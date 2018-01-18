Венгер уважает желание "Юнайтед" потратиться на Санчеса
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с уважением относится к готовности "Манчестер Юнайтед" сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги.
На пресс-конференции в пятницу Венгер подтвердил, что Санчес находится на пороге перехода в "Юнайтед", который опередил своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за 29-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой, которая, по слухам, будет достигать 400 тысяч фунтов в неделю. Однако Арсен не видит в этом ничего плохого.
"Я бы не хотел копаться в цифрах, потому что это проблема "Юнайтед". Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами. Это достойно уважения".
"Только они сами знают, сколько хотят потратить на того или иного игрока. "Юнайтед" — клуб, который очень хорошо управляется в финансовом отношении, сочетая это с успехам на футбольном поле, поэтому у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они тратят".
"Ему (Санчесу) 29 лет, так что его следующий контракт, конечно, очень важен для него. Мы сделали максимум, что могли себе позволить, и однажды я еще расскажу об этом, но сейчас не тот момент", — цитирует Венгера Daily Mail.
18.01.2018 19:00
Просмотров: 3285
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как ни странно, но у санчеса не хватает футбольного интеллекта из за чего он и не задержался в Барселоне, а на уровне он потому что у него просто чудовищьная работоспособность!
У Пепа и Венгера не получилось, может у Маура получится выжать из него 100% КПД.
А мхитарян это наоборот очень умный игрок с прекрасными физ способностями, но находится в раковине из которой его надо вытащить, а методы Маура с гноблением игроков на такой типаж наоборот действуют уничтожающе! Я вообще думаю что ему не стоило переходить в Мю. Яркий пример это де брюйне которому не доверяли в челси и он не мог себя показать, а дальше все знают..
Вобщем надеюсь все получится и удачи обоим в новых клубах!
(ответить)
Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
(ответить)
это он так типа Ман Сити критикует
они же тратят не те деньги которые зарабатывают, а деньги своих владельцев
"у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они (МЮ) тратят"
"Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами"
(ответить)
Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
(ответить)
В самом деле. Не нищие же, типа пенсов с их барклями, кэролами и бакайоками.
(ответить)
А что там по поводу желания челси тратиться на кэроллов и льорент? Неужели никто не спросил?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий