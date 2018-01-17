Леманн винит в проблемах "Арсенала" судей

Арсен Венгер и Майк Дин Помощник главного тренера "Арсенала" Йенс Леманн уверен, что судейские ошибки поспособствовали кризису "канониров".

После поражения от "Борнмута" в минувший уикенд отставание "канониров" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до восьми очков. Леманн признает, что "Арсенал" ужасно прошел праздничный отрезок, но связывает это с судейскими решениями.

"В Премьер-Лиге мы выступаем ниже ожиданий, но судьи приняли против нас сразу несколько ужасных решений, связанных с назначенными пенальти".

"Мы надеемся, что во второй половине сезона судьи станут ошибаться уже в нашу сторону, и баланс будет соблюден", - приводит слова Леманна Sport Bild.




Метки Арсенал, Леманн, рефери

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2018 17:05

Количество просмотров Просмотров: 1461

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Последние комментарии:




  1. vals1702 17.01.2018 19:53 # vals1702
    про голы руками промолчал )))

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  2. arsenal-only1 17.01.2018 18:07 # arsenal-only1
    Абсолютно адекватный комментарий, только слепой не видит, что Арсенал откровенно засудили. Кошмар!!

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  3. vav 17.01.2018 17:48 # vav
    в арсенале так было всегда,виноваты только судьи. это удел слабых

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  4. babsez 17.01.2018 17:24 # babsez
    Лучше бы Йенс объяснил Чамберсу где должны быть грабли защитника при навесах, и Беллерину,что не стоит бить по ногам игрока, находящегося в окружении 3 защитников. Справедливые решения судей. Пускай не чешит. Очередная подстилка старого

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  5. reams 17.01.2018 17:18 # reams
    ага, жди, когда они будут ошибаться в пользу Арсенала, такого никогда не было и не будет

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  6. van-der-slav 17.01.2018 17:07 # van-der-slav
    еще один

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