"Арсенал" договорился с Обамеянгом

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".

Ожидаемое расставание с Алексисом Санчесом и Тео Уолкоттом заставляет "канониров" быть активными в это трансферное окно, хотя их тренер Арсен Венгер никогда не был поклонником зимних покупок.



Целью номер один "Арсенала" на замену уходящим игрокам является Обамеянг, и Daily Mirror стало известно, что лондонский клуб уже достиг договоренности с лагерем 28-летнего игрока сборной Габона.



Сам Пьер-Эмерик выразил заинтересованность в том, чтобы покинуть Дортмунд, где за последний год его трижды отстраняли от матчей и тренировок команды, и присоединиться к команде Венгера.



Теперь "Арсеналу" остается договориться с "Боруссией". Трансферная стоимость Обамеянга, забившего 13 голов в 15 матчах этого сезона Бундеслиги, может составить около 53 миллионов фунтов.