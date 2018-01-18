Венгер смирился с уходом Санчеса
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что с высокой долей вероятности нападающий Алексис Санчес окажется в "Манчестер Юнайтед".
В начале этой недели "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с Санчесом, который давно выражает желание покинуть "Арсенал". Ожидается, что в ближайшие дни сделка будет оформлена. Manchester Evening News и вовсе утверждает, что это случится в течение 24 часов.
До сих пор Венгер уверял, что сделает все, чтобы удержать 29-летнего чилийца до конца его контракта с "канонирами". Однако теперь с потерей нападающего смирился даже Арсен.
"Вы хорошо освещаете эту историю, поэтому мне нечего добавить по этому поводу. Сделка может состояться, а может не состояться".
"Если сделка не состоится, то в субботу он сыграет за нас. Я проводил трансферы на протяжении 30 лет и понимаю, что с большой долей вероятности переход состоится. При этом в любой момент что-то может пойти не так. Никаких гарантий в этом плане нет и никогда не было", - цитирует Венгера BBC.
18.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
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Тупым Венгерич ещё отговорку подготовил, тратять то что зарабатывают. У мюшников отговорки есть)))
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Давай пока.
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философия венгера " говорить утвердительно одно , и делать другое"
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норсуль. если обезьянга возьмут
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http://fapl.ru/posts/59840/
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Молодец венхер, это исключительно твоя заслуга!!!!
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400 тыс фунтов, Челси и Сити мешоооок
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Ну вот и все, Веню опять нагнули, как с Ван Перси
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