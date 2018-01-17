Конте восхищается талантом Ампаду

Итан Ампаду Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что юный защитник Итан Ампаду готов играть за "синих" на постоянной основе.

Перед переигровкой третьего раунда Кубка Англии с "Норвичем" итальянец подтвердил, что 17-летний защитник появится в стартовом составе "синих" вместе с Давидом Луисом.

Вдобавок Конте сделал сразу несколько комплиментов игроку, который только несколько недель назад дебютировал за первую команду "Челси". По словам Антонио, Ампаду невероятно зрел для своего возраста.

"Он достоин выйти на поле и даже сыграть с первых минут. Он готов представлять "Челси", готов к матчам такого статуса. Итан готов как с точки зрения тактики, так и с точки зрения физической формы".

"Меня удивляет, что он обладает такими качествами в 17 лет. Но это также доказывает, что возраст – не главное. Самое главное использовать свой шанс. Думаю, мы говорим об очень перспективном игроке для "Челси", - цитирует Конте ESPN.




Метки Ампаду, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. farot 17.01.2018 20:36 # farot
    усики красивые. Как у Оскара

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  2. mancityman 17.01.2018 20:16 # mancityman
    Это еще что за Децл

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  3. scouser2005 17.01.2018 19:57 # scouser2005
    Постричься ему надо для начала.

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  4. blueswin 17.01.2018 19:53 # blueswin
    Не соглашусь, пока не ясно по позиции на что претендует по большей части, но уже сейчас готов к конкуренции с такими личностями как Бакайоко это точно, если его как полузащитника рассматривать.

    За практикой в чемпионшип, попробовать в деле так сказать.

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  5. manutd-20champ 17.01.2018 19:48 # manutd-20champ
    Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что bezviz готов играть за "синих" на постоянной основе.

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  6. chelsealondon 17.01.2018 19:31 # chelsealondon
    Лютый....

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  7. chelsea-ferrari 17.01.2018 19:24 # chelsea-ferrari
    очень даже перспективный малый.

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  8. martingor 17.01.2018 19:12 # martingor
    пенсы деградируют вместе с тренером макароником,как я говорил раньше видимо абрамка сливает пенсов каким нибудь шейхам

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  9. chr1s8rown 17.01.2018 19:08 # chr1s8rown
    vne brachniy syn luiza i terri chto li? che za kloun

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  10. vertigo-92 17.01.2018 19:05 # vertigo-92
    пиздец доконали макарона, уже бомжами восхищается

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