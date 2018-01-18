Венгер смирился с уходом Санчеса

Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что с высокой долей вероятности нападающий Алексис Санчес окажется в "Манчестер Юнайтед".

В начале этой недели "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с Санчесом, который давно выражает желание покинуть "Арсенал". Ожидается, что в ближайшие дни сделка будет оформлена. Manchester Evening News и вовсе утверждает, что это случится в течение 24 часов.

До сих пор Венгер уверял, что сделает все, чтобы удержать 29-летнего чилийца до конца его контракта с "канонирами". Однако теперь с потерей нападающего смирился даже Арсен.

"Вы хорошо освещаете эту историю, поэтому мне нечего добавить по этому поводу. Сделка может состояться, а может не состояться".

"Если сделка не состоится, то в субботу он сыграет за нас. Я проводил трансферы на протяжении 30 лет и понимаю, что с большой долей вероятности переход состоится. При этом в любой момент что-то может пойти не так. Никаких гарантий в этом плане нет и никогда не было", - цитирует Венгера BBC.




Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2018 14:00

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  1. martingor 18.01.2018 19:28 # martingor
    Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола

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  2. mansour 18.01.2018 17:58 # mansour
    Тупым Венгерич ещё отговорку подготовил, тратять то что зарабатывают. У мюшников отговорки есть)))

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  3. element-ekb 18.01.2018 17:03 # element-ekb
    Давай пока.

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  4. chr1s8rown 18.01.2018 16:06 # chr1s8rown
    философия венгера " говорить утвердительно одно , и делать другое"

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  5. kukuruzzo 18.01.2018 15:00 # kukuruzzo
    норсуль. если обезьянга возьмут

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  6. civilsin 18.01.2018 14:56 # civilsin
    http://fapl.ru/posts/59840/

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  7. parlor3 18.01.2018 14:35 # parlor3
    Молодец венхер, это исключительно твоя заслуга!!!!

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  8. mansour 18.01.2018 14:09 # mansour
    400 тыс фунтов, Челси и Сити мешоооок

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  9. selfish 18.01.2018 14:08 # selfish
    Ну вот и все, Веню опять нагнули, как с Ван Перси

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