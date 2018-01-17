Светская хроника за среду

Светская хроника Генрих Мхитарян готов покинуть "Манчестер Юнайтед". "Наполи" может приобрести Симона Миньоле. "Арсенал" выжимает из своих фанатов больше денег, чем любой другой клуб в мире. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян согласен перейти в "Арсенал", что позволит "красным дьяволам" заполучить нападающего "канониров" Алексиса Санчеса. (Daily Mail)

Мхитарян требует прибавку к зарплате ради ухода из "Юнайтед". (Daily Mirror)

"Реал" готов отпустить Криштиану Роналду и надеется, что конкуренция между "Юнайтед" и ПСЖ позволит хорошо заработать на продаже португальца, в феврале отмечающего свое 33-летие. (Daily Star)

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попросил дортмундскую "Боруссию" отпустить его в "Арсенал". (Daily Mirror)

За попыткой приобрести Обамеянга может стоять новоиспеченный глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, тогда как главный тренер Арсен Венгер скептически настроен по отношению к игроку сборной Габона. (Daily Star)

"Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)

ПСЖ надеется опередить "Ливерпуль" в борьбе за голкипера "Ромы" Алиссона. (Calciomercato)

"Ливерпуль" может вступить в борьбу за нападающего "Бордо" Малкома, приобрести которого надеется "Арсенал". (Evening Standard)

Вингер "Ливерпуля" Марко Груич будет отправлен в аренду в один из клубов Чемпионшипа. (Liverpool Echo)

Среди претендентов на Груича значатся "Мидлсбро" и "Кардифф". (ESPN)

Полузащитник "Челси" Нголо Канте является целью для ПСЖ, но не приоритетной. (ESPN)

"Тоттенхэм" является одним из клубов, которые претендуют на 21-летнего полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона. (Evening Standard)

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес привлек интерес "Бешикташа". (Daily Mail)

Переход звезд "Атлетико" Николаса Гайтана и Кевина Гамейро в "Суонси" маловероятен. (Sky Sports)

Букмекеры называют "Суонси" фаворитом в борьбе за нападающего "Милана" Андре Силву, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Wales Online)

Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл может быть продан в "Фулхэм" за 15 млн. фунтов. (Newcastle Chronicle)

Другое

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил близок к новому контракту. (Sky Sports)

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пропустит две недели с травмой лодыжки. (Daily Mail)

За пять последних лет футбольные агенты заработали на трансферах 2.5 млрд. фунтов. (Daily Mail)

Четверть всех летних трансферов в Европе совершается после старта сезона. (ESPN)

Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)



Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 12457

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 17.01.2018 16:04 # makeewadim
    Букмекеры называют "Суонси" фаворитом в борьбе за нападающего "Милана" Андре Силву, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Wales Online)

    Контрольный выстрел!

    (ответить)

  2. chellika-lfc 17.01.2018 15:25 # chellika-lfc
    Вингер "Ливерпуля" Марко Груич

    Источник: http://fapl.ru/posts/59935/

    Вингер, вы серьезно?

    "Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)


    Источник: http://fapl.ru/posts/59935/

    О, всемогущий Зевс, пусть это будет правдой.

    (ответить)

  3. hool 17.01.2018 14:56 # hool
    Почему нет новости, что Фред перешёл в Арсенал - я его уже как 2часа оформил в PES.

    (ответить)

  4. vyrentz 17.01.2018 14:41 # vyrentz
    18!!! Первым же рейсом!

    (ответить)

  5. selfish 17.01.2018 14:18 # selfish
    Пенсы мхитаряны!

    (ответить)

  6. wengerrrro 17.01.2018 13:45 # wengerrrro
    мхитарян, обамеянг, просто на дно катимся

    (ответить)

  7. chr1s8rown 17.01.2018 13:44 # chr1s8rown
    "Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)
    реальность 6 лямов

    (ответить)

  8. flash25rus 17.01.2018 13:43 # flash25rus
    Лучше бы Андре Силву купили у милана или Обамеянга.

    (ответить)

  9. xiaomi 17.01.2018 13:37 # xiaomi
    На Эмирейтес в основном ходят туристы наверно, поэтому так дорого и тихо

    (ответить)

  10. gringo1990 17.01.2018 13:34 # gringo1990
    Взрыв века будет если Криш перейдет не в МЮ, а в какой нидь другой клуб АПЛ. Немало скамовских пердаков будет разорвано!

    (ответить)

  11. mr-damian 17.01.2018 13:26 # mr-damian
    Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)

    Лондон один из самых дорогих городов в мире. Смысл его сравнивать с мадридом или манчестером. Средняя зарплата в мадриде и манчестере меньше на 700-900 евро чем в лондоне. Разница в походе в ресторан будет еще больше чем в билетах.

    (ответить)

  12. electric 17.01.2018 13:23 # electric
    Как внегре имеет своих подопечных, так и аснл имеет своих болелов. АналОгия.

    (ответить)

  13. spartan 17.01.2018 13:19 # spartan
    пенсы тоже выжимают из местных сковзеров все соки и жидкости

    (ответить)

  14. bobbifirmino 17.01.2018 13:06 # bobbifirmino
    Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)

    Сочувствую...

    (ответить)

  15. bobbifirmino 17.01.2018 13:05 # bobbifirmino
    Почему нет новости о том, что Локомотив хочет арендовать Марковича?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: