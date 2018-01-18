Венгер уважает желание "Юнайтед" потратиться на Санчеса

Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с уважением относится к готовности "Манчестер Юнайтед" сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги.

На пресс-конференции в пятницу Венгер подтвердил, что Санчес находится на пороге перехода в "Юнайтед", который опередил своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за 29-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой, которая, по слухам, будет достигать 400 тысяч фунтов в неделю. Однако Арсен не видит в этом ничего плохого.

"Я бы не хотел копаться в цифрах, потому что это проблема "Юнайтед". Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами. Это достойно уважения".

"Только они сами знают, сколько хотят потратить на того или иного игрока. "Юнайтед" — клуб, который очень хорошо управляется в финансовом отношении, сочетая это с успехам на футбольном поле, поэтому у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они тратят".

"Ему (Санчесу) 29 лет, так что его следующий контракт, конечно, очень важен для него. Мы сделали максимум, что могли себе позволить, и однажды я еще расскажу об этом, но сейчас не тот момент", — цитирует Венгера Daily Mail.



Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 19:00

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  1. srb-7777 18.01.2018 20:20 # srb-7777
    Как ни странно, но у санчеса не хватает футбольного интеллекта из за чего он и не задержался в Барселоне, а на уровне он потому что у него просто чудовищьная работоспособность!
    У Пепа и Венгера не получилось, может у Маура получится выжать из него 100% КПД.
    А мхитарян это наоборот очень умный игрок с прекрасными физ способностями, но находится в раковине из которой его надо вытащить, а методы Маура с гноблением игроков на такой типаж наоборот действуют уничтожающе! Я вообще думаю что ему не стоило переходить в Мю. Яркий пример это де брюйне которому не доверяли в челси и он не мог себя показать, а дальше все знают..
    Вобщем надеюсь все получится и удачи обоим в новых клубах!

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  2. martingor 18.01.2018 19:34 # martingor
    Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола

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  3. man-style 18.01.2018 19:31 # man-style
    это он так типа Ман Сити критикует
    они же тратят не те деньги которые зарабатывают, а деньги своих владельцев
    "у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они (МЮ) тратят"
    "Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами"

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  4. martingor 18.01.2018 19:28 # martingor
    Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола

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  5. fc-oil 18.01.2018 19:18 # fc-oil
    В самом деле. Не нищие же, типа пенсов с их барклями, кэролами и бакайоками.

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  6. psycho1 18.01.2018 19:02 # psycho1
    А что там по поводу желания челси тратиться на кэроллов и льорент? Неужели никто не спросил?

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