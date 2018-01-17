"Челси" заинтересовался Эмерсоном Палмери

Эмерсон Палмери Прекратив попытки заполучить Алекса Сандро из "Ювентуса", "Челси" переключился на левого защитника "Ромы" Эмерсона Палмери.

На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что его клуб отпустит 26-летнего Сандро в "Челси", но только если об этом попросит сам игрок.

Судя по всему, бразилец не собирается покидать Турин посреди сезона, поэтому "синие" уже переключились на его соотечественника. Как стало известно Sky Italy, "Челси" вышел на контакт с "Ромой" по поводу возможного приобретения Эмерсона.

В нынешнем сезоне защитник, оцениваемый в 20 миллионов фунтов, сыграл только пару матчей из-за травмы крестообразных связок колена. "Челси" дождался восстановления Эмерсона и в скором времени, вероятно, сделает по нему официальное предложение.




Метки Рома, Челси, Эмерсон

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 17.01.2018 17:23 # ccchelsea
    Если судить по прошлому сезону, то Эмерсон топарь лютый. Но вот порванные кресты это проблема. Сразу не сможет вернуться на прошлогодний уровень.

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  2. kos9k 17.01.2018 16:30 # kos9k
    лфк отказался от игрока-челчи заинтересовалось
    лфк слил бревно кэрролла-пенсы снова тут как тут

    в голос с обоссаных

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  3. h22o 17.01.2018 16:01 # h22o
    решили всех травмированных купить? пи3дец!

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  4. recyjoed 17.01.2018 15:51 # recyjoed
    А причем тут Агуэро?

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  5. pauk 17.01.2018 15:47 # pauk
    Новый Эшли Коул!

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  6. electric 17.01.2018 15:03 # electric
    Думаю, тоже спустит на чолси. Если не пинс головного мозга офк.

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