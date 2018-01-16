FA объяснила причины дисквалификации Венгера

Арсен Венгер и Майк Дин FA опубликовала документ с объяснением причин, почему главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на три матча за оскорбление рефери Майка Дина после игры с "Вест Бромвичем" 31 декабря.

Напомним, в минувшее воскресенье Венгер закончил отбывать свою дисквалификацию, которой он был наказан за конфликт с Дином. Арсен был чрезвычайно недоволен тем, что в матче с "дроздами" Майк назначил пенальти, посчитав случайное попадание мяча в руку за умышленную игру рукой.

Сегодня Ассоциация опубликовали многостраничный документ, где приведены свидетельские показания Дина и его помощников. Из отчета следует, что Венгер назвал Майка "нечестным", а его судейство — "позорным".

"Стоило нам войти в раздевалку после матча, как мистер Венгер оказался в дверном проеме и потребовал от стюарда "Вест Бромвича" впустить его".

"Он прислонился ко мне в очень агрессивной манере и, указывая на меня, неоднократно повторил: "Ты поступил нечестно". Я сказал: "То есть ты хочешь назвать меня жуликом?" Он ответил: "Я настаиваю на том, что сказал, ты нечестен".

"Затем он произнес: "Ты поступал подобным образом со мной много раз, но тебе положено быть профессионалом. Ты позорен". Затем сотрудник службы безопасности "Вест Бромвича" выставил его за дверь", — гласит объяснительная Дина.



Метки FA, Арсенал, Венгер, Дин, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 22:00

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  1. redwhitegun 17.01.2018 07:18 # redwhitegun
    И чем объяснила? Он сказал что пенка липовая, фа это признала. Из за ошибки Дина команда потеряла очки. Это Дина надо наказывать...

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  2. aliluya-nn 17.01.2018 01:48 # aliluya-nn
    Венгер мужик) ..не боится правду-матку рубить ..давно надо было этому предвзятому судьишке все высказать ..а теперь и другие будут знать натуру Дина

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  3. pauk 16.01.2018 23:15 # pauk
    Тренеришка

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  4. justnick 16.01.2018 22:45 # justnick
    Че было 31 января?

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  5. reams 16.01.2018 22:41 # reams
    красава, высказал этой мразоте все в лицо, еще б отпиздил как мавра на поле

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  6. gio 16.01.2018 22:20 # gio
    Ахахахах сага о том как Арсений правды добивался

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  7. chr1s8rown 16.01.2018 22:05 # chr1s8rown
    daj mavrinyopanos ne posmel b na takoe.

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  8. griboedov 16.01.2018 22:04 # griboedov
    Терпила.

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