"Челси" возобновил интерес к Льоренте

Фернандо Льоренте Лихорадочные попытки "Челси" найти усиление на позиции нападающего заставили чемпионов Премьер-Лиги возобновить интерес к Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма".

В последние недели основной нападающий "синих" Альваро Мората испытывает серьезные проблемы возле чужих ворот, а накануне вечером против "Норвича" в Кубке Англии и вовсе схлопотал удаление, появившись на замену.

Что касается Мичи Батшуайи, то бельгиец видится слабой альтернативой экс-игроку "Реала", поэтому тренер Антонио Конте хочет пригласить еще одного нападающего в январе — вместо как раз Батшуайи.

В последние дни на "Стэмфорд Бридж" сватают Кэрролла, однако этот трансфер будет не так-то просто осуществить, учитывая нежелание "Вест Хэма" расставаться с травматичным нападающим — и уже точно не задешево.

Еще одним вариантом для "Челси" является Льоренте, за которым Конте охотился прошлым летом, но Фернандо, покидая "Суонси", предпочел отправиться в "Тоттенхэм", а не воссоединиться со своим бывшим наставником "Ювентусу".

Как стало известно The Independent, Конте вновь демонстрирует желание заполучить Льоренте, но захотят ли "шпоры" продавать 32-летнего испанца, купленного в августе за 12 миллионов фунтов, — большой вопрос. В последние годы "Тоттенхэм" почти не имеет контактов с "Челси" по поводу трансферов.



Метки Льоренте, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 18.01.2018 20:52 # makeewadim
    За 30ку согласятся

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  2. mazinho-united 18.01.2018 19:35 # mazinho-united
    Гори гори ясно, что бы не погасло

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  3. martingor 18.01.2018 19:32 # martingor
    Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола

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  4. rj1992 18.01.2018 19:21 # rj1992
    Жаль пенсов))). Обаму тяжело купить? Хотя не лучше сразу керолл и лорьенте, носите обноски аутсайдеров Чемпионы!!!

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  5. mikkiynwa 18.01.2018 19:18 # mikkiynwa
    Ору сука с этих лохов ахахаахэа

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  6. fc-oil 18.01.2018 19:16 # fc-oil
    А вот и очередной топарь для пенсов. Следующий трансфер парика это Крауч!

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  7. kos9k 18.01.2018 19:11 # kos9k
    кэрролл, льоренте...
    игра пенсов будет строиться исключительно из навесов? мдааа....

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  8. pauk 18.01.2018 19:06 # pauk
    Вот Лльориенте ещё летом хотел чтоб подписали. Отличный второй нападающий

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  9. ray-black 18.01.2018 18:35 # ray-black
    меняем на Батшуайи

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  10. ccchelsea 18.01.2018 18:31 # ccchelsea
    Пиздёжь, Челси не купит этого старпёра. Жду Бентеке.

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  11. calvin-harris 18.01.2018 18:07 # calvin-harris
    Брали бы сразу Кейна) кули голову ебать

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  12. fanat-united 18.01.2018 18:01 # fanat-united
    оооо топчики на подходе, Баркли, Кэррол, Льоренте, парик топарик

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