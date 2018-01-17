"Эвертон" подтвердил переход Уолкотта

"Эвертон" официально объявил о приобретении вингера "Арсенала" Тео Уолкотта. Трансфер обошелся "ирискам" в 20 миллионов фунтов.

Выступая за "Арсенал" с 2006 года, Тео долгое время считался будущей звездой "канониров" и сборной Англии. Реализовать весь свой потенциал на "Эмирейтс" Уолкотт не смог, а в этом сезоне и вовсе лишился игровой практики в Премьер-Лиге.



Чтобы получить шанс на место в заявке англичан на Чемпионате Мира, Тео откликнулся на предложение "Эвертона". Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не стал стоять на пути у 28-летнего игрока, который заключил с "ирисками" контракт на 3,5 года.



"Я очень амбициозен и приехал сюда для того, чтобы помочь клуб выйти на новый уровень. Уверен, с игроками, собранными здесь, мы сможем это сделать".



"Я знал, что пришло время уйти из "Арсенала". Было печально, но одновременно и интересно. Теперь я хочу возродить свою карьеру и написать в ней новую главу. Думаю, "Эвертон" - подходящее место для меня", - цитирует Уолкотта официальный сайт мерсисайдцев.