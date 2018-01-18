Венгер уважает желание "Юнайтед" потратиться на Санчеса

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с уважением относится к готовности "Манчестер Юнайтед" сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги.

На пресс-конференции в пятницу Венгер подтвердил, что Санчес находится на пороге перехода в "Юнайтед", который опередил своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за 29-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой, которая, по слухам, будет достигать 400 тысяч фунтов в неделю. Однако Арсен не видит в этом ничего плохого.



"Я бы не хотел копаться в цифрах, потому что это проблема "Юнайтед". Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами. Это достойно уважения".



"Только они сами знают, сколько хотят потратить на того или иного игрока. "Юнайтед" — клуб, который очень хорошо управляется в финансовом отношении, сочетая это с успехам на футбольном поле, поэтому у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они тратят".



"Ему (Санчесу) 29 лет, так что его следующий контракт, конечно, очень важен для него. Мы сделали максимум, что могли себе позволить, и однажды я еще расскажу об этом, но сейчас не тот момент", — цитирует Венгера Daily Mail.