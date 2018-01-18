Светская хроника за четверг
Алексис Санчес обойдется "Манчестер Юнайтед" в 180 миллионов фунтов. "Ювентус" нацелился на Эктора Беллерина, Месута Озила и Кристиана Эриксена. Шон Дайч ел дождевых червей. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян требует бонус в 15 миллионов фунтов ради ухода из клуба в январе. (Daily Star)
"Юнайтед" может заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса и без перехода Мхитаряна в противоположном направлении. (The Guardian)
С учетом компенсации, комиссионных, всех бонусов и стоимости контракта, суммарные инвестиции "Юнайтед" в Санчеса составят 180 млн. фунтов. (The Telegraph)
Переход в "Юнайтед" сделает Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен с зарплатой свыше 400 тыс. фунтов в неделю. (The Independent)
Агент и отец нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга вылетел в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали сделки с "Арсеналом". (The Sun)
"Ювентус" следит за защитником "Арсенала" Эктором Беллерином. (Tuttosport)
Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма" и Месут Озил из "Арсенала" — еще две цели "Ювентуса" на лето. (Corriere dello Sport)
Деньги с продажи Санчеса "Арсенал" потратит на покупку 30-летнего защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (The Sun)
"Манчестер Сити" может выкупить полузащитника "Шахтера" Фреда, а затем вернуть его украинскому клубу на правах аренды до конца сезона. (Sky Sports)
На фоне слухов об интересе "Челси" нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл отказался тренироваться, однако обследование не обнаружило у игрока никаких проблем с лодыжкой. (Daily Mirror)
"Челси" вступил в борьбу с "Сити" и ПСЖ за полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери. (The Sun)
Представители нападающего "Уотфорда" Ришарлисона общаются с "Челси" и "Арсеналом". (Watford Observer)
"Ливерпуль" отверг предложение "Севильи" об аренде нападающего Даниэля Старриджа. (Daily Mail)
"Ливерпуль" ожидает, что полузащитник "Шальке-04" Леон Горецка предпочтет им "Баварию". (Liverpool Echo)
"Бешикташ" хочет приобрести нападающего "Лестера" Ислама Слимани. (Sky Sports)
"Вест Хэм" сделал запрос насчет аренды полузащитника "Интера" Жоау Мариу, но сам игрок отказал лондонскому клубу. (Sky Sports)
"Эвертон" может проявить интерес к левому защитнику "Баварии" Хуану Бернату. (Liverpool Echo)
"Стоук" близок к сделке по аренде защитника "Аугсбурга" Костаса Стафилидиса. (Sky Sports)
"Вест Бромвич" хочет арендовать центрального защитника "Замалека" Али Габра. (Express and Star)
Северокорейский футболист Хан Кван Сон открыт к переезду в Премьер-Лигу. (Goal)
Другое
В скором времени гвинеец Наби Кейта лишится статуса самого дорого футболиста Африки — его запланированный на лето переход в "Ливерпуль" стоимостью 48 млн. фунтов будет перекрыт трансфером конголезского нападающего "Вильярреала" Седрика Бакамбу в китайский "Бэйцзин Гоань" за 65 млн. фунтов. (BBC)
"Борнмут" получил разрешение на строительство новой тренировочной базы. (Daily Mail)
FA предъявила главному тренеру "Донкастера" Даррену Фергюсону обвинения за критику судейства. После матча с "Плимутом" сын сэра Алекса заявил по поводу арбитров: "Что я могу с этим поделать? Застрелить их было бы хорошей идеей". (Sky Sports)
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини посещает спортивного психолога, чтобы справиться с трудностями самого сложного сезона в карьере. (Daily Mirror)
В бытность игроком "Бристоль Сити" Шон Дайч, ныне главный тренер "Бернли", ел дождевых червей перед каждой тренировкой. (The Telegraph)
18.01.2018 13:00
Просмотров: 13249
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Последние комментарии:
Самый провальный трансфер за всю историю футбола -самая выгодная продажа игрока Арсенала лохам из Манчестера -самый переоцененный мыльный пузырь за всю историю футбола -самый чмошный клуб из Манчестера который развели на эту лоховскую сделку и виноват в этом во всем АЛЕКСИС САНЧЕС. P.S Манчестер Юнайтед лошары №1 за всю историю футбола
(ответить)
FA предъявила главному тренеру "Донкастера" Даррену Фергюсону обвинения за критику судейства. После матча с "Плимутом" сын сэра Алекса заявил по поводу арбитров: "Что я могу с этим поделать? Застрелить их было бы хорошей идеей". (Sky Sports)
в отца пошёл
(ответить)
Откуда дибилы берут цифру 180 млн)))) Уже давно известно что контракт с з/п 14 млн в год, что составляет 200 тыс где то в неделю плюс естественно различные бонусы. Стоимость + контракт и получится около 80-90 млн. Эта сумма для МЮ копейки. За 1-2 года рекламой и майками Санчеса все покроется. Счетоводы б****
(ответить)
Переход в "Юнайтед" сделает Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен с зарплатой свыше 400 тыс. фунтов в неделю. (The Independent)
помойка по-другому не привлекательна .
буид говорит перешёл из за истории клуба .
(ответить)
пи3дец санчес развел этих лохов, леол
(ответить)
Мю реально усилится с приходом Санчеса. Это охуенный игрок. Лучший в Арсенале. Был.
(ответить)
Бакамбу в Челси
(ответить)
все горят с МЮ каждое ТО
особенно пеликаны
(ответить)
Нифига непонятно Арс скупает нападающих, при этом Вельбек сидит полирует скамейку, а оборона решето, wtf?
(ответить)
шон дайч прям как пенсы
(ответить)
На фоне слухов об интересе "Челси" нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл отказался тренироваться, однако обследование не обнаружило у игрока никаких проблем с лодыжкой. (Daily Mirror)
Ахахааа, это ж каким надо быть конченным клубом, чтобы даже Энди мать его кривоногий головастик Кэрролл симулировал травму, лишь бы не переходить к ним
(ответить)
Куда смотрит Грановская надо пенсам быстрей подписывать северокорейского Хан Кван Сон
(ответить)
А как же Санчес и Щолси? Бля, что сделает Барса с таким Щолси, которые за два матча команде из ЧШ забили 1 гол? Бедный бедный ЩОЛСИ
(ответить)
На фоне слухов об интересе "Челси" нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл отказался тренироваться, однако обследование не обнаружило у игрока никаких проблем с лодыжкой. (Daily Mirror)
Футболисты совсем а...ели!!! Чуть что отказываются работать!
(ответить)
все верно. Санчес откажется от Сити только ради космических денег
пригородная помойка готова раскрыть свою денежную пилотку
впрочем ничего нового
(ответить)
Северокорейский футболист Хан Кван Сон открыт к переезду в Премьер-Лигу. (Goal)
в мю этого топа!!
(ответить)
С учетом компенсации, комиссионных, всех бонусов и стоимости контракта, суммарные инвестиции "Юнайтед" в Санчеса составят 180 млн. фунтов. (The Telegraph)
Переход в "Юнайтед" сделает Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен с зарплатой свыше 400 тыс. фунтов в неделю. (The Independent)
Помойка совсем уже е6анулась. Скоро сиралекс в гробу перевернётся.
(ответить)
Санчес больше 400??? Ужас. Платить надо по факту работы, а не авансом, тогда бы и играли.
(ответить)
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