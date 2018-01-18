"Стоук" арендовал Костаса Стафилидиса

Пол Ламберт совершил свое первое приобретение на тренерском мостике "Стоука", арендовав до конца сезона левого защитника "Аугсбурга" Костаса Стафилидиса.

Отметим, что 24-летний Стафилидис стал первым новичком "гончаров" при Ламберте, но их вторым в январе. Ранее в этом месяце клуб с "Британии", еще находясь без рулевого, приобрел Морица Бауэра из казанского "Рубина".



Английский футбол не является чем-то незнакомым для игрока сборной Греции. Сезон 2014/15 Костас провел в аренде в "Фулхэме", сыграв 38 матчей в рамках Чемпионшипа.



"Самостоятельно поиграв в Германии, Пол Ламберт до сих пор увлеченно наблюдает за Бундеслигой, и я знаю, что он под впечатлением от того, что показывал Костас в "Аугсбурге", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.