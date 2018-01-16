"Арсенал" договорился с Обамеянгом

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".

Ожидаемое расставание с Алексисом Санчесом и Тео Уолкоттом заставляет "канониров" быть активными в это трансферное окно, хотя их тренер Арсен Венгер никогда не был поклонником зимних покупок.

Целью номер один "Арсенала" на замену уходящим игрокам является Обамеянг, и Daily Mirror стало известно, что лондонский клуб уже достиг договоренности с лагерем 28-летнего игрока сборной Габона.

Сам Пьер-Эмерик выразил заинтересованность в том, чтобы покинуть Дортмунд, где за последний год его трижды отстраняли от матчей и тренировок команды, и присоединиться к команде Венгера.

Теперь "Арсеналу" остается договориться с "Боруссией". Трансферная стоимость Обамеянга, забившего 13 голов в 15 матчах этого сезона Бундеслиги, может составить около 53 миллионов фунтов.



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 7549

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 17.01.2018 01:21 # gidro-met
    давай к Лаказету, прыгай в карету.

    и вместе с Жиру растопИте жарУ!


    Обама слишком брутален для Венгера. Походу под другого тренера уже готовят Арсъ

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  2. ry-l 16.01.2018 23:53 # ry-l
    Неееееееет. Давай в Челси лучше

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  3. manutd-20champ 16.01.2018 23:13 # manutd-20champ
    ляказетт, жиру, обама. что их солить чтоли?

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  4. wymkentski 16.01.2018 22:41 # wymkentski
    Должен заиграть, подходит Арсу по стилю

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  5. chelsealondon 16.01.2018 22:05 # chelsealondon
    Топовый игрок....

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  6. tursa 16.01.2018 21:58 # tursa
    второй адебайор

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  7. megan063 16.01.2018 21:41 # megan063
    мммм

    летом писал,шо он пинсам не пришей звезде рукав ....
    трансфер может быть полным провалом (

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  8. makeewadim 16.01.2018 21:35 # makeewadim
    Эмерик разве француз?? Скажите Венгеру!

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  9. shirokov15 16.01.2018 21:21 # shirokov15
    Немного охереваю, читая комментарии, особенно от фанатов арса. Обамеянгу они не рады, мда)

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  10. sausage 16.01.2018 21:18 # sausage
    Надоел Боруссии своими выебонами. Любитель по клубам прошвырнуться, попадёт в Лондон и понеслась...

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  11. reams 16.01.2018 21:17 # reams
    ну что за тупость, своих игроков посливали, зато сча понакупят хз кого, вот уже очередной уэлбек на подходе

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  12. chelsea-super 16.01.2018 21:09 # chelsea-super
    А вот это ахуенчик

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  13. arsland 16.01.2018 21:06 # arsland
    Бля, нах ...... ?

    Обама, тебе лучше забивать,если перейдешь в Арсенал, а то тут обоссут тебя в лучших традициях мукаку или бората.

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  14. chr1s8rown 16.01.2018 21:04 # chr1s8rown
    oooo . arsenu pohoje nadaelo 6 mesto

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  15. wengerrrro 16.01.2018 21:03 # wengerrrro
    6лять ну вообще не нужен

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  16. mr-dodds 16.01.2018 21:01 # mr-dodds
    Лучше бы зозулю взяли

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