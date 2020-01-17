"Сити" заключил новый контракт с Отаменди

"Манчестер Сити" подписал новый контракт с защитником Николасом Отаменди – до лета 2022 года.

Аргентинец по прозвищу "Генерал" перебрался на "Этихад" летом 2015 года из "Валенсии", но на высокий уровень вышел только в этом сезоне. Николас пропустил лишь одну игру в рамках Премьер-Лиги, забив уже четыре мяча.



В награду за продемонстрированный прогресс "горожане" подписали с 29-летним защитником новый контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. Таким образом, Отаменди останется в клубе из Манчестера минимум до лета 2022 года.



Ожидается, что теперь "Сити" приступит к обсуждению новых сделок с атакующими игроками – плеймейкером Кевином Де Брюйне, вингером Рахимом Стерлингом и нападающим Габриэлем Жезусом.