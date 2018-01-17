Переговоры о продаже "Ньюкасла" провалились

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рискует остаться без трансферного бюджета на январь после того, как переговоры о продаже клуба завершились провалом.

На протяжении последних месяцев владелец "сорок" Майк Эшли вел переговоры с финансистом Амандой Стейвли, которая представляет интересы могущественного инвестиционного фонда PCP Capital Partners с Ближнего Востока.



Майк даже лично ужинал с Амандой, после чего пресса поспешила сообщить, что в переговорах случился прорыв. Однако согласовать стоимость клуба с "Сент Джеймс Парк" сторонам так и не удалось.



Как сообщает The Independent, Эшли потребовал более 350 миллионов фунтов за "Ньюкасл", который он приобрел в 2007 году за 134 млн. фунтов. При этом Стейвли отказалась улучшать свое предложение за пределы 250 млн. фунтов.



В конце концов по инициативе Эшли было решено окончательно прекратить зашедшие в тупик переговоры. Однако "сороки" по-прежнему выставлены на продажу, и Майк открыт к предложениям других инвесторов.



"Будет правильно сообщить фанатам, что сделка или даже продолжение переговоров с Амандой Стейвли оказались невозможны. Попытка достичь компромисса оказалась изматывающей, разочаровывающей и просто пустой тратой времени", — сообщил источник, близкий к Эшли.