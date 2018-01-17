Жозе Моуриньо близок к новому контракту с "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо находится в шаге от подписания нового контракта до 2021 года.

Как известно, португальский специалист едва преодолел экватор своего трехлетнего соглашения, которое он заключил, когда заступил на место Луи Ван Галя в мае 2016.



Совсем недавно в прессе появились слухи, что на "Олд Траффорд" всерьез опасаются ухода Моуриньо по окончании сезона. Пресса указывала, что Жозе не желает пускать корни в Манчестере, до сих пор живет в отеле и при любой возможности ездит в Лондон к семье.



Однако эти опасения оказались напрасны. Как передает BBC, желание Моуриньо и боссов клуба продлить сотрудничество оказалось взаимным. Стороны добились существенного прогресса в переговорах, и подписание нового контракта — вопрос ближайшего времени.



При этом издание The National и вовсе утверждает, что экс-наставник "Челси", "Реала", "Интера" и "Порту" уже подписал новый контракт, и "красным дьяволам" лишь остается объявить об этом официально.



Отметим, что в своем первом сезоне работы на "Олд Траффорд" 55-летний Моуриньо выиграл два больших трофея — Кубок Лиги и Лигу Европы — а завоевание второго позволило "Юнайтед" вернуться в Лигу Чемпионов. В этой кампании "дьяволы" удерживают вторую позицию в Премьер-Лиге, что может стать их самым высоким местом с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году.



The Guardian ожидает, что новый контракт будет предусматривать повышение зарплаты Моуриньо "в соответствии с рыночной обстановкой". В данный момент Жозе получает 15 миллионов фунтов в год плюс бонусы.