Шоу рассказал, как вернул доверие Моуриньо

Шоу и Моуриньо Левый защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, как вернул доверие главного тренера Жозе Моуриньо.

По ходу сезона Моуриньо не раз намекал, что может расстаться с Шоу, который не проходил в состав "дьяволов" и даже проигрывал конкуренцию номинальному вингеру Эшли Янгу.

Однако в последних пяти матчах Люк неизменно выходил с первых минут, заслужив похвалу от португальца. По словам Шоу, вернуть доверие тренера помогла упорная работа на тренировках.

"Тренер был очень добр ко мне и придал мне дополнительную уверенность. Он просто сказал мне выходить на поле на поле и наслаждаться игрой".

"На тренировках я выкладываюсь без остатка, чтобы помочь тренеру и команде. Я хочу продолжать в том же духе и, надеюсь, проведу еще больше матчей", - сообщил Шоу ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 5498

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  1. frisby 17.01.2018 20:19 # frisby
    отсосал в гостишке обосцанному

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  2. trent 17.01.2018 17:13 # trent
    Топ, надеюсь задержится в основе.

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  3. mcfc-fantactic 17.01.2018 16:42 # mcfc-fantactic
    Шоу конеш дол..аеб, стал выходить только по одной причине. Янг ещё больший долб.. аеб, схлопотал дискву.

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  4. chr1s8rown 17.01.2018 16:36 # chr1s8rown
    обычный середняк

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  5. selfish 17.01.2018 14:14 # selfish
    Что мешает армяшке сделать так же, он же топарь

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