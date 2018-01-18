Конте уверен, что Баркли идеально впишется в игру "Челси"

Росс Баркли Главный тренер "Челси" Антонио Конте не сомневается, что новичок Росс Баркли идеально впишет в игру "синих".

Прошлым летом Баркли отказался от перехода на "Стэмфорд Бридж" по причине травмы задней поверхности бедра, однако уже в январе Росс все-таки покинул "Эвертон" и отправился на повышение в команду Конте.

Антонио уже заверил игрока, обошедшегося чемпионам Премьер-Лиги в 15 миллионов фунтов, что он идеально впишет в тактическую схему "Челси". Услышав это, Россу не терпится дебютировать за "синих".

"Тренер сказал, что схема "Челси" идеально подходит для меня, поэтому теперь я должен усердно тренироваться и демонстрировать хорошую игру. Я буду выкладываться на все 100 процентов и покажу все, на что я способен".

"Переезд в Лондон означает большие изменения в моей жизни, но я готов выйти из зоны комфорта. Я принял важное решение, покинув "Эвертон", и оно заняло у меня много времени. Но я чувствую, что все сделал правильно, это поможет мне развиваться и прогрессировать", - сообщил Баркли Goal.




Метки Баркли, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 18.01.2018 19:00 # manutd-20champ
    на лавку идеально впишется

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  2. sir-alex-67 18.01.2018 18:38 # sir-alex-67
    жаль что Баркли будет нырять в штрафной от любого взгляда соперника

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  3. martingor 18.01.2018 17:04 # martingor
    Таким образом понятно что итальяшка подлизывает у Грановской, а то еврей обидится и пошлет нахер

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  4. psycho1 18.01.2018 16:51 # psycho1
    Многие стебутся над этим трансфером и над слухами о Кэролле, но мне кажется, что парик очень грамотно поступает. Все эти бакаёки, дырквотеры, днораты и прочие топ трансферы - могут почувствовать себя просто неуютно, если разбавлять состав нормальными футболистами.

    Парик строит свою команду, которая поборется за сохранение прописки, нужная схема (7-3-0) наигрывается, необходимые футболисты под нее покупаются. Это их путь и вы не вправе их за это винить.

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  5. recyjoed 18.01.2018 16:14 # recyjoed
    Через год в аренду в пердив! В зенит!

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  6. electric 18.01.2018 16:12 # electric
    Дримтим их бабкиёки, кентавра, баркули, пейводы.

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  7. mancityman 18.01.2018 16:04 # mancityman
    Сломается в первом же матче за членсе. не скринте

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