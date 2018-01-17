"Ливерпуль" отправил Марко Груича в "Кардифф"

Марко Груич Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич присоединился к "Кардиффу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Прибыв на "Энфилд" из "Црвены Звезды" в 2016 году, с тех пор Груич сыграл только 14 матчей за первую команду "красных", включая шесть в это сезоне.

В услугах 21-летнего серба были заинтересованы некоторые клубы Премьер-Лиги, включая дружественный "Хаддерсфилд" Дэвида Вагнера, однако Юрген Клопп посчитал, что Груичу будет лучше продолжить свое развитие в Чемпионшипе.

Таким образом, Марко отправился в "Кардифф", который в данный момент занимает третье место в Чемпионшипе, а позже в этом месяце сразится с "Манчестер Сити" в Кубке Англии.



Метки аренда, Груич, Кардифф, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1215

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Последние комментарии:




  1. omar-kingof-fapl 17.01.2018 23:57 # omar-kingof-fapl
    Ахахахаха легенда

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  2. windranger 17.01.2018 22:38 # windranger
    Выбьет Сити из Кубка, приятного просмотра.

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  3. electric 17.01.2018 21:57 # electric
    Легко мог бы кавтинху заменить. Зачем?..

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  4. kojan 17.01.2018 21:53 # kojan
    это и есть будущее ливера...

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  5. wolfsmensch 17.01.2018 21:39 # wolfsmensch
    кстати, а почему он почти вообще не играет за Ливерпуль. неужели настолько не соответствует требуемому уровню?!

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  6. tursa 17.01.2018 21:37 # tursa
    кардифф третий в чемпионшипе, он играть то будет там?

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  7. hammersmith 17.01.2018 21:30 # hammersmith
    неплохое усиление для чилчи

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  8. calvin-harris 17.01.2018 21:28 # calvin-harris
    Толковый, "Ситям" в кубке положит

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