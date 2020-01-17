"Сити" заключил новый контракт с Отаменди

Николас Отаменди "Манчестер Сити" подписал новый контракт с защитником Николасом Отаменди – до лета 2022 года.

Аргентинец по прозвищу "Генерал" перебрался на "Этихад" летом 2015 года из "Валенсии", но на высокий уровень вышел только в этом сезоне. Николас пропустил лишь одну игру в рамках Премьер-Лиги, забив уже четыре мяча.

В награду за продемонстрированный прогресс "горожане" подписали с 29-летним защитником новый контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. Таким образом, Отаменди останется в клубе из Манчестера минимум до лета 2022 года.

Ожидается, что теперь "Сити" приступит к обсуждению новых сделок с атакующими игроками – плеймейкером Кевином Де Брюйне, вингером Рахимом Стерлингом и нападающим Габриэлем Жезусом.




Метки контракты, Манчестер Сити, Отаменди

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2018 17:40

Количество просмотров Просмотров: 1282

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 17.01.2018 18:14 # monsieurgood
    bezviz

    https://www.youtube.com/watch?v=tEbyXZ3C_dE

    (ответить)

  2. rap-woiska 17.01.2018 18:08 # rap-woiska
    Аргентинец по прозвищу "Генерал" перебрался на "Этихад" летом 2015 года из "Валенсии",


    в матче с ЛФЦ генерала исполнял только Делф

    https://pp.userapi.com/c543103/v543103884/26eda/3xn6p2o-hKo.jpg

    (ответить)

  3. shirokov15 17.01.2018 18:05 # shirokov15
    Понятно, что источник не самый лучший и надёжный, но дэйли телеграф пишет, что Санчес согласовал контракт с мю на 4.5 года с зарплатой в 14 миллионов фунтов в год.

    (ответить)

  4. hammersmith 17.01.2018 18:04 # hammersmith
    Прекрасный трансфер.

    hammersmith специально для FAPL.ru

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  5. windranger 17.01.2018 18:02 # windranger
    Жестко его Салах деклассировал. И Стонза Бобби, который в два раза меньше его, обоссал на изи, оттерев корпусом. Тупа победа на класси, но Сити чемпион, заслуженный чемпион.

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  6. jesus33 17.01.2018 18:01 # jesus33
    Легенда. И как игрок крут,и как человек тоже хорош, а не мразота вроде терри.

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  7. lfc-mad-fan13 17.01.2018 17:58 # lfc-mad-fan13
    Салах даже не заметил, что этот ноунейм был на поле

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  8. selfish 17.01.2018 17:48 # selfish
    Этот парень обречен на успех!

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  9. monsieurgood 17.01.2018 17:47 # monsieurgood
    https://www.youtube.com/watch?v=5UHIeZbg8Wg

    заряжаюсь этим каждое утро.

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  10. golokante 17.01.2018 17:46 # golokante
    Знатный костолом

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  11. mcfc-fantactic 17.01.2018 17:43 # mcfc-fantactic
    Нико!Нико!Нико! СуперМен!

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  12. trent 17.01.2018 17:42 # trent
    Когда-то хотелось видеть его в Юнайтед.

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