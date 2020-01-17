"Боруссия" видит в Батшуайи замену для Обамеянга

Мичи Батшуайи Дортмундская "Боруссия" рассматривает нападающего "Челси" Мичи Батшуайи на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу, договаривающемуся о переходе в "Арсенал".

По информации английских медиа, Обамеянг уже согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". Теперь все зависит от того, договорятся ли между собой два клуба, и сможет ли "Боруссия" найти замену своему бомбардиру, забившему 21 гол в 23 матчах этого сезона.

Как утверждает Daily Mirror, в качестве приоритетной цели на замену 28-летнему габонцу клуб из Дортмунда избрал Батшуайи, который крепко сел в запас в этом сезоне и может быть отпущен со "Стэмфорд Бридж", если "синие" договорятся о покупке Энди Кэрролла из "Вест Хэма".

Добавим, что "Боруссия" — не единственный претендент на Мичи. Заполучить 24-летнего бельгийца также мечтает "Севилья", но лишь на правах аренды.



Метки Батшуайи, Боруссия, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 654

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 17.01.2018 20:42 # bezviz
    е6анутые, хватайте Обаму и спихивайте мичи и еще доплачивайте су.ка,нах керола этого брать?

    (ответить)

  2. farot 17.01.2018 20:33 # farot
    орну, если спихнут дороже, чем купили

    (ответить)

  3. blueswin 17.01.2018 20:13 # blueswin
    В данном случае Санчес усилит МЮ, Обамеянг усилит Арсенал, а вот кем собирается усиливаться Челси большой большой вопрос.

    (ответить)

  4. suarezov 17.01.2018 20:09 # suarezov
    Санчес в Мю, Обама в Арс, Мичи в Боруссию, Кэрролл в Челси

    (ответить)

  5. van-der-slav 17.01.2018 20:06 # van-der-slav
    круговорот какой то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: