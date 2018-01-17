"Юнайтед" готов обсудить продажу Дармиана

Маттео Дармиан Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан все еще может покинуть "Олд Траффорд" до закрытия зимнего трансферного окна.

В начале января агент игрока сборной Италии заявил, что "красные дьяволы" не собираются отпускать его клиента посреди сезона, несмотря на существующий интерес из Серии А.

Однако The Independent стало известно, что боссы "Юнайтед" и главный тренер Жозе Моуриньо открыты к расставанию с Маттео — но не на правах аренды, а лишь по постоянному трансферу.

В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний Дармиан провел только четыре матча в Премьер-Лиге, включая два выхода в старте, и Моуриньо не желает сильно раздувать состав своей команды такого рода периферийными игроками.

Серьезный интерес к экс-защитнику "Торино" проявляют "Милан" и "Валенсия", и в "Юнайтед" надеются, что кто-либо из этих клубов решится выдвинуть свое предложение до закрытия зимнего трансферного окна.



Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 22:00

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  1. liverpool1892est 18.01.2018 04:58 # liverpool1892est
    Бревно

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  2. cruise877 18.01.2018 01:27 # cruise877
    Продать. Чистка чистка середняков.

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  3. kojan 18.01.2018 00:47 # kojan
    у ливерных был бы звездой...

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  4. van-der-slav 18.01.2018 00:05 # van-der-slav
    жалко конечно, норм игрок, но конкуренция велика. валя неоспоримо основа, янг тащить начал, шоу тоже неплохо начал играть

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  5. manutd-20champ 17.01.2018 23:03 # manutd-20champ
    скорей бы

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  6. sj606 17.01.2018 22:26 # sj606
    наконец-то

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  7. mr-tsoy 17.01.2018 22:12 # mr-tsoy
    Нормальный игрок арсеналу пригодился бы

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