"Боруссия" попросила Венгера не лезть в чужие дела

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк попросил главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера заниматься своими делами и не спекулировать на тему будущего Пьер-Эмерика Обамеянга.

На пресс-конференции в четверг Венгер намекнул, что заинтересован в приобретении 28-летнего Обамеянга, враждующего с боссами своего клуба. Вдобавок Арсен сообщил, что его не смущают последние выходки габонца, из-за которых тот был отстранен от официальных матчей.



Спустя несколько часов на слова Венгера последовала реакция из Дортмунда. Цорк попросил француза не спекулировать на тему будущего игрока, который вернулся в заявку "Боруссии" на матч в пятницу.



"Мы считаем, что обсуждать игрока другой команды – проявление неуважения. Мы не контактируем с "Арсеналом". Мы можем только сказать, что Арсену Венгеру стоит думать об игре своих футболистов", - гласит официальное заявление Цорка.