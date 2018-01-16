Конте "не знает", претендует ли "Челси" на Санчеса

Конте и Санчес Главный тренер "Челси" Антонио Конте сомневается, что его клуб включился в борьбу за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

В понедельник вечером стало известно, что "Манчестер Сити" отказался от притязаний на Санчеса, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед". Зато еще одним претендентом на чилийца неожиданно стал "Челси".

Однако на пресс-конференции во вторник Конте усомнился в том, что "синие" реально претендуют на 29-летнего нападающего. Антонио не знает, готовы ли боссы "Челси" потратиться на Алексиса.

"Я не знаю, интересуемся ли мы Санчесом, но, думаю, это не так. Все, что происходит на трансферном рынке, я предпочитаю обсуждать с клубом", - цитирует Конте Daily Mail.




Метки Арсенал, Конте, Санчес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 16.01.2018 19:54 # fc-oil
    Пенсы небось уже схемки под Санчеса пилят))
    Лучше начинайте пилить схемки под Кэролла.

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  2. manutd-20champ 16.01.2018 19:41 # manutd-20champ
    мозги вразброс поэтому и не знает с какого края пиздец подкрадется. это тебе не один матч в неделю играть.

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  3. chelsea-ferrari 16.01.2018 19:10 # chelsea-ferrari
    Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" предложил Алексу Санчесу 5-летний контракт с недельным окладом в 330 тысяч фунтов стерлингов, а "Челси" предлагает Санчесу контракт на 4 года с зарплатой в 300 тысяч фунтов стерлингов.

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  4. rap-woiska 16.01.2018 19:05 # rap-woiska
    до чего же уёбищный тренер и сам клуб, никто не знает кто чего хочет,кек блеать

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  5. chelsea-ferrari 16.01.2018 19:02 # chelsea-ferrari
    правильно. больше ни слова этим писдоболам.

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  6. kos9k 16.01.2018 19:02 # kos9k
    главный тренер команды не знает, претендует ли его клуб на того или иного игрока? помойка, а не клуб)))

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  7. kojan 16.01.2018 18:39 # kojan
    незнайка Челси...

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  8. tursa 16.01.2018 18:18 # tursa
    вот выгнали эбенало и теперь даже каррола не могут подписать, че там о санчесе говорить то

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  9. sawbones 16.01.2018 18:18 # sawbones
    СМС отправленное Косте вправило мозги, теперь без разрешения клуба ни слОва.

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  10. jesus33 16.01.2018 18:15 # jesus33
    походу даже уборщицы унитаза бриджа имеют в клубе больший вес, чем парик.

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  11. fanat-united 16.01.2018 18:12 # fanat-united
    Какой Санчес, ваш уровень Кэррол

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  12. blueswin 16.01.2018 18:09 # blueswin
    Конечно же нет, мы любим подписывать всякое гавно.

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