"Челси" заинтересовался Питером Краучем

Питер Крауч Продолжая поиски нападающего, "Челси" сделал ряд запросов относительно ветерана "Стоука" Питера Крауча.

Как известно, основной бомбардир "синих" Альваро Мората в данный момент переживает затяжной спад — испанец не только не забивает, но и в среду вечером против "Норвича" схлопотал удаление.

В данный момент "синие" активно подыскивают игрока на роль дублера Мораты — роль, с которой Мичи Батшуайи не справляется. Бельгиец может быть отпущен со "Стэмфорд Бридж", если тренер Антонио Конте все же обзаведется другим нападающим в это трансферное окно.

Ранее в январе чемпионы Премьер-Лиги интересовались Энди Кэрроллом из "Вест Хэма", однако экс-игрок "Ливерпуля" и "Ньюкасла" получил травму лодыжки, и теперь может задержаться в лазарете на срок до четырех месяцев.

В "Челси" также сватают Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма" и Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас", а The Telegraph утверждает, что еще одной целью лондонского клуба стал Крауч, который в этом месяце отмечает свое 37-летие.

Несмотря на возраст, в этом сезоне Премьер-Лиги Питер забил три гола при восьми выходах в старте — и каждый из трех приносил команде очки — а в ноябре на год продлил свой контракт со "Стоуком".

По информации издания, в идеале "Челси" хотел бы арендовать Крауча, но даже в таком случае "гончарам" сперва потребуется найти замену Питеру.



Метки Крауч, Стоук, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 23:35

Количество просмотров Просмотров: 5321

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. osivori 19.01.2018 09:34 # osivori
    а ведь наведет шороху

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  2. mu-fc 19.01.2018 06:06 # mu-fc
    как жалко стало пенсионеров, самый жалкий клуб на ТО

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  3. red-devil-4ever 19.01.2018 03:58 # red-devil-4ever
    Ска, реально орнул))))
    Ещё Данунига надо брать, и будет отличная пара беги-навешивай-бей)))

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  4. jayspearingagent 19.01.2018 03:32 # jayspearingagent
    Самые веселые новости это про Челси, лол! Вот вам и избавились от Эменало. Ещё есть Н'Гог, топарь жуткий!

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  5. electric 19.01.2018 03:30 # electric
    absolutely everyone pisses on cholse

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  6. aavbb 19.01.2018 03:29 # aavbb
    Только если бесплатная аренда и з/п пополам ! На замену в кубке может и нужен , но имидж подпортит сильно. Отсюда вывод : новость фейк, которым миллион летает в период ТО, так что листаем дальше

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  7. moneymaker 19.01.2018 02:44 # moneymaker
    чет бешеный оруэл ща с пенсов

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  8. mancityman 19.01.2018 02:28 # mancityman
    Гвардиола хочет видеть в Сити Асенсио

    Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола интересуется полузащитником мадридского Реала Марко Асенсио.

    Как информирует Goal со ссылкой на испанскую прессу, наставник горожан уже давно следит за прогрессом 21-летнего игрока сливочных.

    Теперь же, когда перспективный футболист начал проявлять недовольство своим положением в стане королевского клуба, а также ввиду провала в переговорах Сити по подписанию форварда лондонского Арсенала Алексиса Санчеса, Гвардиола может предпринять активные попытки заполучить Асенсио в число своих подопечных.

    В нынешнем сезоне испанец выходил на поле в 28-ми матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 50 миллионов евро. При этом отступные за Асенсио, прописанные в договоре, – 700 миллионов.

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  9. never-mind 19.01.2018 02:06 # never-mind
    Из-за всей этой дичи, захотелось вспомнить Даррена Бента, не вспомнил, пришлось загуглить.

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  10. chelseafanmd 19.01.2018 01:49 # chelseafanmd
    Кто там такие вещи придумывает то?)

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  11. kanoniru-poker 19.01.2018 01:37 # kanoniru-poker
    Форлана подтяните

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  12. calvin-harris 19.01.2018 01:32 # calvin-harris
    эт, там если чё в китае еще одна шпалина носится, грациано пелле. повыше кэррола будет, с опытом игры в Премьер-лиге, толковый, и десятку в легкую положит

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  13. trustmeimjedi 19.01.2018 01:30 # trustmeimjedi
    За желание собрать в команде англичан "+". Все, больше плюсов нет.

    Если это правда, то "Челси" напоминают утопающего: готовы держаться даже за 2-х метровую соломинку. Над нами уже весь ФАПЛ ржет, это, конечно, не аргумент, но все равно приятного мало.

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  14. chelsea4everr 19.01.2018 01:27 # chelsea4everr
    Людей блять история не учит ничему. Бенаюн из ливера перешел , играл как сын дерьма. Торрес вобще можно молчать. Не покупайте у них никого)

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  15. onlyredman 19.01.2018 01:27 # onlyredman
    Не думал, что когда-либо отпишусь здесь, но я не могу остаться в стороне !

    Этот акк востанавливал минут 40+ сообщение сбросилось на половине, тем не менее.В общем, на акк не заходил с 2011 (в 2015 были пару комментов в адрес Жозе), чекнул свои комменты за то время, никаких слов «моча,ору» и тд. Мониторю здешнюю фауну время от времени,так сказать, «ору иногда», но вступать в полемику не хочу(дурак зафорсит тебя на свой уровень и поборит тебя там).

    Всю неделю пыхтел над дипломом, не зря - защитился на 5, и вот дело к ночи. Я хз, почему моя рука потянулась чекнуть че там у фапли, мб хотел увидеть подписание санчеза/кэролла...но тут как гром среди ясного неба ЭТО

    Я так не орал/плакал с незапамятных времён. Сколько же я только что пролил слез , смеясь над каждым комментом, ни один не пропустил. После сдачи диплома были хорошие и плохие чувства, так же само и здесь, увидев фамилии Пеннант, Жигич и Делап, ору вслух, но и грущу по ним.

    Как итог, приятно видеть, что все фанаты всех клубов объединились, чтобы посмеяться над этим трешаком,и вправду - спорт объединяет,дай бог, это мой последний коммент...если эти лалки реально его не подпишут. Мысленно с каждым орущем все равно всегда буду здесь

    Мир вам. Любите футбол.

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  16. chelsea4everr 19.01.2018 01:22 # chelsea4everr
    Соломона Калу еще верните обратно чтобы уж в конце пердаки порвать.

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  17. rj1992 19.01.2018 01:20 # rj1992
    Почему Челси решил собрать прошлый ненужный мусор ЛФК?)

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  18. ian 19.01.2018 01:11 # ian
    Коста терял мячи и тормозил атаки, хорошо что взяли техничного топаря Морату (с) фарот

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  19. wengerrrro 19.01.2018 01:03 # wengerrrro
    надо им ещё гарета барри брать, получше бакайоки точно, и мертезакера можем отдать за 15шку, топ тима будет

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  20. bezviz 19.01.2018 00:55 # bezviz
    уже 6лять вижу этот мега состав на камп ноу!

    -------------Куртуа---------------
    -----Рудигер---Крист---Кекил------
    -Заппкоста-Бакайоко-Канте-Аспи
    --------Дринквотер--Баркли-------
    ---------------Крауч-------------------

    5 игроков с ростом 190+
    10 защитников и 1 шпала, с углового забьем гол и проходим дальше. изи гениальная тактика от Конте!
    главное угловые научиться подавать.а то в последнее время дико горит с наших угловых, Лэмпса назначить тренером угловых

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