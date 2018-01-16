"Бордо" готовит "Арсенал" к тяжелым переговорам по Малкому
Президент "Бордо" Стефан Мартин заявил, что его клуб не планирует расставаться с нападающим Малкомом, а "Арсенал" ждут непростые переговоры по игроку.
Накануне стало известно, что "канониры" якобы подготовили первое предложение по Малкому и видят в 20-летнем бразильце идеальную замену для Алексиса Санчеса, который собирается в другой клуб до конца января.
Мартин не ожидает ухода свой главной звезды, но даже если "Арсенал" все-таки выйдет на связь, "пушкарей" ждут тяжелые переговоры о покупке тинейджера.
"Мы никогда не вели переговоров с "Арсеналом", это всего лишь слух. Конечно, они могут попробовать выйти с нами на связь, но приобрести Малкома им будет очень непросто", - сообщил Мартин L'Equipe.
16.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
Мы были близки к покупке Малкома
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шамаха нам спихнули, теперь этого давайте
дебюши+жиру даже можно
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По моему Арсенала скоро песта
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