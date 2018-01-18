"Челси" пробился в 4-й раунд Кубка Англии через серию пенальти с "Норвичем"

В среду вечером состоялись оставшиеся переигровки матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Представляющий Премьер-Лигу "Борнмут" покидает турнир, "Челси" и "Суонси" идут дальше.

Играя смешанным составом в гостях у "Уигана" из Лиги Один, "вишенки" потерпели сокрушительное поражение со счетом 3:0. А вот лидер Чемпионшипа "Вулверхэмптон" был бит худшей командой Премьер-Лиги "Суонси" — 2:1.



Еще в одном матче "Челси" принимал "Норвич". Игра на "Стэмфорд Бридж" очень напоминала первую встречу, завершившуюся без голов, однако на 55-й минуте Мичи Батшуайи на ближней штанге замкнул прострел Кенеди с фланга и прервал голевую засуху — как свою, так и команды.



Все шло к минимальной победе "Челси", но на исходе компенсированного времени Джамал Льюис головой отправил мяч в ворота Вилли Кабальеро и перевел игру в экстра-таймы. Еще 30 минут не принесли голов — только удаления Педро и Альваро Мораты — но в серии пенальти нервы оказались крепче у хозяев, которые не совершили ни одного промаха и все-таки вырвали победу.



Добавим, что в 4-м раунде "Челси" встретится с "Ньюкаслом", "Суонси" — с "Ноттс Каунти", а "Уиган" — с "Вест Хэмом".



"Челси" — "Норвич" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Челси" по пенальти — 5:3



Гол: Батшуайи 55 — Льюис 90.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Луис, Ампаду (Кристенсен 81), Дзаппакоста, Дринкуотер (Азар 100), Бакайоко, Кенеди (Канте 86), Виллиан, Батшуайи (Мората 81), Педро.



"Суонси" — "Вулверхэмптон" — 2:1 (1:0)



Голы: Айю 11, Бони 69 — Жота 66.



"Суонси": Нордфельдт, Ноутон, Фернандес, Моусон, Робертс, Кэрролл, Меса (Ки 73), Фер, Нарсинх (Дайер 73), Бони (Клукас 79), Айю.



"Уиган" — "Борнмут" — 3:0 (1:0)



Голы: Морси 9, Берн 73, Элдер 76.



"Борнмут": Боруц, Стив Кук, Сурман (Тэйлор 87), Пью, Артер, Афобе, Дэниэлс, Махони (Айб 64), Фрэйзер (Хиндман 78), Муссе, Симпсон.