"Сити" решил сделать предложение по Эвансу

"Манчестер Сити" готовится выдвинуть официальное предложение о покупке центрального защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

Накануне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола провел встречу с президентом Халдуном Аль Мубараком, в ходе которой было принято решение выйти из борьбы за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса ввиду чрезмерной дороговизны трансфера чилийца.



Как стало известно ESPN, во время этой встречи также было решено возобновить интерес к Эвансу, заполучить которого лидеры Премьер-Лиги пытались еще прошлым летом. Тогда "Сити" не стал улучшать свое предложение, поскольку не пристроить в другой клуб Эльякима Мангала.



С тех пор Джонни отказался от нового контракта, а наставник "дроздов" Алан Пардью уже признал, что его клуб открыт к предложениям насчет ведущего защитника. В скором времени такое предложение должно поступить на "Хоторнс" от "горожан".



Несмотря на свою привязанность к "Манчестер Юнайтед", с возвращением куда связывали Эванса, и несмотря на более высокие шансы получать игровые минуты в "Арсенале", еще одном заинтересованном клубе, наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры для 30-летнего североирландца является как раз "Сити".



Истекающий через 18 месяцев контракт Эванса — не единственная причина, почему "Вест Бромвич" готов продать Джонни. Для Пардью это едва ли не единственная возможность получить хоть сколько-нибудь приличные средства на укрепление состава команды в январе.