Джон Фланаган приговорен к 40 часам общественных работ за избиение своей девушки

Защитник "Ливерпуля" Джон Фланаган избежал тюремного срока и был наказан 40 часами общественных работ за нападение на собственную девушку.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что воспитанник "красных" был арестован полицией за нападение на человека. Фланаган был выпущен под залог с повесткой в суд.



Позже выяснилось, что 25-летний англичанин пытался на одной из центральных улиц Ливерпуля избить собственную девушку, причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Джон дважды ударил возлюбленную об стену, а затем стал пинать ее ногами.



И вот сегодня, сообщает Sky Sports, судья Венди Ллойд вынесла вердикт по этому делу. Признавший свою вину Фланаган был приговорен к 40 часам общественных работ, 15 дням реабилитации и денежному штрафу в 170 фунтов.



Добавим, что в этом сезоне Фланаган, дебютировавший за "Ливерпуль" в 18 лет, сыграл только один матч. Что касается девушки, то с ней Джон вновь сошелся.