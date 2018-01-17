Светская хроника за среду
Генрих Мхитарян готов покинуть "Манчестер Юнайтед". "Наполи" может приобрести Симона Миньоле. "Арсенал" выжимает из своих фанатов больше денег, чем любой другой клуб в мире. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян согласен перейти в "Арсенал", что позволит "красным дьяволам" заполучить нападающего "канониров" Алексиса Санчеса. (Daily Mail)
Мхитарян требует прибавку к зарплате ради ухода из "Юнайтед". (Daily Mirror)
"Реал" готов отпустить Криштиану Роналду и надеется, что конкуренция между "Юнайтед" и ПСЖ позволит хорошо заработать на продаже португальца, в феврале отмечающего свое 33-летие. (Daily Star)
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попросил дортмундскую "Боруссию" отпустить его в "Арсенал". (Daily Mirror)
За попыткой приобрести Обамеянга может стоять новоиспеченный глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, тогда как главный тренер Арсен Венгер скептически настроен по отношению к игроку сборной Габона. (Daily Star)
"Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)
ПСЖ надеется опередить "Ливерпуль" в борьбе за голкипера "Ромы" Алиссона. (Calciomercato)
"Ливерпуль" может вступить в борьбу за нападающего "Бордо" Малкома, приобрести которого надеется "Арсенал". (Evening Standard)
Вингер "Ливерпуля" Марко Груич будет отправлен в аренду в один из клубов Чемпионшипа. (Liverpool Echo)
Среди претендентов на Груича значатся "Мидлсбро" и "Кардифф". (ESPN)
Полузащитник "Челси" Нголо Канте является целью для ПСЖ, но не приоритетной. (ESPN)
"Тоттенхэм" является одним из клубов, которые претендуют на 21-летнего полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона. (Evening Standard)
Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес привлек интерес "Бешикташа". (Daily Mail)
Переход звезд "Атлетико" Николаса Гайтана и Кевина Гамейро в "Суонси" маловероятен. (Sky Sports)
Букмекеры называют "Суонси" фаворитом в борьбе за нападающего "Милана" Андре Силву, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Wales Online)
Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл может быть продан в "Фулхэм" за 15 млн. фунтов. (Newcastle Chronicle)
Другое
Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил близок к новому контракту. (Sky Sports)
Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пропустит две недели с травмой лодыжки. (Daily Mail)
За пять последних лет футбольные агенты заработали на трансферах 2.5 млрд. фунтов. (Daily Mail)
Четверть всех летних трансферов в Европе совершается после старта сезона. (ESPN)
Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)
17.01.2018 13:00
Просмотров: 12457
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Последние комментарии:
Букмекеры называют "Суонси" фаворитом в борьбе за нападающего "Милана" Андре Силву, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Wales Online)
Контрольный выстрел!
(ответить)
Вингер "Ливерпуля" Марко Груич
Источник: http://fapl.ru/posts/59935/
Вингер, вы серьезно?
"Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)
Источник: http://fapl.ru/posts/59935/
О, всемогущий Зевс, пусть это будет правдой.
(ответить)
Почему нет новости, что Фред перешёл в Арсенал - я его уже как 2часа оформил в PES.
(ответить)
18!!! Первым же рейсом!
(ответить)
Пенсы мхитаряны!
(ответить)
мхитарян, обамеянг, просто на дно катимся
(ответить)
"Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)
реальность 6 лямов
(ответить)
Лучше бы Андре Силву купили у милана или Обамеянга.
(ответить)
На Эмирейтес в основном ходят туристы наверно, поэтому так дорого и тихо
(ответить)
Взрыв века будет если Криш перейдет не в МЮ, а в какой нидь другой клуб АПЛ. Немало скамовских пердаков будет разорвано!
(ответить)
Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)
Лондон один из самых дорогих городов в мире. Смысл его сравнивать с мадридом или манчестером. Средняя зарплата в мадриде и манчестере меньше на 700-900 евро чем в лондоне. Разница в походе в ресторан будет еще больше чем в билетах.
(ответить)
Как внегре имеет своих подопечных, так и аснл имеет своих болелов. АналОгия.
(ответить)
пенсы тоже выжимают из местных сковзеров все соки и жидкости
(ответить)
Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)
Сочувствую...
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Почему нет новости о том, что Локомотив хочет арендовать Марковича?
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