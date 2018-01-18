Венгеру было жаль отпускать Уолкотта

Венгер и Уолкотт Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что очень привязался к вингеру Тео Уолкотту, поэтому с тяжелым сердцем отпустил англичанина в "Эвертон".

Накануне 28-летний Уолкотт попрощался с "канонирами", перебравшись на "Гудисон Парк" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов. Венгер сохранил только приятные воспоминания от работы с Тео, но понимает мотивы игрока, выступавшего за "Арсенал" с 2006 года.

"Лично я очень привязался к Тео, потому что он умный парень, обладающий кристальной честностью и всегда выкладывавшийся на 100 процентов".

"Я помню, как он приехал сюда в 16 лет и сразу же отправился на Чемпионат Мира. Когда вы оглядываетесь назад, то немедленно вспоминаете голы, забитые им в больших матчах".

"Я могу сходу вспомнить финал Кубка Англии, матчи Лиги Чемпионов, яркие в его исполнении дерби с "Тоттенхэмом". Мне жаль, что все так закончилось, но, справедливости ради, в последнее время он почти не играл".

"Я желаю ему всего наилучшего и благодарю за все, что он сделал для нас. Тео всегда будет желанным гостем в "Арсенале", - сообщил Венгер ESPN.




Метки Арсенал, Венгер, Уолкотт, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 836

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yeti 18.01.2018 21:38 # yeti
    Арсен как будто готовится к переезду и распродаёт старую мебель

    (ответить)

  2. pauk 18.01.2018 21:23 # pauk
    Легенда
    (нет)

    (ответить)

  3. hammersmith 18.01.2018 21:21 # hammersmith
    - аоч, волкот, кокелен, санчис, озиль, ...
    + мавропанас

    норм распродажа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: