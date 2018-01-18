Венгеру было жаль отпускать Уолкотта

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что очень привязался к вингеру Тео Уолкотту, поэтому с тяжелым сердцем отпустил англичанина в "Эвертон".

Накануне 28-летний Уолкотт попрощался с "канонирами", перебравшись на "Гудисон Парк" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов. Венгер сохранил только приятные воспоминания от работы с Тео, но понимает мотивы игрока, выступавшего за "Арсенал" с 2006 года.



"Лично я очень привязался к Тео, потому что он умный парень, обладающий кристальной честностью и всегда выкладывавшийся на 100 процентов".



"Я помню, как он приехал сюда в 16 лет и сразу же отправился на Чемпионат Мира. Когда вы оглядываетесь назад, то немедленно вспоминаете голы, забитые им в больших матчах".



"Я могу сходу вспомнить финал Кубка Англии, матчи Лиги Чемпионов, яркие в его исполнении дерби с "Тоттенхэмом". Мне жаль, что все так закончилось, но, справедливости ради, в последнее время он почти не играл".



"Я желаю ему всего наилучшего и благодарю за все, что он сделал для нас. Тео всегда будет желанным гостем в "Арсенале", - сообщил Венгер ESPN.