Конте "не знает", претендует ли "Челси" на Санчеса
Главный тренер "Челси" Антонио Конте сомневается, что его клуб включился в борьбу за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.
В понедельник вечером стало известно, что "Манчестер Сити" отказался от притязаний на Санчеса, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед". Зато еще одним претендентом на чилийца неожиданно стал "Челси".
Однако на пресс-конференции во вторник Конте усомнился в том, что "синие" реально претендуют на 29-летнего нападающего. Антонио не знает, готовы ли боссы "Челси" потратиться на Алексиса.
"Я не знаю, интересуемся ли мы Санчесом, но, думаю, это не так. Все, что происходит на трансферном рынке, я предпочитаю обсуждать с клубом", - цитирует Конте Daily Mail.
16.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Пенсы небось уже схемки под Санчеса пилят))
Лучше начинайте пилить схемки под Кэролла.
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мозги вразброс поэтому и не знает с какого края пиздец подкрадется. это тебе не один матч в неделю играть.
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Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" предложил Алексу Санчесу 5-летний контракт с недельным окладом в 330 тысяч фунтов стерлингов, а "Челси" предлагает Санчесу контракт на 4 года с зарплатой в 300 тысяч фунтов стерлингов.
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до чего же уёбищный тренер и сам клуб, никто не знает кто чего хочет,кек блеать
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правильно. больше ни слова этим писдоболам.
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главный тренер команды не знает, претендует ли его клуб на того или иного игрока? помойка, а не клуб)))
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незнайка Челси...
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вот выгнали эбенало и теперь даже каррола не могут подписать, че там о санчесе говорить то
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СМС отправленное Косте вправило мозги, теперь без разрешения клуба ни слОва.
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походу даже уборщицы унитаза бриджа имеют в клубе больший вес, чем парик.
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Какой Санчес, ваш уровень Кэррол
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Конечно же нет, мы любим подписывать всякое гавно.
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