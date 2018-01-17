Конте восхищается талантом Ампаду
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что юный защитник Итан Ампаду готов играть за "синих" на постоянной основе.
Перед переигровкой третьего раунда Кубка Англии с "Норвичем" итальянец подтвердил, что 17-летний защитник появится в стартовом составе "синих" вместе с Давидом Луисом.
Вдобавок Конте сделал сразу несколько комплиментов игроку, который только несколько недель назад дебютировал за первую команду "Челси". По словам Антонио, Ампаду невероятно зрел для своего возраста.
"Он достоин выйти на поле и даже сыграть с первых минут. Он готов представлять "Челси", готов к матчам такого статуса. Итан готов как с точки зрения тактики, так и с точки зрения физической формы".
"Меня удивляет, что он обладает такими качествами в 17 лет. Но это также доказывает, что возраст – не главное. Самое главное использовать свой шанс. Думаю, мы говорим об очень перспективном игроке для "Челси", - цитирует Конте ESPN.
17.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
усики красивые. Как у Оскара
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Это еще что за Децл
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Постричься ему надо для начала.
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Не соглашусь, пока не ясно по позиции на что претендует по большей части, но уже сейчас готов к конкуренции с такими личностями как Бакайоко это точно, если его как полузащитника рассматривать.
За практикой в чемпионшип, попробовать в деле так сказать.
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Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что bezviz готов играть за "синих" на постоянной основе.
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Лютый....
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очень даже перспективный малый.
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пенсы деградируют вместе с тренером макароником,как я говорил раньше видимо абрамка сливает пенсов каким нибудь шейхам
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vne brachniy syn luiza i terri chto li? che za kloun
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пиздец доконали макарона, уже бомжами восхищается
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