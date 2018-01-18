"Интер" обратился к "Ливерпулю" насчет аренды Старриджа

"Интер" обратился к "Ливерпулю" насчет аренды нападающего Даниэля Старриджа на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Старридж не испытывает серьезных проблем со здоровьем, но при этом не пользуется доверием со стороны главного тренера Юргена Клоппа. В рамках Премьер-Лиги Даниэль провел девять матчей, включая лишь пять появлений в старте.



Как утверждает The Guardian, Клопп не собирается стоять на пути у 28-летнего англичанина, зарабатывающего 150 тысяч фунтов в неделю. На "Энфилде" предпочитают расстаться со Старриджем насовсем, а не отпускать его в аренду.



Однако внушительная трансферная стоимость — порядка 30 млн. фунтов — и столь же внушительная зарплата отпугивают заинтересованные клубы, и в сложившейся ситуации "Ливерпулю", возможно, придется согласиться на аренду.



Очередным клубом, выразившим желание взять экс-игрока "Манчестер Сити" и "Челси" во временное пользование, стал "Интер". Представитель Серии А готов заплатить хорошую арендную плату и взять на себя значительную часть жалования Старриджа. Вместе с тем сделка пока далека от согласования, и "красные" все еще открыты к другим предложениям насчет Даниэля.