Конте уверен, что Баркли идеально впишется в игру "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте не сомневается, что новичок Росс Баркли идеально впишет в игру "синих".
Прошлым летом Баркли отказался от перехода на "Стэмфорд Бридж" по причине травмы задней поверхности бедра, однако уже в январе Росс все-таки покинул "Эвертон" и отправился на повышение в команду Конте.
Антонио уже заверил игрока, обошедшегося чемпионам Премьер-Лиги в 15 миллионов фунтов, что он идеально впишет в тактическую схему "Челси". Услышав это, Россу не терпится дебютировать за "синих".
"Тренер сказал, что схема "Челси" идеально подходит для меня, поэтому теперь я должен усердно тренироваться и демонстрировать хорошую игру. Я буду выкладываться на все 100 процентов и покажу все, на что я способен".
"Переезд в Лондон означает большие изменения в моей жизни, но я готов выйти из зоны комфорта. Я принял важное решение, покинув "Эвертон", и оно заняло у меня много времени. Но я чувствую, что все сделал правильно, это поможет мне развиваться и прогрессировать", - сообщил Баркли Goal.
18.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
на лавку идеально впишется
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жаль что Баркли будет нырять в штрафной от любого взгляда соперника
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Таким образом понятно что итальяшка подлизывает у Грановской, а то еврей обидится и пошлет нахер
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Многие стебутся над этим трансфером и над слухами о Кэролле, но мне кажется, что парик очень грамотно поступает. Все эти бакаёки, дырквотеры, днораты и прочие топ трансферы - могут почувствовать себя просто неуютно, если разбавлять состав нормальными футболистами.
Парик строит свою команду, которая поборется за сохранение прописки, нужная схема (7-3-0) наигрывается, необходимые футболисты под нее покупаются. Это их путь и вы не вправе их за это винить.
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Через год в аренду в пердив! В зенит!
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Дримтим их бабкиёки, кентавра, баркули, пейводы.
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Сломается в первом же матче за членсе. не скринте
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