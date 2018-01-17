Шоу рассказал, как вернул доверие Моуриньо

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, как вернул доверие главного тренера Жозе Моуриньо.

По ходу сезона Моуриньо не раз намекал, что может расстаться с Шоу, который не проходил в состав "дьяволов" и даже проигрывал конкуренцию номинальному вингеру Эшли Янгу.



Однако в последних пяти матчах Люк неизменно выходил с первых минут, заслужив похвалу от португальца. По словам Шоу, вернуть доверие тренера помогла упорная работа на тренировках.



"Тренер был очень добр ко мне и придал мне дополнительную уверенность. Он просто сказал мне выходить на поле на поле и наслаждаться игрой".



"На тренировках я выкладываюсь без остатка, чтобы помочь тренеру и команде. Я хочу продолжать в том же духе и, надеюсь, проведу еще больше матчей", - сообщил Шоу ESPN.