Джон Фланаган приговорен к 40 часам общественных работ за избиение своей девушки
Защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган избежал тюремного срока и был наказан 40 часами общественных работ за нападение на собственную девушку.
Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что воспитанник "красных" был арестован полицией за нападение на человека. Фланаган был выпущен под залог с повесткой в суд.
Позже выяснилось, что 25-летний англичанин пытался на одной из центральных улиц Ливерпуля избить собственную девушку, причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Джон дважды ударил возлюбленную об стену, а затем стал пинать ее ногами.
И вот сегодня, сообщает Sky Sports, судья Венди Ллойд вынесла вердикт по этому делу. Признавший свою вину Фланаган был приговорен к 40 часам общественных работ, 15 дням реабилитации и денежному штрафу в 170 фунтов.
Добавим, что в этом сезоне Фланаган, дебютировавший за "Ливерпуль" в 18 лет, сыграл только один матч. Что касается девушки, то с ней Джон вновь сошелся.
17.01.2018 16:00
Просмотров: 2233
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наверное, Дрогда с Босинговой играли лучше...
Вот видос https://www.youtube.com/watch?v=YFtLu77Ql_g
И на всем виду... Пенсы ебитесь в жопу пидоррасы.
(ответить)
ЛИВЕРпуль инкубатор и прибежище моральных уродов...ихний главный ублюдок пиСуарес перекусал всё что можно на футбольных полях, расист, отбывал самые длинные дисквалификации и при этом клуб оправдывал его и поддерживал... Рахиму Стерлингу предъявлены обвинения в нападении на женщину. Инцидент произошёл в Ливерпуле 2.11.2012 года. И в этом случае клуб занял сторону малолетнего насильника... пьяный воспитанник клуба Фланаган арестован полицией за нападение на человека. Дважды ударил об стену свою ДЕВУШКУ, а затем пинал её ногами. И в этом случае клуб набрал полный рот говна и молчит, не осуждает т.е. молчаливое оправдание и поддержка очередного выпестованного морального урода клубом... А что можно ожидать от этого клуба, если в главных болельщиках у них - главный гомосек Англии Элтон Джон, если клуб за однополые браки и с гордостью объявляют, что они первые поддержали пидоров и лезбиянок всех мастей , если клуб впереди планеты всей полный энтузиазма марширует на гей-парадах и призывает к этому присоединится и других... Клуб САДОМИТОВ!!!
(ответить)
Дятел портит свою карьеру и кстати ка защ намного лучше ловрена и клавана
(ответить)
Ливерпуль против баб
(ответить)
В этом весь лгбтпуль. То один колбасный выродок (стерлядь) нападает на женщин, то теперь другой...
(ответить)
бить бабу, что может быть ниже?
(ответить)
ппц, ему уже 25, я думал он что-то вроде александра-арнольда, шкет которого по необходимости из молодёжки дёргают, а тут вон оно что
(ответить)
просто девушка за эве болеет, видимо он ее переубедил
слить бы его хоть за бесплатно
(ответить)
типичный говнопулец, так стесняется своей гомосексуальности что бьет баб
(ответить)
Флано чмо.
Всех ваших мамок пиздил ногами.
(ответить)
А его девушка - это тоже его сестра? Или он не по примеру своих родителей пошел?
(ответить)
типичный опущенец колбасник,вся суть лгбтшной помойки-баб пиздить,друг другу в жопу давать.
(ответить)
далбоеб испортил свою карьеру. и его девушка тоже недалёкая тип .
(ответить)
Тупой алкаш....
(ответить)
жаль, что не посадили( по сути-слить давно пора эту хуйню с даунским е6алом
(ответить)
и вновь сошлись? н-да, тупость женщины равняется тупости ее мужика
(ответить)
норм он ей ебасос начистил)
(ответить)
"Джон дважды ударил возлюбленную об стену, а затем стал пинать ее ногами."
Конченый.
"Что касается девушки, то с ней Джон вновь сошелся."
Не менее конченая. Готова все стерпеть, чтобы при кошельке остаться.
(ответить)
вот чебурек блять
(ответить)
херасе. Еще и ногами пинал. животное
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий