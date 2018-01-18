Марина Грановская. Настоящий Special One Абрамовича

Марина Грановская, вне всяких сомнений, является самой влиятельной женщиной в английском футболе. После ухода Майкла Эменало из "Челси" власть самого доверенного советника Романа Абрамовича только увеличилась. За счет каких качеств выпускница МГУ смогла добиться нынешнего высокого положения, оставаясь при этом абсолютно непубличной персоной — в материале FAPL.ru.

Если раньше Роман Абрамович по возвращении в Лондон без колебаний набирал номер своего ближайшего советника, чтобы узнать есть ли у нее время, чтобы выбрать подарок для друга или организовать ужин в ресторане, то сейчас он сам понимает, что Марина Грановская загружена в футбольном клубе "Челси" так, что вряд ли может ходить по магазинам или лично заниматься резервированием ресторана для владельца "Челси", чем занималась прежде.



С приходом на должность исполнительного директора "Челси" Гая Лоренса нагрузка на Марину Грановскую может снизиться, но не уменьшится ответственность, которую возложила на себя самая влиятельная женщина в английском футболе в отношении финансовых и футбольных дел "Челси". В любом случае все важные решения, касающиеся "Челси", Роман Абрамович принимает сам, но сейчас в структуре клуба есть только один человек, с которым он по-настоящему консультируется и общается на ежедневной основе — Марина Грановская.



В течение суток Абрамович может перейти в общении с Грановской от обсуждения очередной многомиллионной трансферной цели к подписанию контракта с молодым игроком из академии и выбору ресторана для ужина в Лондоне во время следующего визита в столицу Великобритании. С точки зрения ведения бизнеса, это необычные отношения, но этот союз стал одним из самых успешных в европейском футболе, набирая силу постепенно — с того момента, как 20 лет назад Марина Грановская завершила обучение в Московском Государственном Университете и стала работать на Абрамовича.



Начав трудиться в 1997 году в "Сибнефти" — нефтяной компании, которой тогда владел Абрамович, Грановская переехала вместе с ним в Лондон вскоре после того, как российский бизнесмен купил в 2003 году "Челси". Изначально ее роль состояла в том, чтобы обустроить офис Абрамовича в Лондоне, и речь о ее работе в "Челси" не шла. Но постепенно, с каждым годом ее роль в империи Абрамовича росла, как и росла в футбольном клубе — она начала заниматься бронированием билетов и вип-ложей для гостей Абрамовича.



Не будучи обремененным различными предрассудками, которые царят в футбольных клубах по всему миру, Абрамович начал интересоваться мнением Грановской и по футбольным вопросам, касавшимся покупки игроков, и постепенно он стал прислушиваться к Марине как к одному из советников по футбольным вопросам. Грановская оценивала в первую очередь человеческие качества футболистов, и имела большое влияние на трансферную политику клуба уже в конце прошлого десятилетия.



Звездный час Грановской наступил в 2009 году, когда Абрамович по-настоящему оценил ее умение принимать правильные решения. Дидье Дрогба был на грани ухода из клуба после бурного сезона, в котором он был отправлен на скамейку Луисом Фелипе Сколари и получил дисквалификацию в Европе за толчок норвежского судьи Тома Хеннинга Эвребе после матча с "Барселоной" в полуфинале Лиги Чемпионов.



Не все на "Стэмфорд Бридж" хотели, чтобы потерявший душевное равновесие "Вождь" оставался в "Челси", но Грановская была непреклонна в желании продлить контракт с Дрогба и поставила на кон свою репутацию, пообещав, что ивуарийский нападающий больше не будет подводить "Челси" на футбольном клубе и за его пределами. Дрогба подписал новый контракт на три года, в ходе которых выиграл с "Челси" очередной чемпионский титул, два Кубка Англии и стал ключевой фигурой в финальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии", где "синие" победили по пенальти под руководством Роберто Ди Маттео и группы опытных игроков: Терри, Лэмпарда и Дрогба.



Где-то в то время Грановская взяла на себя инициативу по принятию футбольных решений, и именно она заключала сделки по покупке Фернандо Торреса из "Ливерпуля" за 50 миллионов фунтов и Давида Луиса из "Бенфики". Она вошла в совет директоров "Челси" в 2013 году и тех пор руководит трансферной политикой "синих", а также занимается продлением контрактов с игроками первой команды и академии, организационными вопросами "арендного легиона" "Челси", насчитывающего больше полусотни игроков.



