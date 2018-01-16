"Арсенал" договорился с Обамеянгом
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".
Ожидаемое расставание с Алексисом Санчесом и Тео Уолкоттом заставляет "канониров" быть активными в это трансферное окно, хотя их тренер Арсен Венгер никогда не был поклонником зимних покупок.
Целью номер один "Арсенала" на замену уходящим игрокам является Обамеянг, и Daily Mirror стало известно, что лондонский клуб уже достиг договоренности с лагерем 28-летнего игрока сборной Габона.
Сам Пьер-Эмерик выразил заинтересованность в том, чтобы покинуть Дортмунд, где за последний год его трижды отстраняли от матчей и тренировок команды, и присоединиться к команде Венгера.
Теперь "Арсеналу" остается договориться с "Боруссией". Трансферная стоимость Обамеянга, забившего 13 голов в 15 матчах этого сезона Бундеслиги, может составить около 53 миллионов фунтов.
16.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
давай к Лаказету, прыгай в карету.
и вместе с Жиру растопИте жарУ!
Обама слишком брутален для Венгера. Походу под другого тренера уже готовят Арсъ
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Неееееееет. Давай в Челси лучше
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ляказетт, жиру, обама. что их солить чтоли?
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Должен заиграть, подходит Арсу по стилю
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Топовый игрок....
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второй адебайор
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мммм
летом писал,шо он пинсам не пришей звезде рукав ....
трансфер может быть полным провалом (
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Эмерик разве француз?? Скажите Венгеру!
(ответить)
Немного охереваю, читая комментарии, особенно от фанатов арса. Обамеянгу они не рады, мда)
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Надоел Боруссии своими выебонами. Любитель по клубам прошвырнуться, попадёт в Лондон и понеслась...
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ну что за тупость, своих игроков посливали, зато сча понакупят хз кого, вот уже очередной уэлбек на подходе
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А вот это ахуенчик
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Бля, нах ...... ?
Обама, тебе лучше забивать,если перейдешь в Арсенал, а то тут обоссут тебя в лучших традициях мукаку или бората.
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oooo . arsenu pohoje nadaelo 6 mesto
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6лять ну вообще не нужен
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Лучше бы зозулю взяли
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