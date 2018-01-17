Шоу рассказал, как вернул доверие Моуриньо
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, как вернул доверие главного тренера Жозе Моуриньо.
По ходу сезона Моуриньо не раз намекал, что может расстаться с Шоу, который не проходил в состав "дьяволов" и даже проигрывал конкуренцию номинальному вингеру Эшли Янгу.
Однако в последних пяти матчах Люк неизменно выходил с первых минут, заслужив похвалу от португальца. По словам Шоу, вернуть доверие тренера помогла упорная работа на тренировках.
"Тренер был очень добр ко мне и придал мне дополнительную уверенность. Он просто сказал мне выходить на поле на поле и наслаждаться игрой".
"На тренировках я выкладываюсь без остатка, чтобы помочь тренеру и команде. Я хочу продолжать в том же духе и, надеюсь, проведу еще больше матчей", - сообщил Шоу ESPN.
17.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
отсосал в гостишке обосцанному
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Топ, надеюсь задержится в основе.
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Шоу конеш дол..аеб, стал выходить только по одной причине. Янг ещё больший долб.. аеб, схлопотал дискву.
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обычный середняк
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Что мешает армяшке сделать так же, он же топарь
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