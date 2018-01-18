"Арсенал" сосредоточится на Обамеянге вместо Малкома

"Арсенал" отказался от покупки нападающего "Бордо" Малкома, однако главный тренер Арсен Венгер намекнул, что заинтересован в приобретении Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии".

Предстоящий уход из клуба Алексиса Санчеса оставит в нападении "канониров" зияющую дыру, которую Венгер собирается закрыть, выйдя на трансферный рынок.



Начиная с прошлой недели, пресса упорно сватала на "Эмирейтс" 20-летнего Малкома, забившего семь голов в этом сезоне Лиги 1. Однако переход бразильца в январе Венгер исключает.



"Мы не близки к приобретению Малкома, и, думаю, его не стоит ждать в "Арсенале" в январе", - приводит слова Венгера Goal.



Что касается Обамеянга, то интерес к габонцу Арсен держит в секрете. При этом Венгер уверен, что выходки нападающего за пределами поля не помешают ему проявить себя в Премьер-Лиге.



"Персонаж может быть положительным или отрицательным, но перед покупкой того или иного игрока вы смотрите на то, чего он добился в своей карьере", - добавил Арсен.



Отметим, что трансфер Обамеянга в "Арсенал" если и состоится, то лишь на следующей неделе. Пьер-Эмерик был включен в заявку "Боруссии" на предстоящий матч Бундеслиги с "Гертой".