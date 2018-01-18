"Челси" заинтересовался Питером Краучем

Продолжая поиски нападающего, "Челси" сделал ряд запросов относительно ветерана "Стоука" Питера Крауча.

Как известно, основной бомбардир "синих" Альваро Мората в данный момент переживает затяжной спад — испанец не только не забивает, но и в среду вечером против "Норвича" схлопотал удаление.



В данный момент "синие" активно подыскивают игрока на роль дублера Мораты — роль, с которой Мичи Батшуайи не справляется. Бельгиец может быть отпущен со "Стэмфорд Бридж", если тренер Антонио Конте все же обзаведется другим нападающим в это трансферное окно.



Ранее в январе чемпионы Премьер-Лиги интересовались Энди Кэрроллом из "Вест Хэма", однако экс-игрок "Ливерпуля" и "Ньюкасла" получил травму лодыжки, и теперь может задержаться в лазарете на срок до четырех месяцев.



В "Челси" также сватают Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма" и Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас", а The Telegraph утверждает, что еще одной целью лондонского клуба стал Крауч, который в этом месяце отмечает свое 37-летие.



Несмотря на возраст, в этом сезоне Премьер-Лиги Питер забил три гола при восьми выходах в старте — и каждый из трех приносил команде очки — а в ноябре на год продлил свой контракт со "Стоуком".



По информации издания, в идеале "Челси" хотел бы арендовать Крауча, но даже в таком случае "гончарам" сперва потребуется найти замену Питеру.