Только нынешним летом под руководством Грановской были перезаключены 120 контрактов по всем возрастным группам. Принимая во внимание встречи с клубами, игроками, их родителями и агентами, сложно поверить, что за это время она лично присутствовала на более чем 500 встречах в ходе переговоров. Но самые важные трансферы в "Челси" проходят под полным контролем Грановской, и именно ее работа привела к тому, что если раньше Абрамович просто спрашивал "сколько?" при подписании нового игрока, то теперь клуб живет в рамках бюджета и даже умудряется иногда зарабатывать на игроках.





Она может гордиться тем, что "Челси" теперь часто удается опередить конкурентов на трансферном рынке, не переплачивая за футболистов. Грановская известна тем, что безапелляционно и хладнокровно уходит от сделок, где запрашиваемая цена слишком высока. Те, кто близко знаком с Мариной, говорят, что она, обладая двойным российско-канадским гражданством, свободно общается на нескольких языках и никогда не ругается — по крайней мере, по-английски. Всегда спокойна и выдержана, но в то же время — непреклонна в ключевых вопросах.



Один из агентов рассказал Telegraph Sport: "Марина приучила всех, что в ее случае "нет" значит именно "нет". Это довольно редко встречается в футболе, где большинство агентов и директоров работают по принципу "мы проведем еще 20 встреч и в конечном итоге договоримся о цене". Когда Грановская говорит "нет" — вы больше ничего не услышите от нее".



Совсем недавно Грановская и "Челси" просто ушли с переговоров по Алексу Сандро, когда "Ювентус" потребовал за него 70 миллионов фунтов, и можно не сомневаться, что бразильца не будет на "Стэмфорд Бридж", если итальянский клуб не снизит цену. Есть ощущение, что в трансферной политике "Челси" не все идет по плану в последнее время, но клуб остается конкурентоспособным в Премьер-Лиге и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.



Сейчас сложно сказать, кто выглядел бы в "Челси" лучше — Ромелу Лукаку, которого сватали сюда изначально или Альваро Мората, ставший альтернативой, которая больше устроила Грановскую, но испанский форвард, а также Тьему Бакайоко, Данни Дринкуотер, Антонио Рюдигер и Давиде Дзаппакоста — игроки, способные прибавить уже в ближайшее время. К тому же вопросы, оставшиеся с лета, могут быть решены в зимнее трансферное окно — "Челси" уже заполучил свою долгосрочную цель в лице Росса Баркли, а также лондонцы занимаются работой по левому защитнику, все еще не отбрасывая вариант с Сандро.



Успехи Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити", Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" и Ромелу Лукаку в "Эвертоне" и "Манчестер Юнайтед" не вызвали никакой паники или штрафных санкций в "Челси", так как клуб уже давно не удерживает игроков, которые по каким-то причинам не хотят играть на "Стэмфорд Бридж", если за них предлагают хорошую цену. В то же время наметились и изменения в отношении работы с игроками из академии и "арендного легиона" — после того как в основе смог закрепиться Виктор Мосес, сейчас есть шансы повторить его путь у Рубена Лофтус-Чика и Курта Зума.



Было много шума, когда Грановская согласилась отпустить в "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату за 37 миллионов фунтов в 2014 году. Но она рассуждала здраво, держа в уме тот факт, что "Челси" подписал за 32 миллиона более молодого и перспективного Эдена Азара, а также Виллиана за 25.5 млн. фунтов. Вряд ли кто-то сейчас может считать равноценными фигурами Мату в "Юнайтед" и Азара или Виллиана в "Челси".



Сейчас существует опасность, что Эден Азар или Тибо Куртуа могут уйти в "Реал", но никакой паники в рядах "Челси" нет — идет планомерная работа по продлению контрактов игроков сборной Бельгии, и как минимум Азар всем своим видом показывает, что ни о каком Мадриде он сейчас не думает. Абрамович, может быть, не слишком ценит футбольных менеджеров, но как показывает история его взаимоотношений с Мариной Грановской, и для него есть люди незаменимые и авторитетные. Если кто и был для него когда-то Special One, то это вовсе не дважды уволенный Моуриньо, а именно Марина Грановская.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru