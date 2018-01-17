"Ливерпуль" отправил Марко Груича в "Кардифф"
Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич присоединился к "Кардиффу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Прибыв на "Энфилд" из "Црвены Звезды" в 2016 году, с тех пор Груич сыграл только 14 матчей за первую команду "красных", включая шесть в это сезоне.
В услугах 21-летнего серба были заинтересованы некоторые клубы Премьер-Лиги, включая дружественный "Хаддерсфилд" Дэвида Вагнера, однако Юрген Клопп посчитал, что Груичу будет лучше продолжить свое развитие в Чемпионшипе.
Таким образом, Марко отправился в "Кардифф", который в данный момент занимает третье место в Чемпионшипе, а позже в этом месяце сразится с "Манчестер Сити" в Кубке Англии.
17.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
Ахахахаха легенда
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Выбьет Сити из Кубка, приятного просмотра.
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Легко мог бы кавтинху заменить. Зачем?..
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это и есть будущее ливера...
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кстати, а почему он почти вообще не играет за Ливерпуль. неужели настолько не соответствует требуемому уровню?!
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кардифф третий в чемпионшипе, он играть то будет там?
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неплохое усиление для чилчи
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Толковый, "Ситям" в кубке положит
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