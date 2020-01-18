"Боруссия" попросила Венгера не лезть в чужие дела
Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк попросил главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера заниматься своими делами и не спекулировать на тему будущего Пьер-Эмерика Обамеянга.
На пресс-конференции в четверг Венгер намекнул, что заинтересован в приобретении 28-летнего Обамеянга, враждующего с боссами своего клуба. Вдобавок Арсен сообщил, что его не смущают последние выходки габонца, из-за которых тот был отстранен от официальных матчей.
Спустя несколько часов на слова Венгера последовала реакция из Дортмунда. Цорк попросил француза не спекулировать на тему будущего игрока, который вернулся в заявку "Боруссии" на матч в пятницу.
"Мы считаем, что обсуждать игрока другой команды – проявление неуважения. Мы не контактируем с "Арсеналом". Мы можем только сказать, что Арсену Венгеру стоит думать об игре своих футболистов", - гласит официальное заявление Цорка.
18.01.2018 17:00
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Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
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Ссылка на пруф фапловские пиздaболы. Свистят и не краснеют что Фокс что его пoдружка михайоло. Вы там если в очко друг друга лупите и новости придумываете с xуем во рту то не надо выкладывать их сюда.
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веня нихуя не ждал такого удара.
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Веня потаскуха
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Провели шершавым мухомором по губах сени.
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Обоссали веню
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