Травма ставит крест на надеждах Кэрролла перейти в "Челси"

Шансы на переход Энди Кэрролла в "Челси" приблизились к нулю после того, как стало известно, что нападающий "Вест Хэма" рискует задержаться в лазарете на продолжительное время с очередной травмой.

В последние дни пресса активно спекулирует на тему возможного перехода Кэрролла к чемпионам Премьер-Лиги. Сообщалось, что "синие" хотят арендовать Энди, тогда как "молотобойцы" готовы обсуждать лишь продажу склонного к травмам игрока — но не менее чем за 20 миллионов фунтов.



Также ходили слухи, что клуб со "Стэмфорд Бридж" может попытаться выменять экс-нападающего "Ливерпуля" и "Ньюкасла" на своего резервиста Мичи Батшуайи, который не справляется с ролью дублера Альваро Мораты. Предполагалось, что сам Энди хочет этого перехода.



Однако The Telegraph стало известно, что теперь данный переход едва ли состоится. В четверг 29-летний англичанин прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение лодыжки. На восстановление Кэрроллу потребуется от четырех до шести недель — при идеальном сценарии.



При этом не исключен и менее оптимистичный сценарий. Если Энди потребуется операция, реабилитация может растянуться на срок до четырех месяцев.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Кэрролл забил лишь два гола, своим дублем обеспечив "Вест Хэму" победу над "Вест Бромвичем" две недели назад (2:1).