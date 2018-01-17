Леманн винит в проблемах "Арсенала" судей
Помощник главного тренера "Арсенала" Йенс Леманн уверен, что судейские ошибки поспособствовали кризису "канониров".
После поражения от "Борнмута" в минувший уикенд отставание "канониров" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до восьми очков. Леманн признает, что "Арсенал" ужасно прошел праздничный отрезок, но связывает это с судейскими решениями.
"В Премьер-Лиге мы выступаем ниже ожиданий, но судьи приняли против нас сразу несколько ужасных решений, связанных с назначенными пенальти".
"Мы надеемся, что во второй половине сезона судьи станут ошибаться уже в нашу сторону, и баланс будет соблюден", - приводит слова Леманна Sport Bild.
17.01.2018 17:05
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Последние комментарии:
про голы руками промолчал )))
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Абсолютно адекватный комментарий, только слепой не видит, что Арсенал откровенно засудили. Кошмар!!
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в арсенале так было всегда,виноваты только судьи. это удел слабых
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Лучше бы Йенс объяснил Чамберсу где должны быть грабли защитника при навесах, и Беллерину,что не стоит бить по ногам игрока, находящегося в окружении 3 защитников. Справедливые решения судей. Пускай не чешит. Очередная подстилка старого
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ага, жди, когда они будут ошибаться в пользу Арсенала, такого никогда не было и не будет
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еще один
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