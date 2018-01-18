Венгер смирился с уходом Санчеса

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что с высокой долей вероятности нападающий Алексис Санчес окажется в "Манчестер Юнайтед".

В начале этой недели "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с Санчесом, который давно выражает желание покинуть "Арсенал". Ожидается, что в ближайшие дни сделка будет оформлена. Manchester Evening News и вовсе утверждает, что это случится в течение 24 часов.



До сих пор Венгер уверял, что сделает все, чтобы удержать 29-летнего чилийца до конца его контракта с "канонирами". Однако теперь с потерей нападающего смирился даже Арсен.



"Вы хорошо освещаете эту историю, поэтому мне нечего добавить по этому поводу. Сделка может состояться, а может не состояться".



"Если сделка не состоится, то в субботу он сыграет за нас. Я проводил трансферы на протяжении 30 лет и понимаю, что с большой долей вероятности переход состоится. При этом в любой момент что-то может пойти не так. Никаких гарантий в этом плане нет и никогда не было", - цитирует Венгера BBC.