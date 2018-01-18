"Стоук" арендовал Костаса Стафилидиса

Костас Стафилидис Пол Ламберт совершил свое первое приобретение на тренерском мостике "Стоука", арендовав до конца сезона левого защитника "Аугсбурга" Костаса Стафилидиса.

Отметим, что 24-летний Стафилидис стал первым новичком "гончаров" при Ламберте, но их вторым в январе. Ранее в этом месяце клуб с "Британии", еще находясь без рулевого, приобрел Морица Бауэра из казанского "Рубина".

Английский футбол не является чем-то незнакомым для игрока сборной Греции. Сезон 2014/15 Костас провел в аренде в "Фулхэме", сыграв 38 матчей в рамках Чемпионшипа.

"Самостоятельно поиграв в Германии, Пол Ламберт до сих пор увлеченно наблюдает за Бундеслигой, и я знаю, что он под впечатлением от того, что показывал Костас в "Аугсбурге", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.



Метки аренда, Аугсбург, Стафилидис, Стоук, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 17:50

Количество просмотров Просмотров: 488

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nnx05 18.01.2018 19:03 # nnx05
    в Арсенале защиту укрепил бы..

    (ответить)

  2. dulo 18.01.2018 17:59 # dulo
    рубята ето не шутки ,когда у вас есть болезнь...пришол в гости..

    (ответить)

  3. hammersmith 18.01.2018 17:51 # hammersmith
    тут у половины фапела стафилидис

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: