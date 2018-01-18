"Челси" пробился в 4-й раунд Кубка Англии через серию пенальти с "Норвичем"

Кенеди и Мичи Батшуайи В среду вечером состоялись оставшиеся переигровки матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Представляющий Премьер-Лигу "Борнмут" покидает турнир, "Челси" и "Суонси" идут дальше.

Играя смешанным составом в гостях у "Уигана" из Лиги Один, "вишенки" потерпели сокрушительное поражение со счетом 3:0. А вот лидер Чемпионшипа "Вулверхэмптон" был бит худшей командой Премьер-Лиги "Суонси" — 2:1.

Еще в одном матче "Челси" принимал "Норвич". Игра на "Стэмфорд Бридж" очень напоминала первую встречу, завершившуюся без голов, однако на 55-й минуте Мичи Батшуайи на ближней штанге замкнул прострел Кенеди с фланга и прервал голевую засуху — как свою, так и команды.

Все шло к минимальной победе "Челси", но на исходе компенсированного времени Джамал Льюис головой отправил мяч в ворота Вилли Кабальеро и перевел игру в экстра-таймы. Еще 30 минут не принесли голов — только удаления Педро и Альваро Мораты — но в серии пенальти нервы оказались крепче у хозяев, которые не совершили ни одного промаха и все-таки вырвали победу.

Добавим, что в 4-м раунде "Челси" встретится с "Ньюкаслом", "Суонси" — с "Ноттс Каунти", а "Уиган" — с "Вест Хэмом".

"Челси" — "Норвич" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Челси" по пенальти — 5:3

Гол: Батшуайи 55 — Льюис 90.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Луис, Ампаду (Кристенсен 81), Дзаппакоста, Дринкуотер (Азар 100), Бакайоко, Кенеди (Канте 86), Виллиан, Батшуайи (Мората 81), Педро.

"Суонси" — "Вулверхэмптон" — 2:1 (1:0)

Голы: Айю 11, Бони 69 — Жота 66.

"Суонси": Нордфельдт, Ноутон, Фернандес, Моусон, Робертс, Кэрролл, Меса (Ки 73), Фер, Нарсинх (Дайер 73), Бони (Клукас 79), Айю.

"Уиган" — "Борнмут" — 3:0 (1:0)

Голы: Морси 9, Берн 73, Элдер 76.

"Борнмут": Боруц, Стив Кук, Сурман (Тэйлор 87), Пью, Артер, Афобе, Дэниэлс, Махони (Айб 64), Фрэйзер (Хиндман 78), Муссе, Симпсон.



Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2018 01:45

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Последние комментарии:




  1. zhoma1986 18.01.2018 08:46 # zhoma1986
    Я не мог поверить что мората до такого опуститься! Позор

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  2. mu-fc 18.01.2018 08:02 # mu-fc
    чемпики че, великий норвич победили по пенке на своем пенсионном доме

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  3. osivori 18.01.2018 07:59 # osivori
    а на морате 100% пенал был

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  4. kara-balapan 18.01.2018 06:41 # kara-balapan
    Это конечно эпикфейл!!! Мурата жжет! Получить две желтые за один эпизод на 120 минуте! ОРУ!!!!

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  5. firework 18.01.2018 05:17 # firework
    норм так горят бестрофейники

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  6. rollik707 18.01.2018 05:02 # rollik707
    Все пуканы в клочья. Привет от Челси!

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  7. kos9k 18.01.2018 04:28 # kos9k
    кто-то е6ет непобедимых (на тот момент) будущих чемпионов апл, а кто-то выбивает лишь в серии пенальти 13-ю команду шипа ахахаха

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  8. vyrentz 18.01.2018 04:09 # vyrentz
    Сити
    ЛФК
    МЮ
    ТТХ
    ==========
    ДНО

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  9. vyrentz 18.01.2018 04:08 # vyrentz
    Ор будет, когда ПТХ выдавят Щелси из зоны ЛЧ. Вот тогда уж парик завоет)))

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  10. knvlay 18.01.2018 02:38 # knvlay
    Почему пенсы вечно вспоминают про "шесть не поставленных Эвребе пенальти", из которых на реальный пенальти были похожи максимум два, и то эти моменты произошли уже после абсолютно липового удаления Абидаля?

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  11. ccchelsea 18.01.2018 02:35 # ccchelsea
    Единственное за что хочется похвалить ребят, так это за невероятный характер и холоднокровие. Игра совсем не идёт, Норвич забивает на последней минуте, судья не ставит чистый пенальти, судья удаляет двух игроков, а они всё равно мастерски и без нервов реализуют пенальти. Лысому отдельное спасибо.

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  12. ian 18.01.2018 02:22 # ian
    Зарабатываю огромные деньги ставя уже 3 игру подряд на ничью Челси
    Челси Давай Люблю !!!!

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  13. tjk4 18.01.2018 02:22 # tjk4
    очень жаль что ливерпулю не повезло а так были бы на первом месте. очень жаль что из 200+ударов по воротам забили всего лишь 54гола. А так если судить по гусинным мозгам безвиза то ЛФК должен быть на первом месте а челси где то выше ЛФК

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  14. ian 18.01.2018 02:16 # ian
    Конте сделал ставку на симуляции, но судья оказался мужиком и наказал клуб грязных пдрил симулянтов

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  15. knvlay 18.01.2018 02:15 # knvlay
    Все равно пздц график конечно
    20 - Брайтон, выезд
    24 - Арсенал, вынзд.

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  16. acorn 18.01.2018 02:09 # acorn
    Математик с тебя..

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  17. cfc-chelsea-cfc 18.01.2018 02:05 # cfc-chelsea-cfc
    Друзья ещё раз говорю, посмотрите хайлайты матча, и вы поймёте что этот судья фиаска....
    Тот самый Эвребе eпта!!!
    Судья погорел на неординарности!!!

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  18. cfc-chelsea-cfc 18.01.2018 02:01 # cfc-chelsea-cfc
    Смотрел этот матч. И признаю, что Челси играл слабо...
    -Педро был слабоват весь матч..
    -Бакайока темболее! Дринкуотер вот играл хорошо, но этого мало было для команды, один в поле не войн!
    -С ходом Азара с Моратой игра пошла более атакующей, но Мората конечно упускал моменты с выходом, но самый ФАТАЛЬНЫЙ МОМЕНТ БЫЛ с не назначением пенальти, который заработал Мората, и соответсвенно он был взбешён и за эмоций получил красную!!!
    P.S. Ребята я согласен что Челси был плох, но весь матч судья вёл неординарно!!! Он то сомневался, то был слишком уверен,и в таких случаях бывает что люди прожигаются! Вот и СУДЬЯ ПРОЖОГСЯ !!!
    Сразу вспомнил судью Эвребе!!! Который загубил матч Челси-Барса и после этого он больше не судит матчи !!!

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  19. staryi-eblan 18.01.2018 01:58 # staryi-eblan
    В принципе все логично:

    Мората еще не привык к реалиям Апл, а Батшуайи - игрок уровня Нефтчи.

    Бакайоко - медлителен и нерешителен зачастую

    Азар стух и не выручает.

    Педро и Виллиан больше ничего не могут дать клубу. Пора в другие клубы: Америки, Азии, Бл. Востока

    Абрамович не вкладывает огромные суммы на трансферы, вот и результат. Свежей крови нет, а пришедшие новички вообще не стараются. Линию атаки надо укреплять отличными игроками, а не добротными, если клуб борется на нескольких фронтах.

    У пенсов кризис с голами, очевидно.

    рs cудья действительно судил в пользу гостей, ужасно отсудил матч

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  20. bezviz 18.01.2018 01:56 # bezviz
    а вообще с такой игрой и таким невезением не видать места в 4-ке, а Конте походу и не знает как изменить ситуацию, да и дело не в усталости. все устают, но тут просто игровой рисунок не работает, ничего не получается, бакайоко провал, Морате люто не везет, сантиметров не хватает чтобы забивать

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