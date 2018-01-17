"Челси" заинтересовался Эмерсоном Палмери

Прекратив попытки заполучить Алекса Сандро из "Ювентуса", "Челси" переключился на левого защитника "Ромы" Эмерсона Палмери.

На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что его клуб отпустит 26-летнего Сандро в "Челси", но только если об этом попросит сам игрок.



Судя по всему, бразилец не собирается покидать Турин посреди сезона, поэтому "синие" уже переключились на его соотечественника. Как стало известно Sky Italy, "Челси" вышел на контакт с "Ромой" по поводу возможного приобретения Эмерсона.



В нынешнем сезоне защитник, оцениваемый в 20 миллионов фунтов, сыграл только пару матчей из-за травмы крестообразных связок колена. "Челси" дождался восстановления Эмерсона и в скором времени, вероятно, сделает по нему официальное предложение.