в договоре, – 700 миллионов.
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Из-за всей этой дичи, захотелось вспомнить Даррена Бента, не вспомнил, пришлось загуглить.
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Кто там такие вещи придумывает то?)
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Форлана подтяните
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эт, там если чё в китае еще одна шпалина носится, грациано пелле. повыше кэррола будет, с опытом игры в Премьер-лиге, толковый, и десятку в легкую положит
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За желание собрать в команде англичан "+". Все, больше плюсов нет.
Если это правда, то "Челси" напоминают утопающего: готовы держаться даже за 2-х метровую соломинку. Над нами уже весь ФАПЛ ржет, это, конечно, не аргумент, но все равно приятного мало.
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Людей блять история не учит ничему. Бенаюн из ливера перешел , играл как сын дерьма. Торрес вобще можно молчать. Не покупайте у них никого)
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Не думал, что когда-либо отпишусь здесь, но я не могу остаться в стороне !
Этот акк востанавливал минут 40+ сообщение сбросилось на половине, тем не менее.В общем, на акк не заходил с 2011 (в 2015 были пару комментов в адрес Жозе), чекнул свои комменты за то время, никаких слов «моча,ору» и тд. Мониторю здешнюю фауну время от времени,так сказать, «ору иногда», но вступать в полемику не хочу(дурак зафорсит тебя на свой уровень и поборит тебя там).
Всю неделю пыхтел над дипломом, не зря - защитился на 5, и вот дело к ночи. Я хз, почему моя рука потянулась чекнуть че там у фапли, мб хотел увидеть подписание санчеза/кэролла...но тут как гром среди ясного неба ЭТО
Я так не орал/плакал с незапамятных времён. Сколько же я только что пролил слез , смеясь над каждым комментом, ни один не пропустил. После сдачи диплома были хорошие и плохие чувства, так же само и здесь, увидев фамилии Пеннант, Жигич и Делап, ору вслух, но и грущу по ним.
Как итог, приятно видеть, что все фанаты всех клубов объединились, чтобы посмеяться над этим трешаком,и вправду - спорт объединяет,дай бог, это мой последний коммент...если эти лалки реально его не подпишут. Мысленно с каждым орущем все равно всегда буду здесь
Мир вам. Любите футбол.
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Соломона Калу еще верните обратно чтобы уж в конце пердаки порвать.
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Почему Челси решил собрать прошлый ненужный мусор ЛФК?)
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Коста терял мячи и тормозил атаки, хорошо что взяли техничного топаря Морату (с) фарот
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надо им ещё гарета барри брать, получше бакайоки точно, и мертезакера можем отдать за 15шку, топ тима будет
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уже 6лять вижу этот мега состав на камп ноу!
-------------Куртуа---------------
-----Рудигер---Крист---Кекил------
-Заппкоста-Бакайоко-Канте-Аспи
--------Дринквотер--Баркли-------
---------------Крауч-------------------
5 игроков с ростом 190+
10 защитников и 1 шпала, с углового забьем гол и проходим дальше. изи гениальная тактика от Конте!
главное угловые научиться подавать.а то в последнее время дико горит с наших угловых, Лэмпса назначить тренером угловых
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