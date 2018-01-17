Конте восхищается талантом Ампаду

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что юный защитник Итан Ампаду готов играть за "синих" на постоянной основе.

Перед переигровкой третьего раунда Кубка Англии с "Норвичем" итальянец подтвердил, что 17-летний защитник появится в стартовом составе "синих" вместе с Давидом Луисом.



Вдобавок Конте сделал сразу несколько комплиментов игроку, который только несколько недель назад дебютировал за первую команду "Челси". По словам Антонио, Ампаду невероятно зрел для своего возраста.



"Он достоин выйти на поле и даже сыграть с первых минут. Он готов представлять "Челси", готов к матчам такого статуса. Итан готов как с точки зрения тактики, так и с точки зрения физической формы".



"Меня удивляет, что он обладает такими качествами в 17 лет. Но это также доказывает, что возраст – не главное. Самое главное использовать свой шанс. Думаю, мы говорим об очень перспективном игроке для "Челси", - цитирует Конте ESPN.