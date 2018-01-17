"Эвертон" подтвердил переход Уолкотта

Тео Уолкотт "Эвертон" официально объявил о приобретении вингера "Арсенала" Тео Уолкотта. Трансфер обошелся "ирискам" в 20 миллионов фунтов.

Выступая за "Арсенал" с 2006 года, Тео долгое время считался будущей звездой "канониров" и сборной Англии. Реализовать весь свой потенциал на "Эмирейтс" Уолкотт не смог, а в этом сезоне и вовсе лишился игровой практики в Премьер-Лиге.

Чтобы получить шанс на место в заявке англичан на Чемпионате Мира, Тео откликнулся на предложение "Эвертона". Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не стал стоять на пути у 28-летнего игрока, который заключил с "ирисками" контракт на 3,5 года.

"Я очень амбициозен и приехал сюда для того, чтобы помочь клуб выйти на новый уровень. Уверен, с игроками, собранными здесь, мы сможем это сделать".

"Я знал, что пришло время уйти из "Арсенала". Было печально, но одновременно и интересно. Теперь я хочу возродить свою карьеру и написать в ней новую главу. Думаю, "Эвертон" - подходящее место для меня", - цитирует Уолкотта официальный сайт мерсисайдцев.




Метки Арсенал, трансферы, Уолкотт, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2018 20:15

Количество просмотров Просмотров: 1458

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 17.01.2018 20:45 # bezviz
    уж лучше бы уолкота подписали чем керола...

    (ответить)

  2. monsieurgood 17.01.2018 20:40 # monsieurgood
    Арсен меня напомнил: я когда из дома выхожу, тоже весь мусор выбрасываю

    (ответить)

  3. chelsea-super 17.01.2018 20:40 # chelsea-super
    Многовато

    (ответить)

  4. al-faarabi 17.01.2018 20:39 # al-faarabi
    хоть и днарь, но все же печально что ушел

    (ответить)

  5. monsieurgood 17.01.2018 20:39 # monsieurgood
    перспективный парень

    (ответить)

  6. reams 17.01.2018 20:37 # reams
    мде, очень жаль, сколько лет он приносил пользу Арсеналу
    отдельный респект за карание Каслов и челсеев, да петухов

    (ответить)

  7. farot 17.01.2018 20:35 # farot
    Волкот с Ленноном по флангам. Самое то для автобуса Сэма

    (ответить)

  8. ooaaaa 17.01.2018 20:28 # ooaaaa
    играть и хотеть он может где угодно, а травмы?

    (ответить)

  9. toledo 17.01.2018 20:22 # toledo
    сколько лет он выбешивал, особенно во времена того арсенала, когда еще умели в тику-таку играть, с фабром. чуждый юзлессный элемент.

    (ответить)

  10. toledo 17.01.2018 20:20 # toledo
    ура 6лять!

    (ответить)

  11. spartan 17.01.2018 20:20 # spartan
    распиаренный в юности английский средний бегунок, которые раньше других осознал свою ущербность и просто ушёл в массовку Арсенала. Чем вы запомнили Волкова как игрока Арсенала? бл реально нечего вспомнить. Пыль. А в последние пару лет тупо набил татуировок на полтела как педовка и сделал педопричу. И таких в нынешнем Арсегале - тьма. Ивобля, Вельпек и прочий шлак

    (ответить)

  12. gerrard08 17.01.2018 20:17 # gerrard08
    Так и не перерос уровень тупого бегунка, аля Леннон.
    Венгер совсем разучился растить игроков. 20 лямов справедливая цена.

    (ответить)

  13. canonir14 17.01.2018 20:14 # canonir14
    Удачи Теодор

    (ответить)

  14. blueswin 17.01.2018 20:14 # blueswin
    Эвертон раз так начал скупать бывших "топ" британцев, не хотят ли они Кэйхиила подписать случаем?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: