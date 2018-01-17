"Юнайтед" готов обсудить продажу Дармиана
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан все еще может покинуть "Олд Траффорд" до закрытия зимнего трансферного окна.
В начале января агент игрока сборной Италии заявил, что "красные дьяволы" не собираются отпускать его клиента посреди сезона, несмотря на существующий интерес из Серии А.
Однако The Independent стало известно, что боссы "Юнайтед" и главный тренер Жозе Моуриньо открыты к расставанию с Маттео — но не на правах аренды, а лишь по постоянному трансферу.
В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний Дармиан провел только четыре матча в Премьер-Лиге, включая два выхода в старте, и Моуриньо не желает сильно раздувать состав своей команды такого рода периферийными игроками.
Серьезный интерес к экс-защитнику "Торино" проявляют "Милан" и "Валенсия", и в "Юнайтед" надеются, что кто-либо из этих клубов решится выдвинуть свое предложение до закрытия зимнего трансферного окна.
17.01.2018 22:00
Просмотров: 1980
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бревно
(ответить)
Продать. Чистка чистка середняков.
(ответить)
у ливерных был бы звездой...
(ответить)
жалко конечно, норм игрок, но конкуренция велика. валя неоспоримо основа, янг тащить начал, шоу тоже неплохо начал играть
(ответить)
скорей бы
(ответить)
наконец-то
(ответить)
Нормальный игрок арсеналу пригодился бы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий