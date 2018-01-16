FA вынесла предупреждение Венгеру

FA вынесла официальное предупреждение наставнику "Арсенала" Арсену Венгеру за его комментарии до и после матча Премьер-Лиги против "Челси" в начале января.

За три дня до ничьей с "синими" Венгер поссорился с рефери Майком Дином, назначившим пенальти в матче "канониров" против "Вест Бромвича". Поэтому перед дерби с чемпионами Премьер-Лиги Арсен много говорил о несправедливости арбитров к его команде и даже предположил, что существует судейский заговор против "Арсенала".



Ничья 2:2 с "Челси" дополнительно огорчила Венгера, который был чрезвычайно недоволен назначением пенальти на Эдене Азаре. Арсен продолжил критиковать судей, после чего Ассоциация потребовала от него объяснить свои комментарии.



Однако на сей раз FA решила не выдвигать обвинений в адрес 68-летнего француза, и без того наказанного дисквалификацией на три матча и штрафом в 40 тысяч фунтов за оскорбление Дина. Как сообщает Sky Sports, Венгер лишь был предупрежден о недопустимости подобных высказываний.