"Челси" возобновил интерес к Льоренте
Лихорадочные попытки "Челси" найти усиление на позиции нападающего заставили чемпионов Премьер-Лиги возобновить интерес к Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма".
В последние недели основной нападающий "синих" Альваро Мората испытывает серьезные проблемы возле чужих ворот, а накануне вечером против "Норвича" в Кубке Англии и вовсе схлопотал удаление, появившись на замену.
Что касается Мичи Батшуайи, то бельгиец видится слабой альтернативой экс-игроку "Реала", поэтому тренер Антонио Конте хочет пригласить еще одного нападающего в январе — вместо как раз Батшуайи.
В последние дни на "Стэмфорд Бридж" сватают Кэрролла, однако этот трансфер будет не так-то просто осуществить, учитывая нежелание "Вест Хэма" расставаться с травматичным нападающим — и уже точно не задешево.
Еще одним вариантом для "Челси" является Льоренте, за которым Конте охотился прошлым летом, но Фернандо, покидая "Суонси", предпочел отправиться в "Тоттенхэм", а не воссоединиться со своим бывшим наставником "Ювентусу".
Как стало известно The Independent, Конте вновь демонстрирует желание заполучить Льоренте, но захотят ли "шпоры" продавать 32-летнего испанца, купленного в августе за 12 миллионов фунтов, — большой вопрос. В последние годы "Тоттенхэм" почти не имеет контактов с "Челси" по поводу трансферов.
18.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
За 30ку согласятся
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Гори гори ясно, что бы не погасло
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Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
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Жаль пенсов))). Обаму тяжело купить? Хотя не лучше сразу керолл и лорьенте, носите обноски аутсайдеров Чемпионы!!!
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Ору сука с этих лохов ахахаахэа
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А вот и очередной топарь для пенсов. Следующий трансфер парика это Крауч!
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кэрролл, льоренте...
игра пенсов будет строиться исключительно из навесов? мдааа....
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Вот Лльориенте ещё летом хотел чтоб подписали. Отличный второй нападающий
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меняем на Батшуайи
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Пиздёжь, Челси не купит этого старпёра. Жду Бентеке.
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Брали бы сразу Кейна) кули голову ебать
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оооо топчики на подходе, Баркли, Кэррол, Льоренте, парик топарик
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