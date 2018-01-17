Алексис Санчес договорился с "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед" и теперь ожидает, чем закончатся переговоры двух клубов, где камнем преткновения выступает Генрих Мхитарян.

Как стало известно The Telegraph, суммарные инвестиции "красных дьяволов" в 29-летнего чилийца превысят сумму в 60 миллионов фунтов. Сюда включены компенсация "канонирам" в 30 млн. фунтов, более 10 млн. фунтов комиссионных агенту и бонус за переход.

Кроме того, Санчес получит роскошный 4.5-летний контракт стоимостью 14 млн. фунтов в год, уже после вычета налогов. Чистая зарплата Алексиса на "Олд Траффорд" составит около 270 тыс. фунтов в неделю.

Ни "Манчестер Сити", ни "Челси", также проявлявшие интерес к Санчесу, оказались не готовы расстаться с такими деньгами ради футболиста, чей действующий контракт истекает через полгода.

Теперь экс-игрок "Барселоны" с нетерпением ожидает, удастся ли "Юнайтед" уговорить своего плеймейкера Генриха Мхитаряна отправиться в противоположном направлении.

Издание Daily Star утверждает, что 28-летний армянин может потребовать солидную компенсацию ради ухода с "Олд Траффорд" — порядка 15 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 18:10

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 17.01.2018 20:23 # lahmatyj
    Я думал, что ток на фапле пенсы долбоебы, ан нет, это общая тенденция: уже видосики пилят с Энди.

    https://www.youtube.com/watch?v=acL7TUF0pJM

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  2. arsland 17.01.2018 20:20 # arsland
    Прошу адекватного ответа.Мхи и Обама норм связка была в БД?

    Бундеслигу не смотрю просто

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  3. bezviz 17.01.2018 20:19 # bezviz
    кстати до интереса Челси к санчесу там была сумма вообще смешная, 20 млн сити предлагал, 30 млн мю, после интереса Чемпионов мю смог его выкупить только за 90 млн + шикарная нереальная зарплата, вот вам и конкуренция, вот вам и короли, одним своим словом просто влияют на пкупки других клубов!
    такая же ситуация была с ввд, им тоже Челси интересовался, но все дошло до того что ливер был вынужден тратить аж 75 млн, чтобы выиграть конкуренцию у Челси, а вот для чемпионов он и не был нужен) вот так разводим мы на нее6ические траты л0шков всяких, учитесь, неудачнички)

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  4. avtoritet 17.01.2018 20:17 # avtoritet
    тут многие орут с Арсенала и Венгера
    но в данной ситуации в выигрыше все стороны
    Санчес все равно ушел бы, или бесплатно летом, или сейчас в МС за 20-30 потолок
    а тут им готовая замена, +30 лямов
    Санчесу норм, в ТОП клуб, в ЛЧ, следующий год скорее всего тоже в ЛЧ, бабла поднимет.
    МЮ меняет игрока который не вывозит стиль Маура на ТОП игрока с небольшой по нынешним меркам доплатой

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  5. omar-kingof-fapl 17.01.2018 20:16 # omar-kingof-fapl
    Как то не привычно ссыкать на мю согласитесь чувоки

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  6. spartan 17.01.2018 20:16 # spartan
    сегодня мы узнали что Мората оказывается - топ.

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  7. imfake 17.01.2018 20:15 # imfake
    ну хоть генофонд болел юнайтед очистится от ормянских унтерков, которые конкретно начали накалять в последнее время своим "mourino balnoy gde miki???"

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  8. vasya-mu 17.01.2018 20:14 # vasya-mu
    чемпик можно не продолжать..

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  9. quavo 17.01.2018 20:13 # quavo
    мукаку 140
    санчес 90
    оруууу

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  10. suarezov 17.01.2018 20:11 # suarezov
    40 Лямов за 30 летнего игрока? +контракт истекает.........

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  11. quavo 17.01.2018 20:10 # quavo
    пиздец вы ноулаферы. еще пытаетесь что то доказать друг другу,просто ору с лохов)))

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  12. speedwagon-ars 17.01.2018 20:10 # speedwagon-ars
    А зачем арсенал держит вэлбека

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  13. monsieurgood 17.01.2018 20:09 # monsieurgood
    решил примерить костюм шл..хи, чертов Санчес

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  14. francois 17.01.2018 20:06 # francois
    Там Волкова слили)

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  15. gerrard08 17.01.2018 20:00 # gerrard08
    Щас бы видеть как однокурсник-мажор покупает условный, б/ушный, айфон 6 за 30к рублей+свой айфон се, и не угарать с него, оправдывая, что мол ну его же деньги какая нам разница как он их тратит.)

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  16. omar-kingof-fapl 17.01.2018 19:59 # omar-kingof-fapl
    Эмерсон налево кстати норм вариант
    Пол годика под Алонсо посидит, потом железная основа на след сезон
    Конте гений

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  17. psycho1 17.01.2018 19:52 # psycho1
    270 ему и у нас могли дать. Скатертью дорога, короче. Ара видимо такой же жадный.

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  18. scouser2005 17.01.2018 19:48 # scouser2005
    Вся суть в том, что МЕШКИ не ценят хороших игроков.. Людей!
    Относятся к ним потребительски - забивает, значит ТОП, перестал - В МУСОР.. Как гнилую картошку. А это ведь ЛЮДИ...

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  19. kojan 17.01.2018 19:47 # kojan
    Так же хихикали за переход Ван Перси в МЮ... и чем всё это кончилось, правильно взятием АПЛ... традиция не будет нарушена...

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  20. cristean2 17.01.2018 19:41 # cristean2
    Челси потихонечку начинает превращается в Арсенал, настоящие топ клубы интересуются и берут лучших, МС, МЮ, и даже Ливерпуль, а Челси все чаще и чаще покупает середняк, топами даже не интересуемся.. (

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