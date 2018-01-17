Джон Фланаган приговорен к 40 часам общественных работ за избиение своей девушки

Джон Фланаган Защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган избежал тюремного срока и был наказан 40 часами общественных работ за нападение на собственную девушку.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что воспитанник "красных" был арестован полицией за нападение на человека. Фланаган был выпущен под залог с повесткой в суд.

Позже выяснилось, что 25-летний англичанин пытался на одной из центральных улиц Ливерпуля избить собственную девушку, причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Джон дважды ударил возлюбленную об стену, а затем стал пинать ее ногами.

И вот сегодня, сообщает Sky Sports, судья Венди Ллойд вынесла вердикт по этому делу. Признавший свою вину Фланаган был приговорен к 40 часам общественных работ, 15 дням реабилитации и денежному штрафу в 170 фунтов.

Добавим, что в этом сезоне Фланаган, дебютировавший за "Ливерпуль" в 18 лет, сыграл только один матч. Что касается девушки, то с ней Джон вновь сошелся.



Метки Ливерпуль, происшествия, Фланаган

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 17.01.2018 20:13 # scouser2005
    Наверное, Дрогда с Босинговой играли лучше...
    Вот видос https://www.youtube.com/watch?v=YFtLu77Ql_g
    И на всем виду... Пенсы ебитесь в жопу пидоррасы.

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  2. kojan 17.01.2018 19:36 # kojan
    ЛИВЕРпуль инкубатор и прибежище моральных уродов...ихний главный ублюдок пиСуарес перекусал всё что можно на футбольных полях, расист, отбывал самые длинные дисквалификации и при этом клуб оправдывал его и поддерживал... Рахиму Стерлингу предъявлены обвинения в нападении на женщину. Инцидент произошёл в Ливерпуле 2.11.2012 года. И в этом случае клуб занял сторону малолетнего насильника... пьяный воспитанник клуба Фланаган арестован полицией за нападение на человека. Дважды ударил об стену свою ДЕВУШКУ, а затем пинал её ногами. И в этом случае клуб набрал полный рот говна и молчит, не осуждает т.е. молчаливое оправдание и поддержка очередного выпестованного морального урода клубом... А что можно ожидать от этого клуба, если в главных болельщиках у них - главный гомосек Англии Элтон Джон, если клуб за однополые браки и с гордостью объявляют, что они первые поддержали пидоров и лезбиянок всех мастей , если клуб впереди планеты всей полный энтузиазма марширует на гей-парадах и призывает к этому присоединится и других... Клуб САДОМИТОВ!!!

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  3. martingor 17.01.2018 19:14 # martingor
    Дятел портит свою карьеру и кстати ка защ намного лучше ловрена и клавана

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  4. gidro-met 17.01.2018 18:21 # gidro-met
    Ливерпуль против баб

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  5. redman31 17.01.2018 17:43 # redman31
    В этом весь лгбтпуль. То один колбасный выродок (стерлядь) нападает на женщин, то теперь другой...

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  6. tovorot 17.01.2018 17:25 # tovorot
    бить бабу, что может быть ниже?

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  7. ko1obok 17.01.2018 17:24 # ko1obok
    ппц, ему уже 25, я думал он что-то вроде александра-арнольда, шкет которого по необходимости из молодёжки дёргают, а тут вон оно что

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  8. tursa 17.01.2018 17:07 # tursa
    просто девушка за эве болеет, видимо он ее переубедил
    слить бы его хоть за бесплатно

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  9. iroquez 17.01.2018 17:03 # iroquez
    типичный говнопулец, так стесняется своей гомосексуальности что бьет баб

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  10. mikkiynwa 17.01.2018 16:52 # mikkiynwa
    Флано чмо.


    Всех ваших мамок пиздил ногами.

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  11. psycho1 17.01.2018 16:50 # psycho1
    А его девушка - это тоже его сестра? Или он не по примеру своих родителей пошел?

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  12. qess 17.01.2018 16:40 # qess
    типичный опущенец колбасник,вся суть лгбтшной помойки-баб пиздить,друг другу в жопу давать.

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  13. chr1s8rown 17.01.2018 16:34 # chr1s8rown
    далбоеб испортил свою карьеру. и его девушка тоже недалёкая тип .

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  14. chelsealondon 17.01.2018 16:32 # chelsealondon
    Тупой алкаш....

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  15. kos9k 17.01.2018 16:27 # kos9k
    жаль, что не посадили( по сути-слить давно пора эту хуйню с даунским е6алом

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  16. monsieurgood 17.01.2018 16:27 # monsieurgood
    и вновь сошлись? н-да, тупость женщины равняется тупости ее мужика

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  17. vertigo-92 17.01.2018 16:25 # vertigo-92
    норм он ей ебасос начистил)

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  18. dragonishka 17.01.2018 16:24 # dragonishka
    "Джон дважды ударил возлюбленную об стену, а затем стал пинать ее ногами."
    Конченый.
    "Что касается девушки, то с ней Джон вновь сошелся."
    Не менее конченая. Готова все стерпеть, чтобы при кошельке остаться.

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  19. hammersmith 17.01.2018 16:15 # hammersmith
    вот чебурек блять

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  20. ray-black 17.01.2018 16:15 # ray-black
    херасе. Еще и ногами пинал. животное

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