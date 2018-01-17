Алексис Санчес договорился с "Юнайтед"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед" и теперь ожидает, чем закончатся переговоры двух клубов, где камнем преткновения выступает Генрих Мхитарян.

Как стало известно The Telegraph, суммарные инвестиции "красных дьяволов" в 29-летнего чилийца превысят сумму в 60 миллионов фунтов. Сюда включены компенсация "канонирам" в 30 млн. фунтов, более 10 млн. фунтов комиссионных агенту и бонус за переход.



Кроме того, Санчес получит роскошный 4.5-летний контракт стоимостью 14 млн. фунтов в год, уже после вычета налогов. Чистая зарплата Алексиса на "Олд Траффорд" составит около 270 тыс. фунтов в неделю.



Ни "Манчестер Сити", ни "Челси", также проявлявшие интерес к Санчесу, оказались не готовы расстаться с такими деньгами ради футболиста, чей действующий контракт истекает через полгода.



Теперь экс-игрок "Барселоны" с нетерпением ожидает, удастся ли "Юнайтед" уговорить своего плеймейкера Генриха Мхитаряна отправиться в противоположном направлении.



Издание Daily Star утверждает, что 28-летний армянин может потребовать солидную компенсацию ради ухода с "Олд Траффорд" — порядка 15 млн. фунтов.