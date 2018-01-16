FA объяснила причины дисквалификации Венгера
FA опубликовала документ с объяснением причин, почему главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на три матча за оскорбление рефери Майка Дина после игры с "Вест Бромвичем" 31 декабря.
Напомним, в минувшее воскресенье Венгер закончил отбывать свою дисквалификацию, которой он был наказан за конфликт с Дином. Арсен был чрезвычайно недоволен тем, что в матче с "дроздами" Майк назначил пенальти, посчитав случайное попадание мяча в руку за умышленную игру рукой.
Сегодня Ассоциация опубликовали многостраничный документ, где приведены свидетельские показания Дина и его помощников. Из отчета следует, что Венгер назвал Майка "нечестным", а его судейство — "позорным".
"Стоило нам войти в раздевалку после матча, как мистер Венгер оказался в дверном проеме и потребовал от стюарда "Вест Бромвича" впустить его".
"Он прислонился ко мне в очень агрессивной манере и, указывая на меня, неоднократно повторил: "Ты поступил нечестно". Я сказал: "То есть ты хочешь назвать меня жуликом?" Он ответил: "Я настаиваю на том, что сказал, ты нечестен".
"Затем он произнес: "Ты поступал подобным образом со мной много раз, но тебе положено быть профессионалом. Ты позорен". Затем сотрудник службы безопасности "Вест Бромвича" выставил его за дверь", — гласит объяснительная Дина.
16.01.2018 22:00
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И чем объяснила? Он сказал что пенка липовая, фа это признала. Из за ошибки Дина команда потеряла очки. Это Дина надо наказывать...
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Венгер мужик) ..не боится правду-матку рубить ..давно надо было этому предвзятому судьишке все высказать ..а теперь и другие будут знать натуру Дина
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Тренеришка
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Че было 31 января?
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красава, высказал этой мразоте все в лицо, еще б отпиздил как мавра на поле
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Ахахахах сага о том как Арсений правды добивался
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daj mavrinyopanos ne posmel b na takoe.
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Терпила.
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