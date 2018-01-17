"Ливерпуль" отправил Марко Груича в "Кардифф"

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич присоединился к "Кардиффу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Прибыв на "Энфилд" из "Црвены Звезды" в 2016 году, с тех пор Груич сыграл только 14 матчей за первую команду "красных", включая шесть в это сезоне.



В услугах 21-летнего серба были заинтересованы некоторые клубы Премьер-Лиги, включая дружественный "Хаддерсфилд" Дэвида Вагнера, однако Юрген Клопп посчитал, что Груичу будет лучше продолжить свое развитие в Чемпионшипе.



Таким образом, Марко отправился в "Кардифф", который в данный момент занимает третье место в Чемпионшипе, а позже в этом месяце сразится с "Манчестер Сити" в Кубке Англии.