Обамеянг все ближе к переходу в "Арсенал"

Пьер-Эмерик Обамеянг История с ожидаемым переходом нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенал" получила свое продолжение. В последний момент игрок был отстранен от участия в матче Бундеслиги против "Герты".

Ранее в четверг спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк очень резко высказался насчет желания "канониров" пригласить Обамеянга на место уходящего в "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

Цорк даже заявил, что его клуб не контактирует с "Арсеналом", однако подобные слова, скорее всего, являются преувеличением. Английская пресса и вовсе уверена, что сам Пьер-Эмерик уже согласовал условия контракта с лондонским клубом.

Также ранее в четверг стало известно, что Обамеянг был включен в заявку "Боруссии" на матч Бундеслиги против "Герты". Однако сейчас из Дортмунда пришла информация, что в последний момент 28-летний габонец был отстранен от поездки в Берлин.

"Обамеянг останется тренироваться в Дортмунде. У нас сложилось впечатление, что его голова занята посторонними вещами, поэтому для нас сомнительно, что он будет полезен в Берлине", — цитирует Цорка официальный Твиттер немецкого клуба.

Тем временем, как передает Daily Mirror, переговоры "Арсенала" и "Боруссии" относительно перехода Обамеянга набирают обороты. И хотя компромисс еще не найден, на "Эмирейтс" уверены, что сделка ориентировочной стоимостью 60 миллионов фунтов состоится.



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 4419

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  1. ska-skvo 18.01.2018 22:49 # ska-skvo
    Хуже уже не будет

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  2. arsland 18.01.2018 22:12 # arsland
    Обама рвется в Арсенал, странно.Ведь все уверяли,что Арсенал середняк,а Обамеянг топ.

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  3. psycho1 18.01.2018 22:07 # psycho1
    Сам рвется в клуб, готов играть и выкладываться на все сто ради Арсенала.

    Ради челси игроки только травмы придумывают, лишь бы там не оказаться.

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  4. ccchelsea 18.01.2018 22:04 # ccchelsea
    Надеюсь Боруссия потом сорокет за Батшуайи отстегнёт.

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  5. reams 18.01.2018 22:03 # reams
    вот это я понимаю топарик рвется в Арсенал, это вам не в челсеи идти, куда силой тащить приходится игроков

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