"Эвертон" подтвердил переход Уолкотта
"Эвертон" официально объявил о приобретении вингера "Арсенала" Тео Уолкотта. Трансфер обошелся "ирискам" в 20 миллионов фунтов.
Выступая за "Арсенал" с 2006 года, Тео долгое время считался будущей звездой "канониров" и сборной Англии. Реализовать весь свой потенциал на "Эмирейтс" Уолкотт не смог, а в этом сезоне и вовсе лишился игровой практики в Премьер-Лиге.
Чтобы получить шанс на место в заявке англичан на Чемпионате Мира, Тео откликнулся на предложение "Эвертона". Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не стал стоять на пути у 28-летнего игрока, который заключил с "ирисками" контракт на 3,5 года.
"Я очень амбициозен и приехал сюда для того, чтобы помочь клуб выйти на новый уровень. Уверен, с игроками, собранными здесь, мы сможем это сделать".
"Я знал, что пришло время уйти из "Арсенала". Было печально, но одновременно и интересно. Теперь я хочу возродить свою карьеру и написать в ней новую главу. Думаю, "Эвертон" - подходящее место для меня", - цитирует Уолкотта официальный сайт мерсисайдцев.
17.01.2018 20:15
Просмотров: 1458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уж лучше бы уолкота подписали чем керола...
(ответить)
Арсен меня напомнил: я когда из дома выхожу, тоже весь мусор выбрасываю
(ответить)
Многовато
(ответить)
хоть и днарь, но все же печально что ушел
(ответить)
перспективный парень
(ответить)
мде, очень жаль, сколько лет он приносил пользу Арсеналу
отдельный респект за карание Каслов и челсеев, да петухов
(ответить)
Волкот с Ленноном по флангам. Самое то для автобуса Сэма
(ответить)
играть и хотеть он может где угодно, а травмы?
(ответить)
сколько лет он выбешивал, особенно во времена того арсенала, когда еще умели в тику-таку играть, с фабром. чуждый юзлессный элемент.
(ответить)
ура 6лять!
(ответить)
распиаренный в юности английский средний бегунок, которые раньше других осознал свою ущербность и просто ушёл в массовку Арсенала. Чем вы запомнили Волкова как игрока Арсенала? бл реально нечего вспомнить. Пыль. А в последние пару лет тупо набил татуировок на полтела как педовка и сделал педопричу. И таких в нынешнем Арсегале - тьма. Ивобля, Вельпек и прочий шлак
(ответить)
Так и не перерос уровень тупого бегунка, аля Леннон.
Венгер совсем разучился растить игроков. 20 лямов справедливая цена.
(ответить)
Удачи Теодор
(ответить)
Эвертон раз так начал скупать бывших "топ" британцев, не хотят ли они Кэйхиила подписать случаем?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий