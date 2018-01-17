Жозе Моуриньо близок к новому контракту с "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо находится в шаге от подписания нового контракта до 2021 года.

Как известно, португальский специалист едва преодолел экватор своего трехлетнего соглашения, которое он заключил, когда заступил на место Луи Ван Галя в мае 2016.

Совсем недавно в прессе появились слухи, что на "Олд Траффорд" всерьез опасаются ухода Моуриньо по окончании сезона. Пресса указывала, что Жозе не желает пускать корни в Манчестере, до сих пор живет в отеле и при любой возможности ездит в Лондон к семье.

Однако эти опасения оказались напрасны. Как передает BBC, желание Моуриньо и боссов клуба продлить сотрудничество оказалось взаимным. Стороны добились существенного прогресса в переговорах, и подписание нового контракта — вопрос ближайшего времени.

При этом издание The National и вовсе утверждает, что экс-наставник "Челси", "Реала", "Интера" и "Порту" уже подписал новый контракт, и "красным дьяволам" лишь остается объявить об этом официально.

Отметим, что в своем первом сезоне работы на "Олд Траффорд" 55-летний Моуриньо выиграл два больших трофея — Кубок Лиги и Лигу Европы — а завоевание второго позволило "Юнайтед" вернуться в Лигу Чемпионов. В этой кампании "дьяволы" удерживают вторую позицию в Премьер-Лиге, что может стать их самым высоким местом с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году.

The Guardian ожидает, что новый контракт будет предусматривать повышение зарплаты Моуриньо "в соответствии с рыночной обстановкой". В данный момент Жозе получает 15 миллионов фунтов в год плюс бонусы.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. sellman 17.01.2018 08:35 # sellman
    Портовые членососы, сколько человек из вашей помойки в команде года УЕФА?

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  2. windranger 17.01.2018 08:17 # windranger
    Если щлёнще подпишет Кэрролла, как же гритка будет орать.

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  3. hammersmith 17.01.2018 07:58 # hammersmith
    здорова, кэрроллы

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  4. suarezov 17.01.2018 07:23 # suarezov
    Это хорошо ;)

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  5. superglor 17.01.2018 06:12 # superglor
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    Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его.

    Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает.

    Эта работа не для него. От него дурно пахнет. Тренер сборной Уэльса – человек, которого уважают в обществе.

    Он мой сын, и у меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, моя семья не уважает его и не следит за ним», – сказал отец Гиггза.

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