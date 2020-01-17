"Боруссия" видит в Батшуайи замену для Обамеянга

Дортмундская "Боруссия" рассматривает нападающего "Челси" Мичи Батшуайи на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу, договаривающемуся о переходе в "Арсенал".

По информации английских медиа, Обамеянг уже согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". Теперь все зависит от того, договорятся ли между собой два клуба, и сможет ли "Боруссия" найти замену своему бомбардиру, забившему 21 гол в 23 матчах этого сезона.



Как утверждает Daily Mirror, в качестве приоритетной цели на замену 28-летнему габонцу клуб из Дортмунда избрал Батшуайи, который крепко сел в запас в этом сезоне и может быть отпущен со "Стэмфорд Бридж", если "синие" договорятся о покупке Энди Кэрролла из "Вест Хэма".



Добавим, что "Боруссия" — не единственный претендент на Мичи. Заполучить 24-летнего бельгийца также мечтает "Севилья", но лишь на правах аренды.