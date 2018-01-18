Травма ставит крест на надеждах Кэрролла перейти в "Челси"
Шансы на переход Энди Кэрролла в "Челси" приблизились к нулю после того, как стало известно, что нападающий "Вест Хэма" рискует задержаться в лазарете на продолжительное время с очередной травмой.
В последние дни пресса активно спекулирует на тему возможного перехода Кэрролла к чемпионам Премьер-Лиги. Сообщалось, что "синие" хотят арендовать Энди, тогда как "молотобойцы" готовы обсуждать лишь продажу склонного к травмам игрока — но не менее чем за 20 миллионов фунтов.
Также ходили слухи, что клуб со "Стэмфорд Бридж" может попытаться выменять экс-нападающего "Ливерпуля" и "Ньюкасла" на своего резервиста Мичи Батшуайи, который не справляется с ролью дублера Альваро Мораты. Предполагалось, что сам Энди хочет этого перехода.
Однако The Telegraph стало известно, что теперь данный переход едва ли состоится. В четверг 29-летний англичанин прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение лодыжки. На восстановление Кэрроллу потребуется от четырех до шести недель — при идеальном сценарии.
При этом не исключен и менее оптимистичный сценарий. Если Энди потребуется операция, реабилитация может растянуться на срок до четырех месяцев.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Кэрролл забил лишь два гола, своим дублем обеспечив "Вест Хэму" победу над "Вест Бромвичем" две недели назад (2:1).
18.01.2018 20:00
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*Первый день Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" на тренировке*
Погба: "Почему ты плачешь, Алексис?"
Санчес: "Я просто...Я отдал тебе пас...и ты не обработал мяч с первого раза. Я так мечтал играть с силвой и кдб..."
Погба: "Знаю. Знаю. Теперь ты в ж0пе. Все мы здесь всё-таки наемники. Главное что халявные миллионы капают каждый месяц."
(ответить)
*Первый день Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" на тренировке*
Погба: "Почему ты плачешь, Алексис?"
Санчес: "Я просто...Я отдал тебе пас...и ты обработал мяч с первого раза. Я так..."
Погба: "Знаю. Знаю. Теперь ты в безопасности. Все мы здесь всё-таки футболисты."
(ответить)
Мхитарян капризным оказался. При переходе из Боруссии демарш клубу устроил, сейчас требует денег за уход и встаёт в позу. При всём уважении к земляку, так не поступают, как бы несправедливо Моуринью к нему не относился. Профессионализм никто не отменял.
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Обезьянг гнилой типок. Боруссия его вырастила а этот нигер такое творит
демарш отказ от тренировок ска
расстрелять мразь
(ответить)
Привет, парни, я здесь новенький! А за кого в этом месте нужно болеть?
(ответить)
Даже ор-сенал Аубу покупает) тем временем щользи свое внимание на манджукича переключил
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через 7 часов пи3дошить по делам, может не спать?
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Поч топ клубы вроде псж интересуются дибалой, мю санчезом, барса гризманном, реал неймаром, и только щользи кэролом джеко и ллоренте
ахахах сук невозможно не смеятся)))
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кстати чет санчес напомнил ибру, руни, когда наигрался в футбол и уже можно денег подзаработать, и мю очень хороший варик. в беде не бросят) скриньте, санчес это второй руни/ибра, ну максимум еще следующий сезон пошевелится, а потом деградация, симуляция травм чтоб не играть, как итог 180 млн в трубу, которых не хватит на реально годных игроков! я очень рад это видеть)
(ответить)
И пенсы ещё кичаться тем, что клуб работает в плюс, отлично продают, а на деле не могут реально зашевелить рынок. Араше уже не интересно сорить баблом ради этой синей помойки. А жаль, ведь могли составить конкуренцию двум клубам из Манчестера в ближайшие 10 лет.
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ахах даже пенсы начали обоссывать грита. их ты тоже собрал и обоссал ххл?
(ответить)
Тут пишут уже про Джеко. Вот это кстати было бы топовое усиление здесь и сейчас. Но ему в марте уже 32 года исполняется к сожалению.
(ответить)
ахаха ору прост)
(ответить)
Зачем Челси огромный стадион, если туда не ходит даже 20 тыс человек? (см последнюю игру)
(ответить)
Пока игроки Челси симулировали во время матча с Нориджем, их трансферные цели симулируют на тренировках чтобы спастись от перехода в команду парика.
С - справедливость.
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Пронесло, но если арендовали б его тогда похуй, а так для долгосрочной перспективы нахуй не сдался.
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Кто-то подписывает тропаря Санчеса
А мы с никчемной маратой
Даже коня из Вест хема не можем оформить
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Надеюсь шлюха Грановская теперь купит Бентеке, а не ебаного Льоренте или Стуригджа.
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Вот это результат!!! Кэроллу здоровья канеш.
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Тем временем Ди Марцио пишет о том, что арсенал согласовал контракт с Обамой. Кстати, он уже вне заявки на матч с Гертой.
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