Конте "не знает", претендует ли "Челси" на Санчеса

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сомневается, что его клуб включился в борьбу за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

В понедельник вечером стало известно, что "Манчестер Сити" отказался от притязаний на Санчеса, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед". Зато еще одним претендентом на чилийца неожиданно стал "Челси".



Однако на пресс-конференции во вторник Конте усомнился в том, что "синие" реально претендуют на 29-летнего нападающего. Антонио не знает, готовы ли боссы "Челси" потратиться на Алексиса.



"Я не знаю, интересуемся ли мы Санчесом, но, думаю, это не так. Все, что происходит на трансферном рынке, я предпочитаю обсуждать с клубом", - цитирует Конте Daily Mail.