Алексис Санчес договорился с "Юнайтед"
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед" и теперь ожидает, чем закончатся переговоры двух клубов, где камнем преткновения выступает Генрих Мхитарян.
Как стало известно The Telegraph, суммарные инвестиции "красных дьяволов" в 29-летнего чилийца превысят сумму в 60 миллионов фунтов. Сюда включены компенсация "канонирам" в 30 млн. фунтов, более 10 млн. фунтов комиссионных агенту и бонус за переход.
Кроме того, Санчес получит роскошный 4.5-летний контракт стоимостью 14 млн. фунтов в год, уже после вычета налогов. Чистая зарплата Алексиса на "Олд Траффорд" составит около 270 тыс. фунтов в неделю.
Ни "Манчестер Сити", ни "Челси", также проявлявшие интерес к Санчесу, оказались не готовы расстаться с такими деньгами ради футболиста, чей действующий контракт истекает через полгода.
Теперь экс-игрок "Барселоны" с нетерпением ожидает, удастся ли "Юнайтед" уговорить своего плеймейкера Генриха Мхитаряна отправиться в противоположном направлении.
Издание Daily Star утверждает, что 28-летний армянин может потребовать солидную компенсацию ради ухода с "Олд Траффорд" — порядка 15 млн. фунтов.
17.01.2018 18:10
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Последние комментарии:
Я думал, что ток на фапле пенсы долбоебы, ан нет, это общая тенденция: уже видосики пилят с Энди.
https://www.youtube.com/watch?v=acL7TUF0pJM
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Прошу адекватного ответа.Мхи и Обама норм связка была в БД?
Бундеслигу не смотрю просто
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кстати до интереса Челси к санчесу там была сумма вообще смешная, 20 млн сити предлагал, 30 млн мю, после интереса Чемпионов мю смог его выкупить только за 90 млн + шикарная нереальная зарплата, вот вам и конкуренция, вот вам и короли, одним своим словом просто влияют на пкупки других клубов!
такая же ситуация была с ввд, им тоже Челси интересовался, но все дошло до того что ливер был вынужден тратить аж 75 млн, чтобы выиграть конкуренцию у Челси, а вот для чемпионов он и не был нужен) вот так разводим мы на нее6ические траты л0шков всяких, учитесь, неудачнички)
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тут многие орут с Арсенала и Венгера
но в данной ситуации в выигрыше все стороны
Санчес все равно ушел бы, или бесплатно летом, или сейчас в МС за 20-30 потолок
а тут им готовая замена, +30 лямов
Санчесу норм, в ТОП клуб, в ЛЧ, следующий год скорее всего тоже в ЛЧ, бабла поднимет.
МЮ меняет игрока который не вывозит стиль Маура на ТОП игрока с небольшой по нынешним меркам доплатой
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Как то не привычно ссыкать на мю согласитесь чувоки
(ответить)
сегодня мы узнали что Мората оказывается - топ.
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ну хоть генофонд болел юнайтед очистится от ормянских унтерков, которые конкретно начали накалять в последнее время своим "mourino balnoy gde miki???"
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чемпик можно не продолжать..
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мукаку 140
санчес 90
оруууу
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40 Лямов за 30 летнего игрока? +контракт истекает.........
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пиздец вы ноулаферы. еще пытаетесь что то доказать друг другу,просто ору с лохов)))
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А зачем арсенал держит вэлбека
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решил примерить костюм шл..хи, чертов Санчес
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Там Волкова слили)
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Щас бы видеть как однокурсник-мажор покупает условный, б/ушный, айфон 6 за 30к рублей+свой айфон се, и не угарать с него, оправдывая, что мол ну его же деньги какая нам разница как он их тратит.)
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Эмерсон налево кстати норм вариант
Пол годика под Алонсо посидит, потом железная основа на след сезон
Конте гений
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270 ему и у нас могли дать. Скатертью дорога, короче. Ара видимо такой же жадный.
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Вся суть в том, что МЕШКИ не ценят хороших игроков.. Людей!
Относятся к ним потребительски - забивает, значит ТОП, перестал - В МУСОР.. Как гнилую картошку. А это ведь ЛЮДИ...
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Так же хихикали за переход Ван Перси в МЮ... и чем всё это кончилось, правильно взятием АПЛ... традиция не будет нарушена...
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Челси потихонечку начинает превращается в Арсенал, настоящие топ клубы интересуются и берут лучших, МС, МЮ, и даже Ливерпуль, а Челси все чаще и чаще покупает середняк, топами даже не интересуемся.. (
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