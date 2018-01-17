Леманн винит в проблемах "Арсенала" судей

Помощник главного тренера "Арсенала" Йенс Леманн уверен, что судейские ошибки поспособствовали кризису "канониров".

После поражения от "Борнмута" в минувший уикенд отставание "канониров" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до восьми очков. Леманн признает, что "Арсенал" ужасно прошел праздничный отрезок, но связывает это с судейскими решениями.



"В Премьер-Лиге мы выступаем ниже ожиданий, но судьи приняли против нас сразу несколько ужасных решений, связанных с назначенными пенальти".



"Мы надеемся, что во второй половине сезона судьи станут ошибаться уже в нашу сторону, и баланс будет соблюден", - приводит слова Леманна Sport Bild.