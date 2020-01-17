"Сити" заключил новый контракт с Отаменди
"Манчестер Сити" подписал новый контракт с защитником Николасом Отаменди – до лета 2022 года.
Аргентинец по прозвищу "Генерал" перебрался на "Этихад" летом 2015 года из "Валенсии", но на высокий уровень вышел только в этом сезоне. Николас пропустил лишь одну игру в рамках Премьер-Лиги, забив уже четыре мяча.
В награду за продемонстрированный прогресс "горожане" подписали с 29-летним защитником новый контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. Таким образом, Отаменди останется в клубе из Манчестера минимум до лета 2022 года.
Ожидается, что теперь "Сити" приступит к обсуждению новых сделок с атакующими игроками – плеймейкером Кевином Де Брюйне, вингером Рахимом Стерлингом и нападающим Габриэлем Жезусом.
17.01.2018 17:40
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bezviz
https://www.youtube.com/watch?v=tEbyXZ3C_dE
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Аргентинец по прозвищу "Генерал" перебрался на "Этихад" летом 2015 года из "Валенсии",
в матче с ЛФЦ генерала исполнял только Делф
https://pp.userapi.com/c543103/v543103884/26eda/3xn6p2o-hKo.jpg
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Понятно, что источник не самый лучший и надёжный, но дэйли телеграф пишет, что Санчес согласовал контракт с мю на 4.5 года с зарплатой в 14 миллионов фунтов в год.
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Прекрасный трансфер.
hammersmith специально для FAPL.ru
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Жестко его Салах деклассировал. И Стонза Бобби, который в два раза меньше его, обоссал на изи, оттерев корпусом. Тупа победа на класси, но Сити чемпион, заслуженный чемпион.
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Легенда. И как игрок крут,и как человек тоже хорош, а не мразота вроде терри.
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Салах даже не заметил, что этот ноунейм был на поле
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Этот парень обречен на успех!
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https://www.youtube.com/watch?v=5UHIeZbg8Wg
заряжаюсь этим каждое утро.
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Знатный костолом
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Нико!Нико!Нико! СуперМен!
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Когда-то хотелось видеть его в Юнайтед.
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