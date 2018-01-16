FA объяснила причины дисквалификации Венгера

FA опубликовала документ с объяснением причин, почему главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на три матча за оскорбление рефери Майка Дина после игры с "Вест Бромвичем" 31 декабря.

Напомним, в минувшее воскресенье Венгер закончил отбывать свою дисквалификацию, которой он был наказан за конфликт с Дином. Арсен был чрезвычайно недоволен тем, что в матче с "дроздами" Майк назначил пенальти, посчитав случайное попадание мяча в руку за умышленную игру рукой.



Сегодня Ассоциация опубликовали многостраничный документ, где приведены свидетельские показания Дина и его помощников. Из отчета следует, что Венгер назвал Майка "нечестным", а его судейство — "позорным".



"Стоило нам войти в раздевалку после матча, как мистер Венгер оказался в дверном проеме и потребовал от стюарда "Вест Бромвича" впустить его".



"Он прислонился ко мне в очень агрессивной манере и, указывая на меня, неоднократно повторил: "Ты поступил нечестно". Я сказал: "То есть ты хочешь назвать меня жуликом?" Он ответил: "Я настаиваю на том, что сказал, ты нечестен".



"Затем он произнес: "Ты поступал подобным образом со мной много раз, но тебе положено быть профессионалом. Ты позорен". Затем сотрудник службы безопасности "Вест Бромвича" выставил его за дверь", — гласит объяснительная Дина.