Светская хроника за среду

Генрих Мхитарян готов покинуть "Манчестер Юнайтед". "Наполи" может приобрести Симона Миньоле. "Арсенал" выжимает из своих фанатов больше денег, чем любой другой клуб в мире. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян согласен перейти в "Арсенал", что позволит "красным дьяволам" заполучить нападающего "канониров" Алексиса Санчеса. (Daily Mail)



Мхитарян требует прибавку к зарплате ради ухода из "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Реал" готов отпустить Криштиану Роналду и надеется, что конкуренция между "Юнайтед" и ПСЖ позволит хорошо заработать на продаже португальца, в феврале отмечающего свое 33-летие. (Daily Star)



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попросил дортмундскую "Боруссию" отпустить его в "Арсенал". (Daily Mirror)



За попыткой приобрести Обамеянга может стоять новоиспеченный глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, тогда как главный тренер Арсен Венгер скептически настроен по отношению к игроку сборной Габона. (Daily Star)



"Наполи" готов приобрести голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле за 18 миллионов фунтов. (Het Nieuwsblad)



ПСЖ надеется опередить "Ливерпуль" в борьбе за голкипера "Ромы" Алиссона. (Calciomercato)



"Ливерпуль" может вступить в борьбу за нападающего "Бордо" Малкома, приобрести которого надеется "Арсенал". (Evening Standard)



Вингер "Ливерпуля" Марко Груич будет отправлен в аренду в один из клубов Чемпионшипа. (Liverpool Echo)



Среди претендентов на Груича значатся "Мидлсбро" и "Кардифф". (ESPN)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте является целью для ПСЖ, но не приоритетной. (ESPN)



"Тоттенхэм" является одним из клубов, которые претендуют на 21-летнего полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона. (Evening Standard)



Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес привлек интерес "Бешикташа". (Daily Mail)



Переход звезд "Атлетико" Николаса Гайтана и Кевина Гамейро в "Суонси" маловероятен. (Sky Sports)



Букмекеры называют "Суонси" фаворитом в борьбе за нападающего "Милана" Андре Силву, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Wales Online)



Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл может быть продан в "Фулхэм" за 15 млн. фунтов. (Newcastle Chronicle)



Другое



Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил близок к новому контракту. (Sky Sports)



Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пропустит две недели с травмой лодыжки. (Daily Mail)



За пять последних лет футбольные агенты заработали на трансферах 2.5 млрд. фунтов. (Daily Mail)



Четверть всех летних трансферов в Европе совершается после старта сезона. (ESPN)



Болельщики "Арсенала" платят больше всех в мире — в среднем 74 фунтов за матч. Например, болельщику "Челси" посмотреть игру своей команды обходится в 69 фунтов, болельщику "Реала" — 56 фунтов, болельщику "Манчестер Сити" — 41 фунт. (Daily Mail)