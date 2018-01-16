"Бордо" готовит "Арсенал" к тяжелым переговорам по Малкому

Президент "Бордо" Стефан Мартин заявил, что его клуб не планирует расставаться с нападающим Малкомом, а "Арсенал" ждут непростые переговоры по игроку.

Накануне стало известно, что "канониры" якобы подготовили первое предложение по Малкому и видят в 20-летнем бразильце идеальную замену для Алексиса Санчеса, который собирается в другой клуб до конца января.



Мартин не ожидает ухода свой главной звезды, но даже если "Арсенал" все-таки выйдет на связь, "пушкарей" ждут тяжелые переговоры о покупке тинейджера.



"Мы никогда не вели переговоров с "Арсеналом", это всего лишь слух. Конечно, они могут попробовать выйти с нами на связь, но приобрести Малкома им будет очень непросто", - сообщил Мартин L'Equipe.