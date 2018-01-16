"Бордо" готовит "Арсенал" к тяжелым переговорам по Малкому

Малком Президент "Бордо" Стефан Мартин заявил, что его клуб не планирует расставаться с нападающим Малкомом, а "Арсенал" ждут непростые переговоры по игроку.

Накануне стало известно, что "канониры" якобы подготовили первое предложение по Малкому и видят в 20-летнем бразильце идеальную замену для Алексиса Санчеса, который собирается в другой клуб до конца января.

Мартин не ожидает ухода свой главной звезды, но даже если "Арсенал" все-таки выйдет на связь, "пушкарей" ждут тяжелые переговоры о покупке тинейджера.

"Мы никогда не вели переговоров с "Арсеналом", это всего лишь слух. Конечно, они могут попробовать выйти с нами на связь, но приобрести Малкома им будет очень непросто", - сообщил Мартин L'Equipe.



Метки Арсенал, Бордо, Малком

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1366

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. babsez 16.01.2018 20:38 # babsez
    Мы были близки к покупке Малкома

    (ответить)

  2. wengerrrro 16.01.2018 20:27 # wengerrrro
    шамаха нам спихнули, теперь этого давайте
    дебюши+жиру даже можно

    (ответить)

  3. rayclemence 16.01.2018 19:46 # rayclemence
    По моему Арсенала скоро песта

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: