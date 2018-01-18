Обамеянг все ближе к переходу в "Арсенал"

История с ожидаемым переходом нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенал" получила свое продолжение. В последний момент игрок был отстранен от участия в матче Бундеслиги против "Герты".

Ранее в четверг спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк очень резко высказался насчет желания "канониров" пригласить Обамеянга на место уходящего в "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.



Цорк даже заявил, что его клуб не контактирует с "Арсеналом", однако подобные слова, скорее всего, являются преувеличением. Английская пресса и вовсе уверена, что сам Пьер-Эмерик уже согласовал условия контракта с лондонским клубом.



Также ранее в четверг стало известно, что Обамеянг был включен в заявку "Боруссии" на матч Бундеслиги против "Герты". Однако сейчас из Дортмунда пришла информация, что в последний момент 28-летний габонец был отстранен от поездки в Берлин.



"Обамеянг останется тренироваться в Дортмунде. У нас сложилось впечатление, что его голова занята посторонними вещами, поэтому для нас сомнительно, что он будет полезен в Берлине", — цитирует Цорка официальный Твиттер немецкого клуба.



Тем временем, как передает Daily Mirror, переговоры "Арсенала" и "Боруссии" относительно перехода Обамеянга набирают обороты. И хотя компромисс еще не найден, на "Эмирейтс" уверены, что сделка ориентировочной стоимостью 60 миллионов фунтов состоится.