"Челси" заинтересовался Эмерсоном Палмери
Прекратив попытки заполучить Алекса Сандро из "Ювентуса", "Челси" переключился на левого защитника "Ромы" Эмерсона Палмери.
На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что его клуб отпустит 26-летнего Сандро в "Челси", но только если об этом попросит сам игрок.
Судя по всему, бразилец не собирается покидать Турин посреди сезона, поэтому "синие" уже переключились на его соотечественника. Как стало известно Sky Italy, "Челси" вышел на контакт с "Ромой" по поводу возможного приобретения Эмерсона.
В нынешнем сезоне защитник, оцениваемый в 20 миллионов фунтов, сыграл только пару матчей из-за травмы крестообразных связок колена. "Челси" дождался восстановления Эмерсона и в скором времени, вероятно, сделает по нему официальное предложение.
17.01.2018 15:00
Просмотров: 1979
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если судить по прошлому сезону, то Эмерсон топарь лютый. Но вот порванные кресты это проблема. Сразу не сможет вернуться на прошлогодний уровень.
(ответить)
лфк отказался от игрока-челчи заинтересовалось
лфк слил бревно кэрролла-пенсы снова тут как тут
в голос с обоссаных
(ответить)
решили всех травмированных купить? пи3дец!
(ответить)
А причем тут Агуэро?
(ответить)
Новый Эшли Коул!
(ответить)
Думаю, тоже спустит на чолси. Если не пинс головного мозга офк.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий