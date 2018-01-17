"Лестер" и "Вест Хэм" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Во вторник вечером состоялось несколько переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии.

Со второй попытки, при поддержке своих трибун, "Лестеру" удалось преодолеть сопротивление "Флитвуда". Победу над представителем Лиги Один "лисам" обеспечил Келечи Ихеаначо, оформивший дубль — 2:0. Что интересно, второй гол молодого нигерийца был засчитан, несмотря на флажок лайнсмена об офсайде — благодаря системе видеопомощи рефери (VAR).



Другой представитель третьего дивизиона, "Шрюсбери", гостил у "Вест Хэма". "Молотобойцам" пришлось сыграть 120 минут, и только гол Риса Берка во втором экстра-тайме обеспечил им минимальную победу.



В одном из других матчей этого вечера "Кардифф" разгромил "Мансфилд" со счетом 1:4 и теперь в 4-м раунде турнира встретится с "Манчестер Сити".



"Лестер" — "Флитвуд" — 2:0 (1:0)



Голы: Ихеаначо 43, 77.



"Вест Хэм" — Шрюсбери" — 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Берк 112.



"Мансфилд" — "Кардифф" — 1:4 (1:1)



Голы: Роуз 35 — Манга 34, Хойлетт 66, 89, Пилкингтон 71.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Карлайл" — 2:0 (1:0)



Голы: Матиас 28, Нухиу 66.



"Рединг" — "Стивенэйдж" — 3:0 (2:0)



Голы: Бедварссон 32, 44, 64.