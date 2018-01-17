"Челси" обсуждает покупку Энди Кэрролла

"Челси" установил контакт с "Вест Хэмом" относительно приобретения нападающего Энди Кэрролла.

На текущей неделе Алан Ирвайн, ассистент главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса, прокомментировал появившиеся в прессе слухи и заявил, что его клуб исключает уход Кэрролла в аренду.



Как стало известно Sky Sports, "Челси" действительно обратился к "Вест Хэму" насчет Энди — но не с намерением арендовать 29-летнего англичанина, а купить.



Вариант с продажей травматичного игрока, стоившего клубу 15 миллионов фунтов в 2013 году, выглядит для "Вест Хэма" привлекательнее, однако "молотобойцы" хотят получить справедливую цену за Кэрролла — таковой они считают сумму в 20 млн. фунтов.



В данный момент два клуба продолжают диалог насчет бывшего нападающего "Ньюкасла" и "Ливерпуля". Один из рассматриваемых сторонами вариантов подразумевает использование нападающего "синих" Мичи Батшуайи в качестве разменной монеты.