"Челси" обсуждает покупку Энди Кэрролла

Энди Кэрролл "Челси" установил контакт с "Вест Хэмом" относительно приобретения нападающего Энди Кэрролла.

На текущей неделе Алан Ирвайн, ассистент главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса, прокомментировал появившиеся в прессе слухи и заявил, что его клуб исключает уход Кэрролла в аренду.

Как стало известно Sky Sports, "Челси" действительно обратился к "Вест Хэму" насчет Энди — но не с намерением арендовать 29-летнего англичанина, а купить.

Вариант с продажей травматичного игрока, стоившего клубу 15 миллионов фунтов в 2013 году, выглядит для "Вест Хэма" привлекательнее, однако "молотобойцы" хотят получить справедливую цену за Кэрролла — таковой они считают сумму в 20 млн. фунтов.

В данный момент два клуба продолжают диалог насчет бывшего нападающего "Ньюкасла" и "Ливерпуля". Один из рассматриваемых сторонами вариантов подразумевает использование нападающего "синих" Мичи Батшуайи в качестве разменной монеты.



Метки Вест Хэм, Кэрролл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 06:00

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  1. dwayne 17.01.2018 08:13 # dwayne
    За 29-летнее стекло 30 млн.?????? пусть лапу сосут!

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  2. electric 17.01.2018 07:51 # electric
    Кентавр усилит челче. Норм покупка.

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  3. chelsea-soul 17.01.2018 07:47 # chelsea-soul
    Да зачем он нужен, даже с бородой...Бентеке пострашнее

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  4. chelsea-ferrari 17.01.2018 07:37 # chelsea-ferrari
    зразу надо заказать для него костюм у Тони Старка

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  5. suarezov 17.01.2018 07:24 # suarezov
    Столб Кэрролл сразу стал для пенсов топом)

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  6. ketamin 17.01.2018 06:43 # ketamin
    топовый форвард

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  7. chelsea-69 17.01.2018 06:38 # chelsea-69
    Затолкает Шершавому Залупулю хет-трик и помрёт

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  8. liverpool1892est 17.01.2018 06:05 # liverpool1892est
    Бревно стеклянное

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  9. ccchelsea 17.01.2018 06:03 # ccchelsea
    Если покупать, то только Бентеке или более высококлассного нападающего. Кэрролл не потянет роль второго нападающего Челси в долгосрочной перспективе.

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