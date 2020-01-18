"Боруссия" попросила Венгера не лезть в чужие дела

Пьер-Эмерик Обамеянг Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк попросил главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера заниматься своими делами и не спекулировать на тему будущего Пьер-Эмерика Обамеянга.

На пресс-конференции в четверг Венгер намекнул, что заинтересован в приобретении 28-летнего Обамеянга, враждующего с боссами своего клуба. Вдобавок Арсен сообщил, что его не смущают последние выходки габонца, из-за которых тот был отстранен от официальных матчей.

Спустя несколько часов на слова Венгера последовала реакция из Дортмунда. Цорк попросил француза не спекулировать на тему будущего игрока, который вернулся в заявку "Боруссии" на матч в пятницу.

"Мы считаем, что обсуждать игрока другой команды – проявление неуважения. Мы не контактируем с "Арсеналом". Мы можем только сказать, что Арсену Венгеру стоит думать об игре своих футболистов", - гласит официальное заявление Цорка.




Метки Арсенал, Боруссия, Венгер, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2018 17:00

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  1. martingor 18.01.2018 19:32 # martingor
    Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола

    Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола

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  2. unreal84 18.01.2018 18:26 # unreal84
    Ссылка на пруф фапловские пиздaболы. Свистят и не краснеют что Фокс что его пoдружка михайоло. Вы там если в очко друг друга лупите и новости придумываете с xуем во рту то не надо выкладывать их сюда.

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  3. chr1s8rown 18.01.2018 18:13 # chr1s8rown
    веня нихуя не ждал такого удара.

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  4. mansour 18.01.2018 17:54 # mansour
    Веня потаскуха

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  5. electric 18.01.2018 17:28 # electric
    Провели шершавым мухомором по губах сени.

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  6. fanat-united 18.01.2018 17:05 # fanat-united
    Обоссали веню

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