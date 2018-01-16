Конте объяснил, почему меняет Азара

Азар и Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что часто меняет плеймейкера Эдена Азара во вторых таймах матчей, поскольку беспокоится за здоровье бельгийца.

Азар, которого пресса вновь усердно сватает в "Реал", завершил все 90 минут только в одно матче "Челси" из последних восьми. Конте не волнует, что это может расстроить игрока, ведь итальянец заботится в первую очередь о здоровье подопечного.

"Мы говорим об игроке, который недавно получил сильный ушиб, а летом перенес операцию. Когда игроки сталкиваются с чем-то подобным, их здоровью необходимо уделять повышенное внимание".

"По ходу сезона все проходят через взлеты и падения с точки зрения физической формы. Эден же пропустил предсезонную подготовку, поэтому мы пытаемся найти оптимальный вариант".

"Моя задача – выпускать его на поле в наилучшем физическом состоянии. Подобного рода решения принимает тренер, то есть я. И не важно, как относится к моим решениям игрок", - цитирует Конте Daily Mail.




Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2018 20:00

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  1. skychnie-oboi 16.01.2018 20:14 # skychnie-oboi
    Парик все копипастит у топов.
    Клоп меняет Салаха и этот решил так делать.
    О схеме 3-5-2 вообще молчу.

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  2. chelsea-69 16.01.2018 20:11 # chelsea-69
    Тут не правильно перевели. "Патамушто играл как кусок гoвнa"

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