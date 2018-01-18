Конте уверен, что Баркли идеально впишется в игру "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не сомневается, что новичок Росс Баркли идеально впишет в игру "синих".

Прошлым летом Баркли отказался от перехода на "Стэмфорд Бридж" по причине травмы задней поверхности бедра, однако уже в январе Росс все-таки покинул "Эвертон" и отправился на повышение в команду Конте.



Антонио уже заверил игрока, обошедшегося чемпионам Премьер-Лиги в 15 миллионов фунтов, что он идеально впишет в тактическую схему "Челси". Услышав это, Россу не терпится дебютировать за "синих".



"Тренер сказал, что схема "Челси" идеально подходит для меня, поэтому теперь я должен усердно тренироваться и демонстрировать хорошую игру. Я буду выкладываться на все 100 процентов и покажу все, на что я способен".



"Переезд в Лондон означает большие изменения в моей жизни, но я готов выйти из зоны комфорта. Я принял важное решение, покинув "Эвертон", и оно заняло у меня много времени. Но я чувствую, что все сделал правильно, это поможет мне развиваться и прогрессировать", - сообщил Баркли Goal.