"Юнайтед" начал переговоры с Де Хеа о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры со своим голкипером Давидом Де Хеа о новом долгосрочном контракте.

Действующее соглашение игрока сборной Испании истекает только в конце следующего сезона и вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако клуб с "Олд Траффорд" хочет заключить полноценный многолетний контракт, который снимет все вопросы о будущем Де Хеа.



На прошлой неделе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что продление сотрудничества с Давидом является одним из приоритетов клуба на ближайшую перспективу, и вот сейчас The Telegraph сообщает, что переговоры уже стартовали — правда, пока носят предварительный характер.



Несмотря на предыдущие опасения насчет возможного ухода Де Хеа, сейчас на "Олд Траффорд" есть уверенность, что 27-летний испанец счастлив в клубе и будет рад заключить новую сделку. Стимулировать Давида "дьяволы" собираются повышением зарплаты — относительно нынешних 200 тысяч фунтов в неделю.



По информации издания, на этой неделе агент голкипера Жорже Мендеш находится в Манчестере и обсуждает с исполнительным директором "Юнайтед" Эдом Вудвордом заключительные детали нового контракта Моуриньо, другого своего клиента. Вполне вероятно, что стороны коснутся и темы новой сделки Де Хеа.