Конте раскритиковал VAR

Со скрипом пробившись в 4-й раунд Кубка Англии, главный тренер "Челси" Антонио Конте подверг критике систему видеопомощи рефери (VAR).

Переигровка на "Стэмфорд Бридж" в среду вечером продолжительностью 120 минут плюс серия пенальти была насыщена спорными моментами, несмотря на то, что у рефери Грэма Скотта была возможность обратиться к видеоповторам.



Например, уже в экстра-таймах матча против "Норвича" Скотт удалил Педро и Альваро Морату, которые по своей первой желтой карточке получили за попытку заработать нырком пенальти. Аналогично был предупрежден за симуляцию Виллиан, и этот момент кажется Конте наиболее спорным. Антонио считает, что рефери должен был проконсультироваться у своего помощника Майка Джонса, который смотрел за игрой из телестудии в Лондоне.



"Думаю, нам нужно улучшить эту новую систему, если мы хотим ее использовать. Сегодня в матче был очень четкий эпизод с Виллианом. Думаю, это очень четкая ситуация. Я смотрел повторы, и это пенальти, очень чистый пенальти".



"Рефери быстро принял решение предупредить Виллиана. Это означает, что ты не сомневаешься... Если мы хотим улучшить эту новую систему, то необходимо дождаться, чтобы человек за монитором посмотрел этот инцидент, и если он уверен на 100 процентов, тогда да, покажи ему желтую карточку за симуляцию".



"Человек, который смотрит игру по монитору, должен был усомниться, потому что Виллиана сбивали, а в этом случае он должен был подсказать рефери, что сомневается — возможно, это не пенальти. Лучше, если ты посмотришь повтор перед вынесением решения".



"Отсутствие пенальти на Виллиане — большая ошибка. Не для рефери на поле, а для человека, наблюдающего за игрой по монитору. Если ты смотришь игру и не видишь ситуации... тебе стоит лучше делать свою работу".



"Чтобы избежать большой ошибки, ты должен связаться с рефери и сказать: "Возможно, это спорная ситуация. На мой взгляд, это не пенальти, но будет лучше, если ты подойдешь и посмотришь повтор, чтобы принять решение". Мы должны уважать рефери, именно он принимает окончательное решение, а не кто-то другой, даже если он на 100 процентов уверен".



"Ты должен быть уверен на 100 процентов. Есть специальный человек, который смотрит игру по монитору, и если он скажет тебе, что это пенальти, тогда ты должен назначить пенальти, а не показывать желтую карточку. Мы должны найти решение", — цитирует Конте Sky Sports.