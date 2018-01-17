"Челси" обсуждает покупку Энди Кэрролла
"Челси" установил контакт с "Вест Хэмом" относительно приобретения нападающего Энди Кэрролла.
На текущей неделе Алан Ирвайн, ассистент главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса, прокомментировал появившиеся в прессе слухи и заявил, что его клуб исключает уход Кэрролла в аренду.
Как стало известно Sky Sports, "Челси" действительно обратился к "Вест Хэму" насчет Энди — но не с намерением арендовать 29-летнего англичанина, а купить.
Вариант с продажей травматичного игрока, стоившего клубу 15 миллионов фунтов в 2013 году, выглядит для "Вест Хэма" привлекательнее, однако "молотобойцы" хотят получить справедливую цену за Кэрролла — таковой они считают сумму в 20 млн. фунтов.
В данный момент два клуба продолжают диалог насчет бывшего нападающего "Ньюкасла" и "Ливерпуля". Один из рассматриваемых сторонами вариантов подразумевает использование нападающего "синих" Мичи Батшуайи в качестве разменной монеты.
17.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
За 29-летнее стекло 30 млн.?????? пусть лапу сосут!
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Кентавр усилит челче. Норм покупка.
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Да зачем он нужен, даже с бородой...Бентеке пострашнее
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зразу надо заказать для него костюм у Тони Старка
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Столб Кэрролл сразу стал для пенсов топом)
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топовый форвард
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Затолкает Шершавому Залупулю хет-трик и помрёт
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Бревно стеклянное
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Если покупать, то только Бентеке или более высококлассного нападающего. Кэрролл не потянет роль второго нападающего Челси в долгосрочной перспективе.
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