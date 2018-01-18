Травма ставит крест на надеждах Кэрролла перейти в "Челси"

Энди Кэрролл Шансы на переход Энди Кэрролла в "Челси" приблизились к нулю после того, как стало известно, что нападающий "Вест Хэма" рискует задержаться в лазарете на продолжительное время с очередной травмой.

В последние дни пресса активно спекулирует на тему возможного перехода Кэрролла к чемпионам Премьер-Лиги. Сообщалось, что "синие" хотят арендовать Энди, тогда как "молотобойцы" готовы обсуждать лишь продажу склонного к травмам игрока — но не менее чем за 20 миллионов фунтов.

Также ходили слухи, что клуб со "Стэмфорд Бридж" может попытаться выменять экс-нападающего "Ливерпуля" и "Ньюкасла" на своего резервиста Мичи Батшуайи, который не справляется с ролью дублера Альваро Мораты. Предполагалось, что сам Энди хочет этого перехода.

Однако The Telegraph стало известно, что теперь данный переход едва ли состоится. В четверг 29-летний англичанин прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение лодыжки. На восстановление Кэрроллу потребуется от четырех до шести недель — при идеальном сценарии.

При этом не исключен и менее оптимистичный сценарий. Если Энди потребуется операция, реабилитация может растянуться на срок до четырех месяцев.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Кэрролл забил лишь два гола, своим дублем обеспечив "Вест Хэму" победу над "Вест Бромвичем" две недели назад (2:1).



Метки Вест Хэм, Кэрролл, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 18.01.2018 21:48 # bezviz
    *Первый день Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" на тренировке*

    Погба: "Почему ты плачешь, Алексис?"
    Санчес: "Я просто...Я отдал тебе пас...и ты не обработал мяч с первого раза. Я так мечтал играть с силвой и кдб..."
    Погба: "Знаю. Знаю. Теперь ты в ж0пе. Все мы здесь всё-таки наемники. Главное что халявные миллионы капают каждый месяц."

    (ответить)

  2. januzaj00 18.01.2018 21:38 # januzaj00
    *Первый день Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" на тренировке*

    Погба: "Почему ты плачешь, Алексис?"
    Санчес: "Я просто...Я отдал тебе пас...и ты обработал мяч с первого раза. Я так..."
    Погба: "Знаю. Знаю. Теперь ты в безопасности. Все мы здесь всё-таки футболисты."

    (ответить)

  3. erevansky 18.01.2018 21:34 # erevansky
    Мхитарян капризным оказался. При переходе из Боруссии демарш клубу устроил, сейчас требует денег за уход и встаёт в позу. При всём уважении к земляку, так не поступают, как бы несправедливо Моуринью к нему не относился. Профессионализм никто не отменял.

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  4. spartan 18.01.2018 21:31 # spartan
    Обезьянг гнилой типок. Боруссия его вырастила а этот нигер такое творит
    демарш отказ от тренировок ска
    расстрелять мразь

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  5. trustmeimjedi 18.01.2018 21:30 # trustmeimjedi
    Привет, парни, я здесь новенький! А за кого в этом месте нужно болеть?

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  6. one-on-one 18.01.2018 21:17 # one-on-one
    Даже ор-сенал Аубу покупает) тем временем щользи свое внимание на манджукича переключил

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  7. wengerrrro 18.01.2018 21:09 # wengerrrro
    через 7 часов пи3дошить по делам, может не спать?

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  8. one-on-one 18.01.2018 21:06 # one-on-one
    Поч топ клубы вроде псж интересуются дибалой, мю санчезом, барса гризманном, реал неймаром, и только щользи кэролом джеко и ллоренте
    ахахах сук невозможно не смеятся)))

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  9. bandera-azov 18.01.2018 21:01 # bandera-azov
    кстати чет санчес напомнил ибру, руни, когда наигрался в футбол и уже можно денег подзаработать, и мю очень хороший варик. в беде не бросят) скриньте, санчес это второй руни/ибра, ну максимум еще следующий сезон пошевелится, а потом деградация, симуляция травм чтоб не играть, как итог 180 млн в трубу, которых не хватит на реально годных игроков! я очень рад это видеть)

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  10. mr-dodds 18.01.2018 20:52 # mr-dodds
    И пенсы ещё кичаться тем, что клуб работает в плюс, отлично продают, а на деле не могут реально зашевелить рынок. Араше уже не интересно сорить баблом ради этой синей помойки. А жаль, ведь могли составить конкуренцию двум клубам из Манчестера в ближайшие 10 лет.

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  11. spartan 18.01.2018 20:49 # spartan
    ахах даже пенсы начали обоссывать грита. их ты тоже собрал и обоссал ххл?

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  12. ccchelsea 18.01.2018 20:47 # ccchelsea
    Тут пишут уже про Джеко. Вот это кстати было бы топовое усиление здесь и сейчас. Но ему в марте уже 32 года исполняется к сожалению.

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  13. tursa 18.01.2018 20:41 # tursa
    ахаха ору прост)

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  14. ian 18.01.2018 20:39 # ian
    Зачем Челси огромный стадион, если туда не ходит даже 20 тыс человек? (см последнюю игру)

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  15. ian 18.01.2018 20:35 # ian
    Пока игроки Челси симулировали во время матча с Нориджем, их трансферные цели симулируют на тренировках чтобы спастись от перехода в команду парика.
    С - справедливость.

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  16. chelsea-super 18.01.2018 20:34 # chelsea-super
    Пронесло, но если арендовали б его тогда похуй, а так для долгосрочной перспективы нахуй не сдался.

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  17. avtoritet 18.01.2018 20:32 # avtoritet
    Кто-то подписывает тропаря Санчеса
    А мы с никчемной маратой
    Даже коня из Вест хема не можем оформить

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  18. ccchelsea 18.01.2018 20:25 # ccchelsea
    Надеюсь шлюха Грановская теперь купит Бентеке, а не ебаного Льоренте или Стуригджа.

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  19. sexan 18.01.2018 20:20 # sexan
    Вот это результат!!! Кэроллу здоровья канеш.

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  20. shirokov15 18.01.2018 20:20 # shirokov15
    Тем временем Ди Марцио пишет о том, что арсенал согласовал контракт с Обамой. Кстати, он уже вне заявки на матч с Гертой.

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