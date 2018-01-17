Жозе Моуриньо близок к новому контракту с "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо находится в шаге от подписания нового контракта до 2021 года.
Как известно, португальский специалист едва преодолел экватор своего трехлетнего соглашения, которое он заключил, когда заступил на место Луи Ван Галя в мае 2016.
Совсем недавно в прессе появились слухи, что на "Олд Траффорд" всерьез опасаются ухода Моуриньо по окончании сезона. Пресса указывала, что Жозе не желает пускать корни в Манчестере, до сих пор живет в отеле и при любой возможности ездит в Лондон к семье.
Однако эти опасения оказались напрасны. Как передает BBC, желание Моуриньо и боссов клуба продлить сотрудничество оказалось взаимным. Стороны добились существенного прогресса в переговорах, и подписание нового контракта — вопрос ближайшего времени.
При этом издание The National и вовсе утверждает, что экс-наставник "Челси", "Реала", "Интера" и "Порту" уже подписал новый контракт, и "красным дьяволам" лишь остается объявить об этом официально.
Отметим, что в своем первом сезоне работы на "Олд Траффорд" 55-летний Моуриньо выиграл два больших трофея — Кубок Лиги и Лигу Европы — а завоевание второго позволило "Юнайтед" вернуться в Лигу Чемпионов. В этой кампании "дьяволы" удерживают вторую позицию в Премьер-Лиге, что может стать их самым высоким местом с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году.
The Guardian ожидает, что новый контракт будет предусматривать повышение зарплаты Моуриньо "в соответствии с рыночной обстановкой". В данный момент Жозе получает 15 миллионов фунтов в год плюс бонусы.
17.01.2018 05:55
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Портовые членососы, сколько человек из вашей помойки в команде года УЕФА?
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Если щлёнще подпишет Кэрролла, как же гритка будет орать.
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здорова, кэрроллы
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Это хорошо ;)
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Отец о Гиггзе, который спал с женой брата: «Я стыжусь его, не могу называть его имя. Семья не уважает его»
Дэнни Уилсон, отец нового главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал, как относится к сыну после того, как тот разрушил семью брата Родри.
У Гиггза был роман с женой брата Наташей на протяжении семи лет. В 2011 году Родри, узнав об изменах, расстался со своей супругой.
«Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение «экс-футболист».
Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом, и ему не хватало мужества извиниться за это.
Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его.
Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает.
Эта работа не для него. От него дурно пахнет. Тренер сборной Уэльса – человек, которого уважают в обществе.
Он мой сын, и у меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, моя семья не уважает его и не следит за ним», – сказал отец Гиггза.
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