"Челси" возобновил интерес к Льоренте

Лихорадочные попытки "Челси" найти усиление на позиции нападающего заставили чемпионов Премьер-Лиги возобновить интерес к Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма".

В последние недели основной нападающий "синих" Альваро Мората испытывает серьезные проблемы возле чужих ворот, а накануне вечером против "Норвича" в Кубке Англии и вовсе схлопотал удаление, появившись на замену.



Что касается Мичи Батшуайи, то бельгиец видится слабой альтернативой экс-игроку "Реала", поэтому тренер Антонио Конте хочет пригласить еще одного нападающего в январе — вместо как раз Батшуайи.



В последние дни на "Стэмфорд Бридж" сватают Кэрролла, однако этот трансфер будет не так-то просто осуществить, учитывая нежелание "Вест Хэма" расставаться с травматичным нападающим — и уже точно не задешево.



Еще одним вариантом для "Челси" является Льоренте, за которым Конте охотился прошлым летом, но Фернандо, покидая "Суонси", предпочел отправиться в "Тоттенхэм", а не воссоединиться со своим бывшим наставником "Ювентусу".



Как стало известно The Independent, Конте вновь демонстрирует желание заполучить Льоренте, но захотят ли "шпоры" продавать 32-летнего испанца, купленного в августе за 12 миллионов фунтов, — большой вопрос. В последние годы "Тоттенхэм" почти не имеет контактов с "Челси" по поводу трансферов.