"Лестер" и "Вест Хэм" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Келечи Ихеаначо Во вторник вечером состоялось несколько переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии.

Со второй попытки, при поддержке своих трибун, "Лестеру" удалось преодолеть сопротивление "Флитвуда". Победу над представителем Лиги Один "лисам" обеспечил Келечи Ихеаначо, оформивший дубль — 2:0. Что интересно, второй гол молодого нигерийца был засчитан, несмотря на флажок лайнсмена об офсайде — благодаря системе видеопомощи рефери (VAR).

Другой представитель третьего дивизиона, "Шрюсбери", гостил у "Вест Хэма". "Молотобойцам" пришлось сыграть 120 минут, и только гол Риса Берка во втором экстра-тайме обеспечил им минимальную победу.

В одном из других матчей этого вечера "Кардифф" разгромил "Мансфилд" со счетом 1:4 и теперь в 4-м раунде турнира встретится с "Манчестер Сити".

"Лестер" — "Флитвуд" — 2:0 (1:0)

Голы: Ихеаначо 43, 77.

"Вест Хэм" — Шрюсбери" — 1:0 (0:0) после экстра-таймов

Гол: Берк 112.

"Мансфилд" — "Кардифф" — 1:4 (1:1)

Голы: Роуз 35 — Манга 34, Хойлетт 66, 89, Пилкингтон 71.

"Шеффилд Уэнсдей" — "Карлайл" — 2:0 (1:0)

Голы: Матиас 28, Нухиу 66.

"Рединг" — "Стивенэйдж" — 3:0 (2:0)

Голы: Бедварссон 32, 44, 64.



Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2018 01:20

Количество просмотров Просмотров: 2377

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. romka777 17.01.2018 01:38 # romka777
    Арсенал ещё себя покажет, нужны новые силы

    (ответить)

  2. gidro-met 17.01.2018 01:21 # gidro-met
    два самых мощных английских середняка наравне с Арсеналом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: