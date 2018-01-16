Конте объяснил, почему меняет Азара
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что часто меняет плеймейкера Эдена Азара во вторых таймах матчей, поскольку беспокоится за здоровье бельгийца.
Азар, которого пресса вновь усердно сватает в "Реал", завершил все 90 минут только в одно матче "Челси" из последних восьми. Конте не волнует, что это может расстроить игрока, ведь итальянец заботится в первую очередь о здоровье подопечного.
"Мы говорим об игроке, который недавно получил сильный ушиб, а летом перенес операцию. Когда игроки сталкиваются с чем-то подобным, их здоровью необходимо уделять повышенное внимание".
"По ходу сезона все проходят через взлеты и падения с точки зрения физической формы. Эден же пропустил предсезонную подготовку, поэтому мы пытаемся найти оптимальный вариант".
"Моя задача – выпускать его на поле в наилучшем физическом состоянии. Подобного рода решения принимает тренер, то есть я. И не важно, как относится к моим решениям игрок", - цитирует Конте Daily Mail.
16.01.2018 20:00
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Парик все копипастит у топов.
Клоп меняет Салаха и этот решил так делать.
О схеме 3-5-2 вообще молчу.
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Тут не правильно перевели. "Патамушто играл как кусок гoвнa"
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